Oszuści podszywają się pod mBank - 40 tys. przypadków phishingu w Polsce

Fałszywe e-maile informujące o konieczności aktualizacji numeru telefonu w ciągu 48 godzin to najnowsza metoda wyłudzania danych od klientów mBanku. CyberRescue ostrzega przed kampanią phishingową, która może doprowadzić do przejęcia konta i kradzieży środków.
Przestępcy wysyłają wiadomości z groźbą zawieszenia konta, jeśli użytkownik nie potwierdzi danych. To klasyczny przykład socjotechniki wykorzystującej poczucie pilności i strachu przed utratą dostępu do pieniędzy.
W skrócie:
"To przykład phishingu, którego celem jest kradzież danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej. Po przejęciu dostępu, cyberprzestępcy mogą nie tylko wyczyścić konto, ale też wykorzystać dane do dalszych oszustw" - ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.
Według danych CERT Polska, w 2024 roku liczba zgłoszeń cyberzagrożeń przekroczyła 600 tys., a phishing był najczęstszym incydentem. Przestępcy najczęściej podszywali się pod platformy płatnicze i banki, np. rozsyłając wiadomości o temacie: zawieszenie konta w mBanku.
Fałszywa strona banku różni się od oryginału drobnymi szczegółami, które łatwo przeoczyć w pośpiechu. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie adresu URL - oszuści używają domen podobnych do prawdziwych, np. alorbank.pl zamiast aliorbank.pl lub dodają końcówki typu www.mbank.pl.shop3876.tw.
Według ekspertów z Alior Banku, na fałszywej stronie mogą występować literówki, brak polskich znaków, powtarzające się banery lub niedziałające linki. Jeśli strona logowania nagle prosi o podanie numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki czy pełnego numeru karty - to sygnał alarmowy. Prawdziwe banki nigdy nie proszą o takie dane przez e-mail.
Jeśli podałeś dane logowania na podejrzanej stronie:
Następnie zgłoś incydent do banku, policji oraz CERT Polska.
System zgłaszania podejrzanych SMS-ów na numer 8080 okazał się bardzo skuteczny - w 2024 roku dzięki zgłoszeniom użytkowników zablokowano 1,5 mln złośliwych wiadomości.
Fałszywą wiadomość przenieś do folderu SPAM, by pomóc filtrom antyspamowym.
Informacje o utracie dostępu do konta to stały schemat działania oszustów. Kluczowa jest czujność użytkowników i zasada ograniczonego zaufania wobec każdej nieoczekiwanej wiadomości. W 2024 roku ataki phishingowe stały się bardziej spersonalizowane - przestępcy analizują profile ofiar i przygotowują wiadomości dopasowane do ich sytuacji, podszywając się pod znane marki i instytucje.
Źródło: CyberRescue, CERT Polska, Gov.pl
