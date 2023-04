Z jakich pism i dokumentów korzystają dłużnicy?

Rodzaje pism przydatne dla dłużników

Zasadniczo można podzielić pisma na ogólne i indywidualne. Te pierwsze mają identyczny szablon, a jedyną formą personalizacji jest tutaj podpis dłużnika. Nie wymagają one od dłużnika zastanawiania się nad formą. Takie wzory pism do komornika i nie tylko powinny być bezpłatne niektóre kancelarie pobierają za to jednak opłaty. W mamdlugi.pl masz je dostępne od ręki i za darmo w naszej bazie wzorów pism.

Tego typu dokumenty nie są jednak wystarczające do załatwienia każdej kwestii związanej z długami. Ich uzupełnieniem są pisma indywidualne, które są już przygotowywane pod konkretną osobę i dostosowane do jej sytuacji. Są więc płatne jednak w mamdlugi.pl możesz je uzyskać w bardzo przystępnych cenach. Jakiego rodzaju są to dokumenty?

Pisma na indywidualne zamówienie

Indywidualne pisma są przygotowywane przez kompetentne osoby takie, jak prawnicy, specjaliści od finansów czy komornicy. Do najczęściej stosowanych należą:

pisma do komornika, sądów, banków lub urzędów,

skargi i zażalenia (na komornika, firmę windykacyjną, fundusz sekurytyzacyjny itp.),

pozwy i odpowiedzi na pozwy (do sądów lub wierzycieli),

sprzeciwy (np. do nakazu zapłaty) i reklamacje (np. o wadliwy wpis w BIK),

wnioski i propozycje (restrukturyzacja, ugoda itp.).

Dlaczego warto zlecić wykonanie pisma specjalistom?

Osoby posiadające odpowiednie kompetencje do tworzenia pism wiedzą, jak profesjonalnie je przygotować. Nie wiąże się to dla dłużnika z obawą, że pismo zostanie oddalone, bo nie spełniło jakichś wymogów formalnych. Taki dokument uwzględnia wszystkie istotne argumenty i sformułowania, a zadanie dłużnika polega jedynie na złożeniu podpisu.

W mamdlugi.pl priorytetowo traktujemy jakość i walory merytoryczne tworzonych pism. Nasi specjaliści doskonale orientują się w niezbędnych kwestiach prawnych i urzędowych. O jakości indywidualnych dokumentów, które oferujemy można się przekonać sprawdzając darmowe wzory pism. Możesz je pobrać z naszej strony i przekonać się, że zostały stworzone według najwyższych standardów. Aby zamówić pismo indywidualne, wystarczy napisać maila na adres: kontakt@mamdlugi.pl i opisać swój problem oraz oczekiwania. Dokonamy wyceny i podamy czas realizacji, a przygotowane pismo odeślemy na Twoją skrzynkę. Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów!

