W Polsce powstaną 2 z 19 fabryk AI budowanych w UE

Komisja Europejska uruchamia 409 mld euro z Europejskiego Funduszu Konkurencyjności na transformację cyfrową. W ramach strategii powstanie 19 fabryk sztucznej inteligencji w 16 państwach członkowskich, w tym dwie w Polsce - w Poznaniu i Krakowie. Krakowska Gaia AI Factory ma być kilka razy mocniejsza od najszybszego polskiego superkomputera Helios.
Unia dąży do 20 proc. udziału w globalnej produkcji półprzewodników do 2030 roku. Obecnie Europa odpowiada za zaledwie 9 proc. światowej produkcji chipów, podczas gdy Azja kontroluje 75 proc. zdolności produkcyjnych fabryk półprzewodników.
W skrócie:
Polska uczestniczy w budowie - w naszym kraju powstaną dwie fabryki AI. Pierwsza polska fabryka AI - PIAST AI - powstaje w Poznaniu. Druga, Gaia AI Factory w Krakowie, otrzyma 70 mln euro finansowania.
Europa planuje również budowę 4-5 gigafabryk AI w ramach inicjatywy InvestAI o wartości 20 mld euro. Każda gigafabryka ma pomieścić około 100 tys. zaawansowanych chipów AI - czterokrotnie więcej niż największy europejski superkomputer Jupiter w Niemczech.
Europa pozostaje w tyle za globalnymi liderami sztucznej inteligencji. Tylko 11 europejskich firm AI osiągnęło wycenę powyżej miliarda dolarów. Dla porównania, USA zainwestowały w AI około 109 mld dolarów w 2024 roku, podczas gdy Chiny 9,3 mld dolarów. Chiny planują zwiększyć inwestycje do 98 mld dolarów w 2025 roku.
"Odpowiedź na pytanie, czy Europa ma szansę być liderem w obszarze dużej sztucznej inteligencji, brzmi: oczywiście nie ma" - ocenia dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema. Ekspert wskazuje jednak na szanse w AI aplikacyjnej, komputerach kwantowych i systemach predykcyjnych.
Według AI HIVE, USA wydały łącznie 470,9 mld dolarów na AI w latach 2013-2024, podczas gdy Chiny 119,3 mld dolarów - USA inwestują czterokrotnie więcej.
Program Horyzont Europa otrzyma 175 mld euro w budżecie UE na lata 2028-2034. W latach 2026-2027 na badania naukowe i innowacje trafi 14 mld euro. Finansowanie ma być ściśle powiązane z Europejskim Funduszem Konkurencyjności, który dysponuje 409 mld euro na obronność, przemysł kosmiczny i transformację cyfrową.
"Rozwój sztucznej inteligencji to również obszar nauki i researchu. Jedną z dróg jest doprowadzenie do sytuacji, w której duże koncerny technologiczne będą otwarte na to, żeby wydawać miliardy dolarów na terytorium Unii Europejskiej" - dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie
Komisja Europejska zapowiada również uproszczenie przepisów dla przedsiębiorstw technologicznych. Deregulacja ma objąć regulacje dotyczące AI, cyberbezpieczeństwa i dostępu do danych.
Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, podkreśla: "Mamy dzisiaj pozytywny sygnał z Komisji Europejskiej świadczący o zrozumieniu, że aby zbudować konkurencyjność europejskiej gospodarki, musimy uprościć prawo".
Strategia UE zakłada połączenie dużych inwestycji publicznych z kapitałem prywatnym. Celem jest nie tylko zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców technologii, ale również stworzenie warunków dla rozwoju europejskich firm technologicznych.
Źródło: Newseria, Business Insider Polska, AI HIVE
Foto: Freepik
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Play osiąga 13 000 stacji bazowych i kończy roaming krajowy w 2025
|
|
fot. stockking
|
fot. Freepik
|
fot. rankomat.pl
|
|
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.