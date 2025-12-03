71 proc. firm szybciej reaguje na rynek dzięki synergii cyfrowej

W skrócie:

71% firm szybciej reaguje na potrzeby rynku dzięki połączeniu technologii cyfrowych.

79% organizacji skuteczniej wykrywa zagrożenia cyfrowe dzięki zintegrowanym rozwiązaniom bezpieczeństwa.

72% firm zauważa wzrost wydajności innowacji IT dzięki łączeniu różnych technologii.

Średnio 3,37 korzyści odnotowują firmy ze zintegrowania narzędzi cyfrowych.

Wyniki badania Polcom wskazują, że polskie firmy osiągają nowy etap cyfrowej dojrzałości. Technologie nie funkcjonują już jako oddzielne systemy.

Transformacja cyfrowa nabiera tempa. Chmura, sztuczna inteligencja, automatyzacja i cyberbezpieczeństwo współdziałają harmonijnie.

Jak integracja wpływa na reakcję firm?

Synergia rozwiązań pozwala 71% firm szybciej dostosować się do rynku. Przedsiębiorstwa działają bardziej elastycznie i efektywnie.

To zwiększa ich konkurencyjność. Integracja technologii tworzy akcelerator konkurencyjności biznesu.

Polska a europejskie cele cyfryzacji

Według raportu Komisji Europejskiej z 2025 roku Polska wciąż pozostaje poniżej średniej UE. Dotyczy to zwłaszcza zaawansowanych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach.

21% polskiego Krajowego Planu Odbudowy przeznaczono na transformację cyfrową. To równowartość 7,5 miliarda euro.

Dodatkowo 5,7 miliarda euro pochodzi z funduszy polityki spójności. Środki te wspierają rozwój infrastruktury i kompetencji cyfrowych.

Wyzwania polskich firm

Polska zajmuje 24. miejsce na 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego. Główny problem to brak kompetencji cyfrowych.

Tylko 51% firm uznaje znaczenie transformacji cyfrowej. Niewystarczająca integracja technologii hamuje rozwój.

Jakie korzyści przynosi integracja bezpieczeństwa?

79% organizacji skuteczniej identyfikuje zagrożenia cyfrowe. Współdziałanie zintegrowanych rozwiązań zwiększa odporność na ataki.

Kompleksowe podejście do zabezpieczeń chroni zasoby firmy. Polska rozwija krajowy system reagowania na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Wdraża się standardy NIS2 w administracji publicznej. Powstają regionalne centra cyberbezpieczeństwa.

Ile wynoszą inwestycje w IT?

Na koniec 2022 roku rynek IT stanowił 3,5% PKB Polski. Prognozy wskazują wzrost do 4,5% w 2025 roku.

Całkowite wydatki na technologie informacyjne osiągnęły 29,4 miliarda dolarów w 2023. Wzrost wyniósł 12,4% rok do roku.

Polska gospodarka cyfrowa ma osiągnąć 87 miliardów dolarów w 2025. Do 2030 roku wartość wzrośnie do 133 miliardów dolarów.

Kluczowe obszary rozwoju

Usługi chmurowe napędzają wzrost sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw

Software-as-a-Service zyskuje na popularności

Integracja technologiczna i bezpieczeństwo IT to główne kierunki inwestycji

Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja rosną w znaczeniu

E-commerce odpowiada za 84% polskich firm sprzedających online

Jakie technologie rozwijają się najszybciej?

Polska inwestuje w przełomowe technologie. W lutym 2025 zaprezentowano PLLuM - pierwszy polski model językowy.

W maju uruchomiono Odrę 5 - pierwszy polski komputer kwantowy. Działa w technologii niskotemperaturowych kubitów nadprzewodzących.

Polska uczestniczy w budowie AI Factories. AI PIAST w Poznaniu wspiera rozwój sztucznej inteligencji.

Ile firm korzysta z zaawansowanych rozwiązań?

72% firm obserwuje wzrost wydajności innowacji IT. Łączenie technologii przynosi średnio 3,37 korzyści na firmę.

Kapitalizacja firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o 10%. Całkowita wartość osiągnęła 117 miliardów dolarów.

Na liście 100 cyfrowych liderów znalazło się 39 polskich firm. Ich łączna wartość wyniosła 43 miliardy dolarów.

Trendy w transformacji cyfrowej

Sektor e-commerce i SaaS stanowi 57% wartości wszystkich firm technologicznych. E-commerce B2B osiągnął 90 miliardów dolarów sprzedaży w 2022.

Wzrost kapitalizacji "smoków" - firm o wartości 250 mln-1 mld dolarów wyniósł 138% w cztery lata. To pokazuje dynamikę rozwoju średnich przedsiębiorstw.

Kluczowe dane:

71% firm szybciej reaguje na potrzeby rynku dzięki synergii technologii

79% firm skuteczniej identyfikuje zagrożenia cyfrowe

72% firm obserwuje wzrost wydajności innowacji IT

3,37 - średnia liczba korzyści z integracji narzędzi cyfrowych

21% środków z KPO (7,5 mld euro) przeznaczono na cyfryzację

3,5% PKB stanowił rynek IT w 2022, prognoza 4,5% w 2025

29,4 mld dolarów - wydatki na IT w 2023

87 mld dolarów - wartość gospodarki cyfrowej w 2025

117 mld dolarów - kapitalizacja firm tech w CEE

84% polskich firm sprzedaje produkty online

Raport Barometr cyfrowej transformacji wskazuje na dynamiczny rozwój integracji narzędzi. Synergia technologii staje się podstawą adaptacji do rynku.

Poprawia bezpieczeństwo i efektywność innowacji IT. Polska zwiększa inwestycje w zaawansowane technologie.

Wyzwaniem pozostają kompetencje cyfrowe i pełna integracja technologii w firmach. Fundusze europejskie wspierają rozwój infrastruktury.

Foto: Freepik