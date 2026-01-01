Wzrost cen mieszkań od września 2026 przez nowelizację rozporządzenia o Warunkach Technicznych budynków

W skrócie:

Nowelizacja wchodzi 20 września 2026 - największe zmiany od lat

Wzrost kosztów budowy o 10-15 proc. według deweloperów

Obowiązkowe windy w budynkach od trzech kondygnacji

Wyższe standardy izolacyjności i bezpieczeństwa pożarowego

Garaże i piwnice jako miejsca doraźnego schronienia

Największa nowelizacja od wielu lat - co się zmienia

Rozporządzenie o Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przejdzie najszerszą nowelizację od dekady. Zmiany obejmą wymagania dotyczące efektywności energetycznej, izolacji, bezpieczeństwa pożarowego, akustyki oraz dostępności budynków.

Kluczowe zmiany to wyższe parametry izolacyjności przegród, surowsze przepisy przeciwpożarowe dla elewacji, bardziej restrykcyjne normy akustyczne oraz obowiązek wyposażenia budynków w rozwiązania proekologiczne - instalacje OZE i punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe regulacje nie przewidują obowiązku dostosowywania istniejących budynków, jeśli nie są w nich prowadzone prace budowlane lub przebudowa.

Sebastian Bieńkowski z Nickel Development podkreśla, że nowelizacja wynika z konieczności dostosowania krajowych przepisów do unijnych norm efektywności energetycznej. Szczególnie wysoko ocenia przepisy dotyczące przystosowania garaży i piwnic do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia ludności - rozwiązanie wzmacniające ochronę mieszkańców.

Ile będą kosztować mieszkania po zmianach przepisów

Deweloperzy zgodnie prognozują wzrost cen mieszkań, choć szacunki różnią się. Andrzej Swoboda z Grupy CTE mówi wprost o wzroście kosztów budowy o 10-15 proc., głównie ze względu na droższe materiały - lepszą izolację, materiały ognioodporne, wzmocnione przegrody i bardziej skomplikowaną technologię montażu.

Nickel Development szacuje wzrost cen mieszkań na poziomie kilku procent.

Joanna Chojecka z Grupy Robyg wskazuje, że najbardziej odczuwalne będą zmiany związane z obowiązkowymi windami w budynkach wielorodzinnych oraz podwyższonymi standardami izolacyjności i bezpieczeństwa pożarowego.

Według przepisów obowiązujących od 20 września 2026, winda będzie wymagana w budynkach od trzech kondygnacji, podczas gdy dotychczas obowiązek dotyczył budynków od pięciu kondygnacji lub wysokości minimum 12 metrów.

Renata Mc Cabe-Kudla z Grupo Lar Polska zwraca uwagę, że wyższe standardy akustyczne, bardziej rygorystyczne wymagania energetyczne i surowsze przepisy przeciwpożarowe przełożą się na droższe materiały, bardziej złożone instalacje i wyższy standard wykończenia. Zaznacza jednak, że założenia mogą jeszcze ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego.

Kto zyska, kto straci na nowych przepisach

Magdalena Wrona z Archicom ocenia, że dla firm już dziś stosujących wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości nowelizacja nie będzie rewolucją. Wiele proponowanych zapisów, takich jak ograniczenie stosowania ostrych zakończeń ogrodzeń czy część wymagań funkcjonalnych, już teraz znajduje odzwierciedlenie w praktyce projektowej.

Mariusz Gajżewski z BPI Real Estate Poland podkreśla, że regulacje podniosą jakość nowo powstających inwestycji i standard życia mieszkańców, jednak w praktyce mogą przełożyć się na wzrost kosztów budowy oraz ograniczenie możliwości zabudowy działek.

Damian Tomasik z Alter Investment wskazuje, że część działek może mieć niższą chłonność ze względu na nowe wymagania dotyczące zacienienia i odległości między budynkami.

Tomasz Czuchra z Waryński S.A. Grupa Holdingowa ostrzega, że skala regulacji musi być wdrażana z rozwagą, aby nie doprowadzić do ograniczenia podaży lub nadmiernego obciążenia nabywców. Deweloperzy będą musieli uwzględnić wyższe koszty i ryzyka w harmonogramach oraz kalkulacjach, co sprawia, że ceny mieszkań prawdopodobnie będą stopniowo rosły wraz z wejściem przepisów w życie.

Warto zapamiętać

Nowelizacja wchodzi 20 września 2026 - projekty rozpoczęte wcześniej mogą być realizowane według starych przepisów

Wzrost cen mieszkań nieuchronny, ale w zamian wyższa jakość, trwałość i energooszczędność budynków

Obowiązkowe windy od trzech kondygnacji poprawią dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych

Sektor może czekać segmentacja - projekty wyższej jakości zyskają przewagę, ekonomiczne będą trudniej realizowane

Źródło: serwis dompress.pl, nieruchomosci.infor.pl, global-lift.pl

Foto: Freepik