Uwaga na wiadomości o wypłatach odszkodowania z PZU i konieczności uregulowania opłaty

W skrócie:

Fałszywe e-maile informują o gotowym odszkodowaniu z PZU

Link prowadzi na stronę wyłudzającą PESEL i dane karty

Szybka reakcja po podaniu danych zwiększa szansę na odzyskanie środków

Jak działa oszustwo z fałszywym odszkodowaniem

Wiadomość e-mail informuje o zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.

Jedyną przeszkodą ma być "uregulowanie opłaty".

Link kieruje na stronę podszywającą się pod PZU, gdzie użytkownik ma podać imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, PESEL oraz dane karty płatniczej.

- Niestety, przekazanie danych na fałszywej stronie oznacza oddanie ich bezpośrednio w ręce oszustów. Uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane do kradzieży środków z konta, realizacji nieautoryzowanych transakcji lub dalszych prób wyłudzeń - ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.

Czy zgłoszenia incydentów mają sens

W 2024 roku CERT Polska otrzymał około 100 tys. zgłoszeń incydentów. W 2025 roku ta liczba mogła wzrosnąć do 250 tys. Każde zgłoszenie trafia do analizy i pozwala na szybsze blokowanie niebezpiecznych stron.

W 2024 roku dzięki zgłoszeniom udało się zablokować ponad 70 mln prób wejścia na złośliwe witryny i zatrzymać niemal 1,5 mln szkodliwych wiadomości SMS.

Podejrzaną wiadomość SMS można zgłosić, przekazując ją na numer 8080.

W przypadku e-maili lub podejrzanych stron należy wypełnić formularz na incydent.cert.pl lub wysłać zgłoszenie na adres cert@cert.pl.

Więcej o innych metodach oszustów w artykule: Oszuści podszywają się pod mBank - 40 tys. przypadków phishingu w Polsce.

Co zrobić gdy dane trafiły do oszustów

Jeśli dane zostały już podane na fałszywej stronie, liczy się szybka reakcja:

Obniż limity transakcyjne na karcie lub ją zastrzeż Sprawdź historię operacji na koncie bankowym Zastrzeż PESEL przez aplikację mObywatel Zgłoś incydent do banku i CERT Polska

Według danych Coalition z 2025 roku, szybkie zgłoszenie incydentu w ciągu 72 godzin zwiększa szanse na odzyskanie środków. W 2024 roku udało się odzyskać średnio 278 tys. dolarów na jedno zgłoszenie.

Warto zapamiętać

PZU nie wysyła e-maili z linkami do płatności za odszkodowanie

Nie klikaj linków z nieoczekiwanych wiadomości - wpisz adres ręcznie

Zgłaszaj podejrzane wiadomości SMS na 8080 lub przez incydent.cert.pl

Po podaniu danych zastrzeż kartę i PESEL w ciągu kilku godzin

Źródło: CyberRescue, CERT Polska, CSIRT KNF, Gov.pl