Wyszukiwarka Google coraz częściej odsyła... do siebie. Narcyzm czy strategia?

Jeszcze w czerwcu 2025 roku wskaźnik autocytowania wynosił skromne 5,7%. W niespełna dziewięć miesięcy wzrósł trzykrotnie. Dla wydawców internetowych, blogerów i specjalistów SEO ta zmiana oznacza jedno - wyszukiwarka, która miała być drogowskazem do cudzych treści, coraz częściej prowadzi... do siebie samej.

Od drogowskazu do labiryntu - jak Google AI Mode buduje własny ekosystem

Żeby zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się pod maską Google AI Mode, trzeba cofnąć się do lata 2025 roku. Wtedy aż 97,9% samocytowań Google kierowało użytkowników do profili firmowych Google Business Profiles - narzędzia przydatnego głównie przy wyszukiwaniu lokalnych usług. Innymi słowy, autocytowanie Google AI Mode było zjawiskiem niszowym, ograniczonym do pytań typu „fryzjer w pobliżu".

Dzisiaj obraz wygląda zupełnie inaczej. Dane SE Ranking z lutego 2026 roku pokazują, że 59% samocytowań Google prowadzi teraz do tradycyjnych wyników wyszukiwania - czyli de facto do kolejnej strony Google. Użytkownik pyta AI Mode o coś konkretnego, dostaje odpowiedź generatywną, klika w źródło i... ląduje na stronie wyników, na której czekają kolejne linki, reklamy i panele sponsorowane.

Scenariusz rodem z Facebooka, czyli daj palec...

Warto tu przypomnieć pewną historię, która powinna zapalić lampkę ostrzegawczą każdemu wydawcy.

Kilkanaście lat temu Facebook zachęcał serwisy internetowe do umieszczania przycisków „Lubię to" i zakładania fanpage'y - za darmo, oczywiście. Wydawcy budowali społeczności, generowali Facebookowi miliardy użytkowników, a w zamian dostawali ruch na swoje strony.

A potem? Facebook drastycznie ściął zasięgi organiczne. Dziś nieopłacony post na fanpage'u dociera do może 5% obserwujących - tych samych ludzi, którzy dobrowolnie kliknęli „Obserwuj", bo chcieli widzieć treści danego serwisu. Żeby dotrzeć do reszty, trzeba płacić za reklamy.

Google AI Mode wchodzi na tę samą ścieżkę, tyle że z jedną kluczową różnicą - wyszukiwarka nie tworzy własnych treści. Pobiera informacje z cudzych stron, generuje z nich odpowiedzi, a następnie cytuje... siebie. Wydawcy dostarczają wiedzę, Google zbiera ruch.

Gdzie autocytowanie uderza najmocniej

Skala zjawiska różni się radykalnie w zależności od branży. Największe autoreferencje Google AI Mode występują tam, gdzie stawki reklamowe są najwyższe:

Branża Autocytowania Co zyskuje Google Kto traci Podróże i turystyka 53,18% AI Mode odsyła do Google Flights, Maps i Hotels - użytkownik planuje podróż, nie opuszczając ekosystemu Google Serwisy rezerwacyjne typu Booking, Trivago, portale turystyczne Rozrywka i hobby 48,74% Cytowania trafiają do YouTube i Google Play - obie platformy należą do Alphabetu Niezależne serwisy recenzenckie, blogi tematyczne, fora hobbystyczne Nieruchomości 30,54% Odpowiedzi kierują do wizytówek Google Business Profiles zamiast do stron biur nieruchomości Portale ogłoszeniowe, agencje nieruchomości z własnymi stronami Finanse 5,13% Najmniejsza dominacja - specjalistyczne serwisy finansowe wciąż utrzymują przewagę Straty ograniczone - branża opiera się autocytowaniu (na razie) Kariera i praca — Jedyna branża, w której Google przegrywa - portale z ofertami pracy cytowane wielokrotnie częściej Google nie dominuje; Indeed (największy globalny portal pracy, odpowiednik Pracuj.pl) cytowany 3× częściej

Gdy do puli dorzucimy YouTube - przypominam, własność Alphabetu - łączny udział zasobów Google w cytowaniach AI Mode sięga ok. 20%. Co piąte źródło, które podsuwa ci „obiektywna" sztuczna inteligencja, prowadzi z powrotem do koncernu z Mountain View.

Warto tu zaznaczyć, że Google AI Mode to nie jedyny produkt generatywny w arsenale wyszukiwarki. Starsze i szerzej wdrożone AI Overviews (dawniej Search Generative Experience, SGE) - wyświetlane automatycznie przy ok. 50% zapytań - wykazują jeszcze wyższy wskaźnik autocytowania, sięgający 43% odpowiedzi, jak podaje osobny raport SE Ranking. To rozróżnienie ma znaczenie, bo wdrażanie AI do wyszukiwarki Google nie jest pojedynczym projektem - to kilka równoległych systemów o różnej skali wpływu na ruch wydawców.

Loteria cytowań, faworyzowanie Zachodu i AI visibility, które niczego nie mierzy

Gdyby autocytowanie było jedynym problemem, wydawcy mogliby się jeszcze jakoś dostosować. Tymczasem Google AI Mode ma kilka równoczesnych wad, które razem tworzą obraz systemu nieprzewidywalnego, stronniczego i - delikatnie mówiąc - trudnego do zmierzenia.

9,2% powtarzalności, czyli brak stabilności wyników

Badanie SE Ranking z sierpnia 2025 roku (10 000 słów kluczowych, trzy powtórzenia tego samego zapytania) wykazało, że zaledwie 9,2% adresów URL pojawiło się we wszystkich trzech odpowiedziach.

Ponad 90% źródeł zmieniło się przy każdym powtórzeniu identycznego pytania

zmieniło się przy każdym powtórzeniu identycznego pytania Mechanizm odpowiedzialny za tę zmienność to tzw. Query Fan-Out - Google AI Mode rozbija złożone zapytanie na zestaw pod-pytań odpytywanych równolegle przez model Gemini 2.5

- Google AI Mode rozbija złożone zapytanie na zestaw pod-pytań odpytywanych równolegle przez model Gemini 2.5 Każde pod-pytanie pobiera własne źródła, generując średnio 12 linków na odpowiedź

Dla właściciela strony internetowej to mniej więcej tak, jakby wygrywał los na loterii... raz na kilkanaście losowań.

Zachód wygrywa, reszta świata czeka w kolejce

Niestabilność to nie jedyne skrzywienie. Duże modele językowe (Large Language Models, LLM) wykazują również systematyczny bias geograficzny.

Analiza opublikowana w repozytorium Social Science Research Network (SSRN) pod tytułem AI's Preferences for brands, services and governments pokazała, że:

74,5% błędnie dopasowanych rekomendacji Gemini faworyzowało podmioty ze Stanów Zjednoczonych

faworyzowało podmioty ze Stanów Zjednoczonych Dla ChatGPT wskaźnik ten wynosił 62,3%

Badanie Oxford Internet Institute i Uniwersytetu Kentucky (styczeń 2026) potwierdziło ten wzorzec na próbie ponad 20 milionów zapytań ChatGPT - zamożniejsze regiony (USA, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia) są systematycznie preferowane. Mechanizm jest prosty: modele uczą się głównie na treściach anglojęzycznych, które z definicji reprezentują perspektywę zachodnią.

Efekt? Jeśli prowadzisz firmę w Polsce i pytasz Gemini o najlepsze rozwiązania w swojej branży, statystycznie częściej dostaniesz odpowiedź skrojoną pod realia rynku amerykańskiego.

Czy narzędzia do pomiaru „widoczności w AI" cokolwiek mierzą?

Skoro wyniki są niestabilne, a źródła zmieniają się przy każdym zapytaniu - co tak naprawdę mierzą platformy SEO, które prześcigają się w oferowaniu wskaźników typu „AIO Rating" czy „AI Visibility Score"?

Krótka odpowiedź: niewiele. Badanie SparkToro ze stycznia 2026 roku (Rand Fishkin) nie pozostawia złudzeń:

Szansa, że ChatGPT lub Gemini podadzą identyczną listę rekomendacji przy dwóch kolejnych zapytaniach, wynosi mniej niż 1 na 100

przy dwóch kolejnych zapytaniach, wynosi Szansa na identyczną listę w tej samej kolejności - mniej niż 1 na 1000

- mniej niż 1 na 1000 Jedyny pocieszający niuans: najczęściej wymieniane marki (top 3) powtarzają się mimo losowości reszty listy

W praktyce oznacza to, że każdy jednorazowy pomiar „pozycji w AI" jest bardziej zdjęciem loterii niż stabilnym rankingiem. Grube trendy widać, ale precyzyjne metryki to na dziś bardziej marketing narzędziowy niż rzetelna analityka.

Co czeka regulatorów i branżę SEO

Marcin Stypuła, założyciel agencji Semcore specjalizującej się w optymalizacji dla wyszukiwarek, widzi w autocytowaniu Google AI Mode przejaw głębokiej transformacji rynku.

Walka o pozycję w wynikach wyszukiwania stopniowo zmienia się w rywalizację o "Share of LLM", czyli udział w odpowiedziach generatywnych. Firmy powinny wdrażać nowe strategie zwiększające widoczność w odpowiedziach generowanych przez AI - mówi Marcin Stypuła, CEO agencji Semcore.

Teza Stypuły o nowym modelu widoczności „Share of LLM" (udział marki w odpowiedziach modeli językowych) jest potwierdzana przez niezależne analizy branżowe. Warto jednak dodać kontekst:

Klasyczne SEO nie umarło - według danych Ahrefs z lutego 2026 roku, 38% cytowań w AI Overviews nadal pochodzi ze stron rankujących w TOP 10 wyników organicznych





- według danych Ahrefs z lutego 2026 roku, 38% cytowań w AI Overviews nadal pochodzi ze stron rankujących w TOP 10 wyników organicznych To mniej niż 76% zanotowane rok wcześniej, ale wciąż wystarczająco dużo, by inwestycje w tradycyjne pozycjonowanie miały sens

Digital Markets Act - karta, którą może zagrać Komisja Europejska

Jest jeszcze wątek, który w dyskusji o autocytowaniu Google pojawia się zaskakująco rzadko - Digital Markets Act (DMA, Akt o Rynkach Cyfrowych).

Komisja Europejska prowadzi dochodzenie, badając, czy Google narusza zakaz self-preferencing - czyli faworyzowania własnych usług. Wzrost autocytowania z 5,7% do 17,42% w niespełna rok może stać się kolejnym dowodem w rękach europejskich regulatorów.

W 2025 roku Google zapłaciło karę w wysokości 2,95 mld euro za antykonkurencyjne praktyki w sektorze reklam

za antykonkurencyjne praktyki w sektorze reklam DMA zabrania platformom-gatekeeperom (w tym Google) strukturalnego faworyzowania własnych usług

Autocytowanie w AI Mode jest wprost wskazywane przez ekspertów jako potencjalny przedmiot kolejnego dochodzenia

Jak przygotować stronę na erę wyszukiwania generatywnego

Monitoruj widoczność w AI Mode - narzędzia takie jak SE Ranking AI Mode Tracker pozwalają śledzić, czy i kiedy twoja strona jest cytowana (pamiętaj jednak o ograniczeniach tych pomiarów)



Buduj treści modułowe i samowystarczalne - każda sekcja strony powinna mieć sens wyrwana z kontekstu, bo AI cytuje fragmenty, nie całe artykuły



Inwestuj w autorytet domeny - według SE Ranking strony z ponad 32 000 odnoszących domen mają 3,5-krotnie wyższe szanse na cytowanie przez ChatGPT



Nie rezygnuj z klasycznego SEO - 38% cytowań AI Overviews wciąż pochodzi z TOP 10



Dywersyfikuj źródła ruchu - przy 93% sesji AI Mode kończących się bez kliknięcia, poleganie wyłącznie na Google staje się ryzykowne

Warto zapamiętać

Google AI Mode cytuje siebie w 17,42% odpowiedzi - trzykrotny wzrost od czerwca 2025

- trzykrotny wzrost od czerwca 2025 Widoczność w AI wymaga nowych narzędzi - ale obecne metryki AI visibility są bardzo niedojrzałe

- ale obecne metryki AI visibility są bardzo niedojrzałe Komisja Europejska bada te praktyki - Digital Markets Act może wymusić zmiany

- Digital Markets Act może wymusić zmiany Stabilność cytowań jest minimalna - tylko 9,2% URL-i pojawia się powtarzalnie

Najczęstsze pytania

Czym jest autocytowanie Google AI Mode?

Autocytowanie Google AI Mode to zjawisko, w którym wyszukiwarka Google w swoich odpowiedziach generatywnych (tryb AI Mode) jako źródło podaje własne usługi - wyniki wyszukiwania Google, Google Business Profiles, Google Flights czy YouTube. Według raportu SE Ranking z lutego 2026 roku, Google.com odpowiada za 17,42% wszystkich cytowań w AI Mode.

Jaka jest różnica między Google AI Mode a Google AI Overviews?

Google AI Mode to dedykowany tryb konwersacyjny uruchomiony w 2025 roku, oparty na modelu Gemini 2.5, generujący średnio 12 linków na odpowiedź. Google AI Overviews (dawniej SGE) to starszy produkt z maja 2024 roku, pojawiający się automatycznie przy ok. 50% zapytań, z wyższym poziomem autocytowania - aż 43% odpowiedzi zawiera linki do usług Google.

Czy Google AI Mode wpływa na ruch na stronach internetowych?

Tak, i to znacząco. Około 93% sesji Google AI Mode kończy się bez kliknięcia w zewnętrzne źródło. Według badania Digital Content Next mediana wydawców odnotowała spadek ruchu z Google Search o 10% rok do roku w I połowie 2025 roku. Analiza Define Media z IV kwartału 2025 roku wskazuje na 42% spadek ruchu organicznego w porównaniu z okresem sprzed AI Overviews.

Co to jest „Share of LLM" i dlaczego jest ważny?

„Share of LLM" (udział w odpowiedziach modeli językowych) to nowy wskaźnik marketingowy mierzący, jak często marka pojawia się w odpowiedziach generowanych przez AI - Google AI Mode, ChatGPT, Perplexity i inne. W miarę jak AI przejmuje coraz większą część ruchu wyszukiwarkowego, „Share of LLM" staje się uzupełnieniem tradycyjnych wskaźników SEO.

Czy Digital Markets Act może zmienić praktyki autocytowania Google?

DMA (Akt o Rynkach Cyfrowych) zabrania platformom-gatekeeperom faworyzowania własnych usług. Komisja Europejska prowadzi dochodzenie w sprawie praktyk Google w zakresie AI i wyszukiwarki. Wzrost autocytowania z 5,7% do 17,42% w niecały rok może zostać uznany za przejaw strukturalnej przewagi, trudnej do wyeliminowania wyłącznie przez optymalizację treści.

Google AI Mode najwyraźniej operuje według starej zasady Oscara Wilde'a, tyle że w wersji algorytmicznej: „Kochać siebie to początek romansu na całe życie". Pytanie, czy Komisja Europejska i cała reszta internetu będą skłonni tolerować ten romans - czy jednak wystawią rachunek za narcyzm.

