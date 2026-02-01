Uwaga na wiadomości o wypłatach odszkodowania z PZU i konieczności uregulowania opłaty

Dzisiaj, 18:54

Cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości e-mail o rzekomym zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania z PZU. Schemat jest prosty: link prowadzi do fałszywej strony, gdzie ofiary podają dane osobowe i z karty płatniczej. Każde kliknięcie w podejrzany link może oznaczać utratę pieniędzy i kradzież tożsamości.

W skrócie:

  • Fałszywe e-maile informują o gotowym odszkodowaniu z PZU
  • Link prowadzi na stronę wyłudzającą PESEL i dane karty
  • Szybka reakcja po podaniu danych zwiększa szansę na odzyskanie środków
zrzut ekranu falszywego maila

Jak działa oszustwo z fałszywym odszkodowaniem

  • Wiadomość e-mail informuje o zatwierdzeniu wypłaty odszkodowania.
  • Jedyną przeszkodą ma być "uregulowanie opłaty".
  • Link kieruje na stronę podszywającą się pod PZU, gdzie użytkownik ma podać imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, PESEL oraz dane karty płatniczej.

- Niestety, przekazanie danych na fałszywej stronie oznacza oddanie ich bezpośrednio w ręce oszustów. Uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane do kradzieży środków z konta, realizacji nieautoryzowanych transakcji lub dalszych prób wyłudzeń - ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.

Czy zgłoszenia incydentów mają sens

W 2024 roku CERT Polska otrzymał około 100 tys. zgłoszeń incydentów. W 2025 roku ta liczba mogła wzrosnąć do 250 tys. Każde zgłoszenie trafia do analizy i pozwala na szybsze blokowanie niebezpiecznych stron.

  • W 2024 roku dzięki zgłoszeniom udało się zablokować ponad 70 mln prób wejścia na złośliwe witryny i zatrzymać niemal 1,5 mln szkodliwych wiadomości SMS.

Podejrzaną wiadomość SMS można zgłosić, przekazując ją na numer 8080.

W przypadku e-maili lub podejrzanych stron należy wypełnić formularz na incydent.cert.pl lub wysłać zgłoszenie na adres cert@cert.pl.

Co zrobić gdy dane trafiły do oszustów

Jeśli dane zostały już podane na fałszywej stronie, liczy się szybka reakcja:

  1. Obniż limity transakcyjne na karcie lub ją zastrzeż
  2. Sprawdź historię operacji na koncie bankowym
  3. Zastrzeż PESEL przez aplikację mObywatel
  4. Zgłoś incydent do banku i CERT Polska

Według danych Coalition z 2025 roku, szybkie zgłoszenie incydentu w ciągu 72 godzin zwiększa szanse na odzyskanie środków. W 2024 roku udało się odzyskać średnio 278 tys. dolarów na jedno zgłoszenie.

Warto zapamiętać

  • PZU nie wysyła e-maili z linkami do płatności za odszkodowanie
  • Nie klikaj linków z nieoczekiwanych wiadomości - wpisz adres ręcznie
  • Zgłaszaj podejrzane wiadomości SMS na 8080 lub przez incydent.cert.pl
  • Po podaniu danych zastrzeż kartę i PESEL w ciągu kilku godzin

Źródło: CyberRescue, CERT Polska, CSIRT KNF, Gov.pl


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. Pixabay


Odbarwienia na parapecie zewnętrznym - jak usunąć?

fot. Freepik


Polska buduje system antydronowy - 15 mld zł na SAN

fot. gigacon


Jak usprawnić procesy w firmie? Odpowiedź znajdziesz podczas bezpłatnej konferencji online: BPM. Robotyzacja i Automatyzacja procesów



Warszawa - stolica psychoterapii. Jakie wyzwania dla psychiki stawia duże miasto?

fot. benzoix


Polska druga od końca w UE w adopcji sztucznej inteligencji, ale jest plan

fot. DCStudio


Kary RODO w Europie przekroczyły 7,1 mld euro - Polska na 3. miejscu w zgłoszeniach
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

Naturell Cynk + C Autobaza.pl

© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.