Odbarwienia na parapecie zewnętrznym - jak usunąć?

Jakie są najczęstsze przyczyny odbarwień na parapetach zewnętrznych?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, jedną z głównych przyczyn powstawania odbarwień są warunki atmosferyczne. Każde z nich ma negatywny wpływ na parapety zewnętrzne. Przykładowo intensywne nasłonecznienie może prowadzić do blaknięcia koloru, zwłaszcza w przypadku parapetów wykonanych z PVC lub lakierowanego aluminium. Promieniowanie UV stopniowo osłabia pigment, a to skutkuje nierównomiernym wyglądem powierzchni.

Równie szkodliwym czynnikiem są opady deszczu i śniegu, szczególnie w połączeniu z zanieczyszczeniami powietrza. To dlatego, że woda spływająca po elewacji często przenosi drobiny sadzy, pyłów i metali ciężkich. Osadzają się one na parapecie, powodując ciemne smugi. Dość częstym problemem są też zacieki z rdzy, pochodzące na przykład z metalowych elementów fasady.

Nie można też zapominać o zabrudzeniach organicznych, takich jak glony, mchy czy porosty. Pojawiają się one głównie w miejscach zacienionych i wilgotnych czyli tam, gdzie powierzchnia parapetu długo pozostaje mokra.

Które zabrudzenia da się usunąć, a które są trwałe?

Zdecydowana większość odbarwień ma charakter powierzchniowy, co oznacza, że można je skutecznie usunąć. To przede wszystkim osady z kurzu, sadzy, błota czy naloty organiczne. Często wystarczy regularne mycie parapetu ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Zapewni to estetyczny wygląd powierzchni. W przypadku trudniejszych zabrudzeń pomocne będą specjalistyczne środki czyszczące przeznaczone do danego materiału.

Niestety, chociaż wiele zabrudzeń łatwo usunąć, to są też takie, których nie da się zlikwidować. Trwałe odbarwienia spowodowane długotrwałym działaniem promieni UV lub reakcjami chemicznymi w materiale mogą pozostać widoczne mimo czyszczenia. Odnosi się to zwłaszcza do tanich parapetów niskiej jakości, które nie posiadają odpowiednich warstw ochronnych.

Znaczenie regularnej pielęgnacji parapetów zewnętrznych

Zdecydowanie najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka powstawania trwałych odbarwień jest systematyczna pielęgnacja. Regularne usuwanie zabrudzeń zapobiega ich wnikaniu w strukturę materiału. Dobrze też stosować preparaty ochronne. Tworzą one warstwę zabezpieczającą przed wilgocią i promieniowaniem UV.

Co więcej, duże znaczenie ma też wybór wysokiej jakości produktów, gdyż materiały odporne na warunki atmosferyczne zachowują swój kolor i estetykę przez wiele lat, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera