Walka z dezinformacja w UE - platformy musza zmienic algorytmy

W skrócie:

66 proc. użytkowników UE szuka informacji w mediach społecznościowych

32 proc. Polaków wskazuje dezinformację jako główne zagrożenie cyfrowe

Eksperci postulują modyfikację algorytmów platform, nie cenzurę treści

DSA daje UE narzędzia do wymuszania zmian

Algorytmy promują dezinformację - to nie przypadek

Według badania Eurobarometru "Social Media Survey" z czerwca 2025 roku, dwie trzecie użytkowników mediów społecznościowych w UE traktuje je jako źródło informacji o wydarzeniach społecznych i politycznych. Problem w tym, że równie wielu - w ciągu zaledwie siedmiu dni przed badaniem - zetknęło się tam z fałszywymi wiadomościami.

"Dezinformacja jest świetnym biznesem dla wielkich platform i jej popularność wynika z zasady działania algorytmów, jak również z tego, jak działa system reklamowy" - mówi Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon.

Algorytmy rekomendacyjne maksymalizują zaangażowanie użytkowników, a treści kontrowersyjne i emocjonalne - często dezinformacyjne - generują więcej kliknięć niż rzetelne dziennikarstwo.

W Polsce skala problemu jest równie poważna. Badanie SW Research dla Warszawskiego Instytutu Bankowości pokazuje, że 32 proc. ankietowanych wskazało dezinformację i fake newsy jako największe zagrożenie w przestrzeni cyfrowej.

Jednocześnie tylko 17 proc. zgłasza lub blokuje treści o wątpliwym pochodzeniu - większość ogranicza się do weryfikacji w innych źródłach (31 proc.) lub po prostu ignoruje media społecznościowe jako główne źródło wiedzy (38 proc.).

DSA daje narzędzia - czy UE z nich skorzysta

Akt o usługach cyfrowych (DSA), obowiązujący od 17 lutego 2024 roku, wprowadza mechanizmy pozwalające Komisji Europejskiej naciskać na platformy w kwestii modyfikacji algorytmów. Artykuły 34 i 35 DSA umożliwiają określanie środków zaradczych, które powinny wdrażać największe platformy internetowe.

"Nie chodzi tylko o kary. Chodzi o to, żeby współdziałać z platformami albo zmuszać je, kiedy trzeba, do zmiany logiki działania algorytmów na taką, która służy ludziom, demokracji i społeczeństwu" - podkreśla Szymielewicz.

Ekspertka zaznacza, że nie proponuje moderacji treści, która mogłaby prowadzić do cenzury, ale zmianę samego mechanizmu rekomendacji.

W listopadzie 2025 roku Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych opublikowała pierwszy raport identyfikujący ryzyka systemowe związane z funkcjonowaniem bardzo dużych platform internetowych. Dokument przedstawia zestaw skutecznych środków ograniczania dezinformacji - pozostaje pytanie, czy zostaną one wyegzekwowane.

AI generuje treści - kto je oznaczy

Rosnącym wyzwaniem są treści syntetyczne generowane przez sztuczną inteligencję. Badanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazuje, że ponad 92 proc. ankietowanych wie, że dziennikarze wykorzystują AI, ale dwie trzecie obawia się manipulacji opinią publiczną, a 45 proc. uważa, że zwiększy to ryzyko dezinformacji.

Według regulacji o sztucznej inteligencji, treści syntetyczne powinny być oznaczane jako sztuczne.

"Platformy mogłyby na podstawie takich oznaczeń traktować je jako gorsze, które nie powinny być podbijane na równi z treściami wysokiej jakości, z treściami autentycznymi" - proponuje Szymielewicz.

Problem w tym, że prawie 96 proc. odbiorców oczekuje wyraźnego oznaczania materiałów tworzonych z AI - a mechanizmy egzekwowania tego wymogu wciąż są w fazie projektowania.

Jak się bronić przed dezinformacją

Raport WIB wskazuje, że 43 proc. Polaków twierdzi, że sprawdza wiarygodność informacji w przestrzeni cyfrowej, ale tylko 17 proc. robi to kilkoma różnymi metodami.

45 proc. weryfikuje nieregularnie, w zależności od źródła.

Praktyczne kroki w walce z fake newsami:

Nie traktuj mediów społecznościowych jako głównego źródła informacji Weryfikuj informacje w kilku niezależnych źródłach Zgłaszaj i blokuj treści o wątpliwym pochodzeniu Sprawdzaj, czy materiał został wygenerowany przez AI Nie klikaj odruchowo w sensacyjne nagłówki

"Musimy wystąpić razem przeciwko traktowaniu nas jak ludzi, którzy nie zasługują na autentyczne, jakościowe treści" - podsumowuje ekspertka Fundacji Panoptykon.

Według niej, im więcej użytkowników świadomie unika klikania w dezinformacyjne treści, tym szybciej platformy będą zmuszone zmienić logikę swoich algorytmów.

Warto zapamiętać

Dezinformacja to nie przypadek, ale efekt działania algorytmów maksymalizujących zaangażowanie użytkowników

DSA daje UE narzędzia do wymuszania zmian na platformach - kluczowe będzie ich egzekwowanie

Treści AI powinny być oznaczane, ale mechanizmy weryfikacji wciąż są w fazie projektowania

Edukacja medialna i świadome korzystanie z sieci to najskuteczniejsza długofalowa obrona przed fake newsami

Źródło: Newseria, Eurobarometr, Warszawski Instytut Bankowości, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej