Uber Teens w Polsce - 10-krotny wzrost użytkowników w rok. Gdzie jeżdżą nastolatkowie?

Wczoraj, 20:18

Czy rodzice naprawdę zyskują więcej czasu dzięki aplikacjom przewozowym dla dzieci? Według danych Ubera liczba użytkowników usługi Uber Teens wzrosła niemal 10-krotnie w ciągu roku od jej uruchomienia w Polsce. Firma wprowadza też nową funkcję czatu rodzinnego, która ma zwiększyć kontrolę rodziców nad przejazdami nastolatków.

W skrócie:

  • Uber Teens zyskał 10-krotnie na popularności od grudnia 2024 do grudnia 2025
  • 33 proc. przejazdów przypada na piątki i soboty, szczyt o godz. 15:00
  • Warszawa ma trzykrotnie więcej użytkowników niż drugi w rankingu Poznań
  • Średni kurs to 9,6 km - najdłuższy zarejestrowany: Toruń-Warszawa (261 km)

Kiedy i dokąd jeżdżą nastolatkowie z Uber Teens?

Uber Teens w Polsce - 10-krotny wzrost użytkowników w rok. Gdzie jeżdżą nastolatkowie?

Dane platformy pokazują wyraźne wzorce mobilności pokolenia Alfa.

  • Piątki i soboty generują 33 proc. wszystkich przejazdów, podczas gdy niedziele to zaledwie 10 proc.
  • Godziny szczytu przypadają na popołudnie - najwięcej zamówień o 15:00, następnie 16:00 i 17:00.
  • Połowa wszystkich kursów odbywa się między 13:00 a 19:00.

Wśród najczęstszych miejsc docelowych dominują szkoły, centra handlowe oraz domy i budynki wielorodzinne.

  • Zdarzają się jednak prawdziwe wyprawy - rekordowy kurs z Torunia na Lotnisko Chopina w Warszawie liczył 261 km.

Które miasta przodują w korzystaniu z przewozów dla nastolatków?

Warszawa zdecydowanie dominuje - ma trzykrotnie więcej użytkowników niż drugi Poznań. W stolicy najbardziej aktywne są dzielnice południowe: Wilanów, Mokotów, Ursynów i Wawer. Kolejne miejsca zajmują Kraków, Trójmiasto i Wrocław.

Warszawscy nastolatkowie są też najbardziej mobilni - średnio 8,5 kursu na użytkownika, podczas gdy średnia krajowa wynosi 3 przejazdy miesięcznie. Warto zauważyć, że kwestie bezpieczeństwa nastolatków w różnych kontekstach cyfrowych budzą coraz większe zainteresowanie rodziców.

"Rozwijamy w Polsce nasze produkty i usługi, ponieważ widać na nie realny popyt, a co ważniejsze: oferują pasażerom konkretną wartość dodaną" - mówi Iwona Kruk, rzeczniczka Uber w Polsce.

Jakie zabezpieczenia oferuje Uber Teens?

Uber podkreśla rozbudowany system bezpieczeństwa, choć niezależna weryfikacja tych funkcji nie jest dostępna:

  • Weryfikacja kodem PIN przed każdym kursem
  • Śledzenie trasy w czasie rzeczywistym przez rodzica
  • Funkcja RideCheck wykrywająca nietypowe zdarzenia (zmiana trasy, długi postój)
  • Przycisk bezpieczeństwa z połączeniem do 112
  • Tylko kierowcy z oceną powyżej średniej i minimum 500 kursami na koncie

Nowa funkcja Czatu Rodzinnego umożliwia komunikację między rodzicem, nastolatkiem i kierowcą w jednym wątku. Według badania Panel Ariadna przeprowadzonego na zlecenie Ubera, 80 proc. rodziców uważa, że samodzielne podróżowanie dziecka oszczędziłoby im czas.

Warto pamiętać, że dane pochodzą z wewnętrznych analiz Ubera. 

Warto zapamiętać

  • Usługa może rozwiązać problem logistyczny rodzin - 34 proc. rodziców deklaruje brak czasu na wożenie dzieci
  • Uber Teens działa w ponad 50 krajach - Polska to jeden z większych rynków europejskich
  • Konkurencja (Bolt, Free Now) nie oferuje dedykowanych usług dla nieletnich z porównywalnym zestawem zabezpieczeń
  • Ceny przejazdów Uber Teens nie różnią się od standardowych kursów UberX
  • Regulacje prawne w Polsce nie zabraniają przewozu nastolatków 13-17 lat taksówką
  • Przed skorzystaniem warto przetestować działanie funkcji śledzenia i powiadomień

Źródło: Uber Polska, Panel Ariadna


