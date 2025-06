Trendy migracyjne Polaków - analiza rynku przeprowadzek

Znaczący spadek popularności odnotowała Wielka Brytania, która jeszcze do 2020 roku była głównym kierunkiem polskiej emigracji. Brexit i związane z nim komplikacje administracyjne oraz gospodarcze skutecznie zniechęcają Polaków do osiedlania się na Wyspach Brytyjskich.

Hiszpania zyskuje na popularności

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie Hiszpanią jako kierunkiem wyprowadzki z kraju” - zauważa Michał Brzeziński, CEO platformy transportowej Clicktrans, która opublikowała dziewiątą edycję raportu na temat przeprowadzek Polaków na terenie Europy.„Raport Przeprowadzki 2024”. Ekspert wskazuje na kilka kluczowych czynników wpływających na ten trend:

przystępne ceny nieruchomości w porównaniu do innych krajów Europy Zachodniej

przyjazny klimat przez większą część roku

względne bezpieczeństwo w czasach napiętej sytuacji geopolitycznej

rosnący udział Polaków w hiszpańskim rynku nieruchomości

Więcej powrotów niż wyjazdów

Jednym z najistotniejszych wniosków z analizy rynku przeprowadzkowego jest przewaga powrotów do Polski nad emigracją. W 2024 roku aż 66% wszystkich przeprowadzek międzynarodowych dotyczyło powrotu do kraju - to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do 2023 roku. Wyprowadzki z Polski stanowiły jedynie 34% wszystkich zleceń.

Ten trend może świadczyć o kilku zjawiskach: poprawie sytuacji ekonomicznej w Polsce, rozczarowaniu emigrantów realiami życia za granicą lub czasowym charakterze wielu migracji zarobkowych.

Ceny przeprowadzek - różne tendencje

Koszty międzynarodowych przeprowadzek wykazują różne trendy w zależności od kierunku:

Wyprowadzki z Polski:

Średni koszt wzrósł o 5% do poziomu 2872 zł

Wzrost cen może wynikać z inflacji i rosnących kosztów paliwa

Przeprowadzki do Polski:

Średni koszt spadł o 7% do poziomu 2327 zł

Największy spadek odnotowano na trasie z Belgii (-18%, średnio 2199 zł)

Najmniejszy spadek z Niemiec (-1%, średnio 2174 zł)

Praktyczne wskazówki dla planujących przeprowadzkę

Przy planowaniu międzynarodowej przeprowadzki warto uwzględnić następujące aspekty:

• Sezonowość - ceny mogą się różnić w zależności od pory roku

• Zawczasu planowanie - rezerwacja usług z wyprzedzeniem często oznacza niższe koszty

• Porównywanie ofert - różnice cenowe między przewoźnikami mogą być znaczące

• Dokumentacja - sprawdzenie wymagań celnych i administracyjnych

• Ubezpieczenie - zabezpieczenie wartościowych przedmiotów podczas transportu

Najważniejsze informacje do zapamiętania:

Główne trendy migracyjne:

Niemcy pozostają najpopularniejszym kierunkiem emigracji z Polski

Hiszpania zyskuje na popularności kosztem Wielkiej Brytanii

Więcej Polaków wraca do kraju niż wyjeżdża (66% vs 34%)

Koszty przeprowadzek:

Wyprowadzki z Polski drożeją (wzrost o 5%)

Powroty do Polski tanieją (spadek o 7%)

Największe różnice cenowe między kierunkami z Belgii i Niemiec

Czynniki wpływające na wybór miejsca:

Sytuacja ekonomiczna w kraju docelowym

Bezpieczeństwo geopolityczne

Koszty życia i ceny nieruchomości

Warunki klimatyczne i jakość życia

Artykuł powstał we współpracy z Goliat Przeprowadzki Zielona Góra

Foto: Pexels, treść: materiał partnera