38 proc. nauczycieli nie pyta nastolatków o zgodę na publikację ich wizerunku

Rzeczniczka Praw Dziecka opublikowała pierwszy w Polsce raport o ochronie wizerunku dzieci w sieci. Badanie na ogólnopolskiej próbie nastolatków, rodziców i nauczycieli ujawnia niepokojące praktyki. Zdecydowana większość młodych osób chce być pytana o zgodę na publikację ich wizerunku, ale 38% nauczycieli nie robi tego wcześniej.
W skrócie:
Publikowanie wizerunku bez zgody dotyka miliony polskich nastolatków w wieku 12-17 lat. Materiały ze swoim wizerunkiem publikuje 69% z nich, przy czym dziewczyny robią to częściej niż chłopcy.
Najbardziej zaskakujące jest to, że młodzi ludzie wcale nie chcą być anonimowi.
Wyrażają dezaprobatę wobec takich praktyk, preferując świadomą zgodę nad automatyczną anonimizację.
Nauczyciele najrzadziej pytają o zgodę! 38% z nich publikuje materiały z wizerunkiem uczniów bez wcześniejszego zapytania. To najwyższy odsetek spośród wszystkich grup dorosłych badanych w raporcie.
Zdjęcia i nagrania przedstawiające nastolatków publikują głównie ich znajomi (49%) i rodzice (43%).
Gdy materiały zamieszczają rodzice, brak zgody dotyczy 30% przypadków, a w przypadku znajomych - 23%.
Młodzi ludzie dostrzegają zagrożenia związane z publikowaniem ich wizerunku. Opisują sytuacje, w których zdjęcia i nagrania są wykorzystywane do ośmieszania i zawstydzania innych jako narzędzie przemocy rówieśniczej.
Większość nastolatków chce być pytana o zgodę na publikację ich wizerunku - szczególnie przez nauczycieli (75%) i znajomych (73%).
Zdaniem 74% nastolatków publikowanie materiałów bez zgody przedstawianej osoby może być szczególnie szkodliwe dla osób w ich wieku. Młodzi ludzie wykazują rosnącą świadomość na temat ochrony swojego wizerunku w sieci, ale potrzebują wsparcia ze strony dorosłych.
Wizerunek młodych osób to dobro osobiste oraz dane osobowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają ochronie. Dlatego rozpowszechniając taki materiał w imieniu dzieci, należy postępować wyjątkowo rozważnie.
Według GUS z 2023 roku, 98,2% gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 12-17 lat ma dostęp do internetu. Oznacza to, że problem ochrony wizerunku młodych ludzi w sieci dotyczy praktycznie wszystkich polskich rodzin z nastolatkami.
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Biura RPD jako pierwsze w Polsce kompleksowe badanie ilościowe i jakościowe na temat udostępniania wizerunku dzieci w sieci. W badaniu wzięli udział nastolatkowie w wieku 12-17 lat, rodzice oraz nauczyciele z całego kraju.
Rzeczniczka Praw Dziecka zainaugurowała ogólnopolską kampanię "Więcej szacunku dla młodego wizerunku", skierowaną do społeczności szkół podstawowych w Polsce. Jej celem jest podkreślenie fundamentalnego znaczenia ochrony wizerunku młodych ludzi w internecie w trosce o ich bezpieczeństwo, prywatność oraz poszanowanie praw.
Źródło: Rzeczniczka Praw Dziecka
Foto: Syda Productions/Shutterstock, treść: materiał partnera
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Kawa w kawiarniach podrożała o 20 proc. w 3 lata. Roczny koszt espresso to 4,5 tys. zł
|
fot. freepic.dealer
|
fot. Allegro
|
|
fot. Revolut
|
fot. Freepik
|
fot. drazen zigic
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.