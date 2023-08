W jaki sposób poruszać się w świecie sztucznej inteligencji, by nie była czarną iluzją i by zachować bezpieczeństwo?

Narzędzia takie, jak duże modele językowe, Chat GPT oraz wiele innych wpływają na nasze codzienne życie. Poniżej krótkie podsumowanie czym jest sztuczna inteligencja z punktu widzenia użytkowego?

- rozpoznawanie ludzi,

- weryfikacja tożsamości,

- udzielanie dostępu do konta bankowego,

- przetwarzanie dużej ilości danych,

- opracowywanie różnego rodzaju treści,

- generowanie materiałów wizualnych,

- sterowanie urządzeniami.



Sztuczna inteligencja ma swoje zalety, ale także wady, związane z jej naturą i sposobem programowania.

Niezwykle ważną kwestią jest zatem zarówno zrozumienie zagrożenia, jak też wykorzystanie AI do podejmowania decyzji, które będą zwiększać nasze bezpieczeństwo.

Innym ważnym aspektem jest to, na jakiej podstawie sztuczna inteligencja podejmuje decyzje.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych opracowano system mający wspierać sędziów w rozpoznawaniu sytuacji, w których przestępca jest zdolny do recydywy, bądź nie. System działał świetnie do czasu, gdy ktoś zauważył, że system potencjalnych recydywistów typował na podstawie koloru skóry. Łatwo sobie wyobrazić, że ten wynik nie został pozytywnie odebrany.

Dlatego kluczową kwestią jest z jednej strony korzystanie z mechanizmów XAI (eXplainable AI), a z drugiej zrozumienie iż będzie umiał tylko tyle, ile było w danych uczących – wliczając w to wszelkie przeszłe uprzedzenia czy niewygodne korelacje.

Podsumowując nie należy demonizować sztucznej inteligencji. Jest to kolejne narzędzie, które odgrywa rolę w naszym życiu. Jeżeli chcemy, aby wpływało w sposób bezpieczny musimy wykazać się zdrowym rozsądkiem i nie powinniśmy bezrefleksyjnie wierzyć w to co widzimy czy słyszymy. Warto być na bieżąco z tym co to narzędzie potrafi by nie dać się zaskoczyć.



Piotr Biczyk, Board Member Sales & Partnerships QED Software