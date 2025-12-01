W Polsce powstaną 2 z 19 fabryk AI budowanych w UE

Unia dąży do 20 proc. udziału w globalnej produkcji półprzewodników do 2030 roku. Obecnie Europa odpowiada za zaledwie 9 proc. światowej produkcji chipów, podczas gdy Azja kontroluje 75 proc. zdolności produkcyjnych fabryk półprzewodników.

W skrócie:

19 fabryk AI w UE, dwie w Polsce

409 mld euro na transformację cyfrową

Cel: 20 proc. udziału w produkcji czipów

Polska w czołówce europejskiej rewolucji AI

Polska uczestniczy w budowie - w naszym kraju powstaną dwie fabryki AI. Pierwsza polska fabryka AI - PIAST AI - powstaje w Poznaniu. Druga, Gaia AI Factory w Krakowie, otrzyma 70 mln euro finansowania.

Infrastruktura w Krakowie obejmie ponad tysiąc akceleratorów GPU i stanie się częścią krajowej sieci PLGrid.

Europa planuje również budowę 4-5 gigafabryk AI w ramach inicjatywy InvestAI o wartości 20 mld euro. Każda gigafabryka ma pomieścić około 100 tys. zaawansowanych chipów AI - czterokrotnie więcej niż największy europejski superkomputer Jupiter w Niemczech.

Pierwsze gigafabryki mają być operacyjne w latach 2027-2028.

Jak Europa chce dogonić USA i Chiny w AI

Europa pozostaje w tyle za globalnymi liderami sztucznej inteligencji. Tylko 11 europejskich firm AI osiągnęło wycenę powyżej miliarda dolarów. Dla porównania, USA zainwestowały w AI około 109 mld dolarów w 2024 roku, podczas gdy Chiny 9,3 mld dolarów. Chiny planują zwiększyć inwestycje do 98 mld dolarów w 2025 roku.

"Odpowiedź na pytanie, czy Europa ma szansę być liderem w obszarze dużej sztucznej inteligencji, brzmi: oczywiście nie ma" - ocenia dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema. Ekspert wskazuje jednak na szanse w AI aplikacyjnej, komputerach kwantowych i systemach predykcyjnych.

Według AI HIVE, USA wydały łącznie 470,9 mld dolarów na AI w latach 2013-2024, podczas gdy Chiny 119,3 mld dolarów - USA inwestują czterokrotnie więcej.

Ile pieniędzy trafi na badania i innowacje

Program Horyzont Europa otrzyma 175 mld euro w budżecie UE na lata 2028-2034. W latach 2026-2027 na badania naukowe i innowacje trafi 14 mld euro. Finansowanie ma być ściśle powiązane z Europejskim Funduszem Konkurencyjności, który dysponuje 409 mld euro na obronność, przemysł kosmiczny i transformację cyfrową.

"Rozwój sztucznej inteligencji to również obszar nauki i researchu. Jedną z dróg jest doprowadzenie do sytuacji, w której duże koncerny technologiczne będą otwarte na to, żeby wydawać miliardy dolarów na terytorium Unii Europejskiej" - dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie

Komisja Europejska zapowiada również uproszczenie przepisów dla przedsiębiorstw technologicznych. Deregulacja ma objąć regulacje dotyczące AI, cyberbezpieczeństwa i dostępu do danych.

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, podkreśla: "Mamy dzisiaj pozytywny sygnał z Komisji Europejskiej świadczący o zrozumieniu, że aby zbudować konkurencyjność europejskiej gospodarki, musimy uprościć prawo".

Warto zapamiętać:

Polska zbuduje dwie fabryki AI

Europa stawia na AI aplikacyjną i systemy predykcyjne

Uproszczenie przepisów UE może przyspieszyć innowacje technologiczne

Strategia UE zakłada połączenie dużych inwestycji publicznych z kapitałem prywatnym. Celem jest nie tylko zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców technologii, ale również stworzenie warunków dla rozwoju europejskich firm technologicznych.

Źródło: Newseria, Business Insider Polska, AI HIVE

