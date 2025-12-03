71 proc. firm szybciej reaguje na rynek dzięki synergii cyfrowej

Barometr cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026 wskazuje na rosnącą integrację rozwiązań cyfrowych. Jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystują chmurę, AI, automatyzację i cyberbezpieczeństwo?
W skrócie:
Wyniki badania Polcom wskazują, że polskie firmy osiągają nowy etap cyfrowej dojrzałości. Technologie nie funkcjonują już jako oddzielne systemy.
Transformacja cyfrowa nabiera tempa. Chmura, sztuczna inteligencja, automatyzacja i cyberbezpieczeństwo współdziałają harmonijnie.
Synergia rozwiązań pozwala 71% firm szybciej dostosować się do rynku. Przedsiębiorstwa działają bardziej elastycznie i efektywnie.
To zwiększa ich konkurencyjność. Integracja technologii tworzy akcelerator konkurencyjności biznesu.
Według raportu Komisji Europejskiej z 2025 roku Polska wciąż pozostaje poniżej średniej UE. Dotyczy to zwłaszcza zaawansowanych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach.
21% polskiego Krajowego Planu Odbudowy przeznaczono na transformację cyfrową. To równowartość 7,5 miliarda euro.
Dodatkowo 5,7 miliarda euro pochodzi z funduszy polityki spójności. Środki te wspierają rozwój infrastruktury i kompetencji cyfrowych.
Polska zajmuje 24. miejsce na 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego. Główny problem to brak kompetencji cyfrowych.
Tylko 51% firm uznaje znaczenie transformacji cyfrowej. Niewystarczająca integracja technologii hamuje rozwój.
79% organizacji skuteczniej identyfikuje zagrożenia cyfrowe. Współdziałanie zintegrowanych rozwiązań zwiększa odporność na ataki.
Kompleksowe podejście do zabezpieczeń chroni zasoby firmy. Polska rozwija krajowy system reagowania na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.
Wdraża się standardy NIS2 w administracji publicznej. Powstają regionalne centra cyberbezpieczeństwa.
Na koniec 2022 roku rynek IT stanowił 3,5% PKB Polski. Prognozy wskazują wzrost do 4,5% w 2025 roku.
Całkowite wydatki na technologie informacyjne osiągnęły 29,4 miliarda dolarów w 2023. Wzrost wyniósł 12,4% rok do roku.
Polska gospodarka cyfrowa ma osiągnąć 87 miliardów dolarów w 2025. Do 2030 roku wartość wzrośnie do 133 miliardów dolarów.
Polska inwestuje w przełomowe technologie. W lutym 2025 zaprezentowano PLLuM - pierwszy polski model językowy.
W maju uruchomiono Odrę 5 - pierwszy polski komputer kwantowy. Działa w technologii niskotemperaturowych kubitów nadprzewodzących.
Polska uczestniczy w budowie AI Factories. AI PIAST w Poznaniu wspiera rozwój sztucznej inteligencji.
72% firm obserwuje wzrost wydajności innowacji IT. Łączenie technologii przynosi średnio 3,37 korzyści na firmę.
Kapitalizacja firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o 10%. Całkowita wartość osiągnęła 117 miliardów dolarów.
Na liście 100 cyfrowych liderów znalazło się 39 polskich firm. Ich łączna wartość wyniosła 43 miliardy dolarów.
Sektor e-commerce i SaaS stanowi 57% wartości wszystkich firm technologicznych. E-commerce B2B osiągnął 90 miliardów dolarów sprzedaży w 2022.
Wzrost kapitalizacji "smoków" - firm o wartości 250 mln-1 mld dolarów wyniósł 138% w cztery lata. To pokazuje dynamikę rozwoju średnich przedsiębiorstw.
Raport Barometr cyfrowej transformacji wskazuje na dynamiczny rozwój integracji narzędzi. Synergia technologii staje się podstawą adaptacji do rynku.
Poprawia bezpieczeństwo i efektywność innowacji IT. Polska zwiększa inwestycje w zaawansowane technologie.
Wyzwaniem pozostają kompetencje cyfrowe i pełna integracja technologii w firmach. Fundusze europejskie wspierają rozwój infrastruktury.
Foto: Freepik
