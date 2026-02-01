Uwaga na wiadomości o wypłatach odszkodowania z PZU i konieczności uregulowania opłaty

Cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości e-mail o rzekomym zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania z PZU. Schemat jest prosty: link prowadzi do fałszywej strony, gdzie ofiary podają dane osobowe i z karty płatniczej. Każde kliknięcie w podejrzany link może oznaczać utratę pieniędzy i kradzież tożsamości.
W skrócie:
- Niestety, przekazanie danych na fałszywej stronie oznacza oddanie ich bezpośrednio w ręce oszustów. Uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane do kradzieży środków z konta, realizacji nieautoryzowanych transakcji lub dalszych prób wyłudzeń - ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.
W 2024 roku CERT Polska otrzymał około 100 tys. zgłoszeń incydentów. W 2025 roku ta liczba mogła wzrosnąć do 250 tys. Każde zgłoszenie trafia do analizy i pozwala na szybsze blokowanie niebezpiecznych stron.
Podejrzaną wiadomość SMS można zgłosić, przekazując ją na numer 8080.
W przypadku e-maili lub podejrzanych stron należy wypełnić formularz na incydent.cert.pl lub wysłać zgłoszenie na adres cert@cert.pl.
Jeśli dane zostały już podane na fałszywej stronie, liczy się szybka reakcja:
Według danych Coalition z 2025 roku, szybkie zgłoszenie incydentu w ciągu 72 godzin zwiększa szanse na odzyskanie środków. W 2024 roku udało się odzyskać średnio 278 tys. dolarów na jedno zgłoszenie.
Źródło: CyberRescue, CERT Polska, CSIRT KNF, Gov.pl
