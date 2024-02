Uwaga na maile od Onet Poczta!

Użytkownicy otrzymują maila od Onet Poczta. Treść wiadomości wskazuje, że konto zostanie zamknięte jeżeli nie zrobią właściwej aktualizacji. Obawa przed stratą popycha internautów prosto w paszczę cyberoszustów.

Według komunikatu wystarczy kliknąć w link i zalogować się do swojej poczty elektronicznej, a konto będzie bezpieczne. Strona logowania wygląda bardzo wiarygodnie i może wzbudzać zaufanie. W rzeczywistości podanie danych może wpędzić nas w spore problemy.

Strona oczywiście jest fałszywa, a naszym największym wrogiem są tu własne emocje. Jeżeli bez pośpiechu zapoznamy się z treścią i nadawcą oraz przyjrzymy się adresowi URL, z łatwością odkryjemy, że strona jedynie podszywa się pod Onet.

Podanie danych logowania na tej witrynie może doprowadzić do przejęcia naszego konta, ponieważ login i hasło wpadnie w ręce oszustów. Odzyskanie dostępu stanowi wtedy nie lada wyzwanie.

Cyberprzestępcy w pierwszych krokach zmieniają informacje podane w naszym profilu - informuje Elwira Charmuszko, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue - Edytowany jest numer telefonu, pomocniczy adres e-mail oraz dane personalne, a to wszystko po to, by uniemożliwić przywrócenie dostępu.