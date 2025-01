Walentynki bez kiczu: 7 sposobów na to, jak świętować miłość bez serduszek

1. Zamień róże na różne aktywności

Zapomnij o bukietach, które zwiędną zanim zdążysz znaleźć dla nich odpowiedni wazon. Zabierz swoją drugą połówkę na warsztaty. Jakie konkretnie? To zależy, co lubicie. Ceramika, malowanie na jedwabiu, a może wspólne robienie świec?

Nie tylko zrobicie coś własnoręcznie, ale również odkryjecie, jak bardzo różnicie się w podejściu do „idealnej miski".

Bonus: nawet jeśli Wasze dzieła nie będą muzealnej jakości, to i tak będą miały wartość sentymentalną (albo komediową).

2. Wspólne gotowanie - przez żołądek do serca

Ta stara prawda nigdy się nie zdewaluuje. Poza tym, jedzenie może być bardziej zmysłowe niż się wydaje. Ale nie idźcie na łatwiznę z pizzą na wynos. Spróbujcie razem ugotować coś pysznego.

Szef kuchni Dwór Korona Karkonoszy poleca na przystawkę tatar z łososia z awokado i limonką, jako danie główne - ravioli z serem żółtym, szpinakiem i truflami, a na deser: fondant z białej czekolady i pistacji. - Trufle od dawna uchodzą za afrodyzjak, choć ich działanie w tej roli ma bardziej kulturowe i psychologiczne niż naukowo potwierdzone podstawy. Jednak ich intensywny aromat i wyjątkowy smak mogą działać na wyobraźnię, a efekt placebo bywa bardzo skuteczny. - zauważa żartobliwie (przepisy znajdziecie pod tekstem).

W kuchni łatwo o śmiech, drobne konflikty („kto zostawił mąkę na podłodze?!") i poczucie satysfakcji, gdy uda Wam się upichcić coś naprawdę smacznego. Poza tym, wspólne gotowanie uczy współpracy, a czy nie o to chodzi w miłości?

3. Wycieczka w miejsce, którego nazwa brzmi dziwnie

Zapomnij o romantycznych weekendach w Paryżu. Wsiądźcie do samochodu lub pociągu i pojedźcie do miejsca, które sami musicie sprawdzić na mapie, bo brzmi tak absurdalnie (kto nie chciałby odwiedzić wsi o nazwie Miłość albo Szczęście?).

To nie cel, ale droga jest ważna - a nic tak nie buduje relacji jak wspólne błądzenie i odkrywanie własnych, wyjątkowych miejsc.

4. Dzień offline: odłączcie Wi-Fi, połączcie się z sobą

W dzisiejszych czasach to prawdziwe wyzwanie - spędzić dzień bez scrollowania Instagrama, odpisywania na maile i przeglądania memów. Ale spróbujcie. Zróbcie sobie dzień offline: zero ekranów, zero powiadomień, telefony w trybie samolotowym.

Zamiast tego możecie spacerować, grać w planszówki albo po prostu rozmawiać.

Uwaga: może się okazać, że odkryjecie nowe rzeczy o sobie nawzajem, o których zapomnieliście w zgiełku codzienności.

5. Planowanie wakacji: miłość to także wspólne cele

Zamiast skupiać się na tym, do jakiej restauracji pójść w walentynki, pomyślcie, gdzie chcielibyście pojechać w wakacje. Siądźcie razem z mapą, notesem i ulubioną herbatą. Wybierzcie miejsce, o którym oboje marzycie, i zacznijcie planować.

Nic tak nie łączy jak wspólne snucie wizji o tym, jak będziecie relaksować się na plaży lub eksplorować górskie szlaki. Poza tym, planowanie podróży pokazuje, że myślicie o wspólnej przyszłości...

6. Couple goals: stwórzcie wspólną misję na ten rok

Skoro o przyszłości mowa, zamiast wymieniać się prezentami, usiądźcie razem i zastanówcie się, co chcielibyście osiągnąć jako para. Może to będzie więcej czasu na aktywność fizyczną, wspólna nauka nowego języka albo projekt remontu mieszkania? A może to już czas, by zaplanować ślub?

Zwłaszcza, że - jak zauważa Joanna Hoc-Kopiej, ekspertka od organizacji wesel i innych eventów w Dwór Korona Karkonoszy: "Planowanie ślubu to proces, który wymaga nie tylko czasu, ale również dobrej organizacji i elastyczności. Optymalny czas na rozpoczęcie przygotowań to od 12 do 18 miesięcy przed planowaną datą ceremonii. Taki harmonogram pozwala na wybór najlepszych usługodawców, dopasowanie wszystkich szczegółów do budżetu oraz uniknięcie niepotrzebnego stresu".

Dlatego w walentynki ustalcie jeden (lub kilka) celów i pracujcie nad nimi przez kolejne miesiące. To lepsze niż czekoladki, które znikną w jeden wieczór.

7. Pamiętaj: miłość trwa cały rok

Walentynki to tylko jeden dzień, ale prawdziwa miłość wymaga codziennej troski i zaangażowania. To wspólne śniadania, drobne gesty, takie jak robienie kawy rano czy chwile, kiedy po prostu trzymacie się za ręce, siedząc na kanapie.

14 lutego może być świetnym pretekstem do świętowania, jednak najpiękniejsze są relacje, w których okazujemy uczucia nie z powodu daty w kalendarzu, ale dlatego, że naprawdę tego chcemy.

OBIECANE PRZEPISY:

Tatar z łososia z awokado i limonką

200 g świeżego łososia (najlepiej surowego, wysokiej jakości, przeznaczonego do spożycia na surowo)

1 dojrzałe awokado

1 mała czerwona cebula

1 limonka (sok i skórka)

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka musztardy dijon (opcjonalnie)

1 łyżeczka miodu (opcjonalnie, dla zbalansowania smaku)

Sól i świeżo mielony czarny pieprz do smaku

Świeży koperek lub szczypiorek (do dekoracji)

Grzanki lub chipsy z tortilli (do podania)

Przygotowanie:

Upewnij się, że łosoś jest świeży i pochodzi z wiarygodnego źródła, jeśli zamierzasz jeść go na surowo. Oczyść rybę z ości i skóry, a następnie pokrój ją w bardzo drobną kostkę (ok. 0,5 cm).

Awokado przekrój na pół, usuń pestkę, a miąższ delikatnie wyjmij łyżką. Pokrój awokado w drobną kostkę o podobnej wielkości jak łosoś.

Czerwoną cebulę obierz i pokrój w bardzo drobną kostkę. Jeśli cebula jest zbyt ostra, możesz ją na chwilę zamoczyć w zimnej wodzie, aby złagodzić jej smak.

W misce wymieszaj sok i skórkę z limonki, oliwę z oliwek, musztardę (jeśli używasz) oraz miód. Dopraw całość solą i świeżo mielonym pieprzem do smaku.

Do miski z sosem dodaj pokrojonego łososia, awokado i cebulę. Delikatnie wymieszaj składniki, aby się połączyły, ale nie rozpadły.

Serwowanie:

Na talerzach ułóż tatar z łososia w formie okrągłych porcji (możesz użyć obręczy do formowania). Udekoruj świeżym koperkiem lub drobno posiekanym szczypiorkiem.

Obok tatara podaj grzanki z chleba lub chipsy z tortilli, które będą świetnym dodatkiem do tej delikatnej przystawki.

Ravioli z serem żółtym, szpinakiem i truflami

Składniki:

Na ciasto ravioli:

250 g mąki pszennej (najlepiej typu 00)

2 jajka

1 łyżka oliwy z oliwek

Szczypta soli

Na nadzienie:

150 g świeżego szpinaku

100 g sera żółtego (np. Gouda MSM Mońki)

100 g ricotty

1 ząbek czosnku

Sól i pieprz do smaku

1 łyżka masła

Na sos:

50 g masła

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka startego parmezanu

1 łyżeczka truflowego oleju albo pasty

Świeżo mielony czarny pieprz

Opcjonalnie: 1 łyżeczka świeżych ziół (np. szałwia)

Przygotowanie:

1. Przygotowanie ciasta ravioli:

Na stolnicy wymieszaj mąkę z solą. Zrób wgłębienie na środku, wbij do niego jajka i dodaj oliwę z oliwek.

Za pomocą widelca lub palców delikatnie włącz mąkę do jajek, a następnie wyrób ciasto rękami, aż stanie się gładkie i elastyczne.

Jeśli ciasto jest zbyt lepkie, dodaj odrobinę mąki, jeśli za suche -- dodaj łyżkę wody. Wyrabiaj ciasto przez 10 minut, aż stanie się sprężyste.

Zawiń ciasto w folię spożywczą i odstaw na 30 minut, aby odpoczęło.

2. Przygotowanie nadzienia:

Na patelni rozpuść masło i podsmaż posiekany czosnek przez 1-2 minuty, aż zacznie pachnieć.

Dodaj szpinak i smaż przez 3-4 minuty, aż zwiędnie. Dopraw solą i pieprzem do smaku.

Zdejmij z ognia i odstaw do ostudzenia.

W misce połącz schłodzony szpinak z ricottą i startym serem żółtym. Dokładnie wymieszaj, aby uzyskać jednolitą masę.

3. Formowanie ravioli:

Rozwałkuj ciasto na bardzo cienki arkusz, najlepiej na prostokąt o szerokości około 25 cm.

Na jednej połowie ciasta, w równych odstępach, nałóż łyżeczką porcje nadzienia.

Zwilż lekko brzegi ciasta wodą, aby lepiej się skleiły. Następnie przykryj drugą częścią ciasta i dokładnie zlep brzegi.

Wytnij ravioli za pomocą noża lub foremki w kształcie kwadratu lub koła.

Gotuj ravioli w osolonej wodzie przez 3-4 minuty, aż wypłyną na powierzchnię.

4. Przygotowanie sosu:

W małej patelni rozgrzej oliwę z oliwek i masło, aż masło się rozpuści i zacznie lekko „bąbelkować".

Dodaj świeżo mielony czarny pieprz i (jeśli używasz) posiekaną świeżą szałwię. Smaż przez 1-2 minuty, aż zioła uwolnią swój aromat.

Dodaj starty parmezan oraz truflowy olej lub trufle. Jeśli używasz świeżych trufli, możesz je pokroić na cienkie plasterki i dodać do sosu.

Gotuj sos przez kilka minut, aż składniki się połączą.

5. Podanie:

Ugotowane ravioli przełóż na talerze, polej je przygotowanym sosem z masła i trufli.

Udekoruj danie świeżymi listkami szałwii lub płatkami trufli, jeśli masz je w swojej kuchni.

Fondant z białej czekolady i pistacji

Składniki (dla 2 porcji):

100 g białej czekolady

50 g masła MSM Mońki

2 jajka

2 żółtka

50 g cukru

40 g mąki pszennej

1 łyżka pasty pistacjowej (lub drobno posiekanych pistacji)

30 g prażonych pistacji (do nadzienia)

Szczypta soli

Masło do wysmarowania formy

Mąka do oprószenia formy

1. Przygotowanie:

Wysmaruj dwa małe naczynia (np. kokilki) masłem, a następnie oprósz je mąką. Dobrze wstrząśnij formami, aby pozbyć się nadmiaru mąki. Dzięki temu fondant łatwiej się wyjmie po upieczeniu.

W rondelku na małym ogniu roztop masło razem z białą czekoladą, mieszając do uzyskania gładkiej konsystencji. Zdejmij z ognia i odstaw do ostygnięcia przez kilka minut.

W misce ubij jajka, żółtka i cukier na puszystą masę, aż stanie się jasna i lekko napowietrzona. Dodaj szczyptę soli, aby wzmocnić smak czekolady.

Powoli wlewaj roztopioną czekoladę z masłem do ubitej masy jajecznej, cały czas mieszając, aby składniki się połączyły. Następnie dodaj pastę pistacjową (lub drobno posiekane pistacje) i mąkę, delikatnie mieszając, aby uzyskać jednolitą masę.

Pokrój prażone pistacje na drobne kawałki. W każdej formie ułóż łyżeczkę posiekanych pistacji na dnie.

Wypełnij formy przygotowaną masą czekoladową do ¾ wysokości. Na wierzch dodaj kolejną łyżeczkę posiekanych pistacji, aby stworzyć lekko chrupiący element w środku fondanta.

Piecz fondanty w piekarniku nagrzanym do 180°C (bez termoobiegu) przez około 10-12 minut. Czas pieczenia zależy od wielkości formy i mocy piekarnika. Fondanty powinny być ścięte na brzegach, ale nadal lekko miękkie w środku. Zrób próbę patyczkiem: w środku musi pozostać wilgotna, czekoladowa konsystencja, ale nie płynna.

2. Serwowanie:

Po upieczeniu, pozostaw fondanty w formie na około 1-2 minuty, a następnie ostrożnie wyjmij je, delikatnie obracając formę na talerzu. Podawaj od razu, aby w środku wciąż płynęła gorąca, czekoladowa masa.

Opcjonalne dodatki:

Podawaj fondanty z sosem malinowym, lodami waniliowymi, świeżymi owocami (np. malinami, truskawkami) lub prażonymi pistacjami, aby dodać daniu kontrastu i świeżości.

Wskazówki: