Totalizator Sportowy: rozwój sztucznej inteligencji w branży loteryjnej musi służyć społeczeństwu

W EL AI Seminar, seminarium poświęconym strategiom skutecznego wykorzystania AI w celu poprawy doświadczeń graczy, optymalizacji operacji i zarządzania informacją, uczestniczyli przedstawiciele ponad 50 firm i organizacji branży loteryjnej z całej Europy.

Współorganizatorem seminarium jest stowarzyszenie European Lotteries - największa i najbardziej reprezentatywna organizacja zrzeszająca licencjonowanych operatorów loterii i gier hazardowych w Europie. EL jest obecna w 39 europejskich krajach i liczy łącznie 70 członków: 50 z UE i 20 spoza UE.

Około połowa dorosłej populacji Europy co roku uczestniczy w grach oferowanych przez członków EL. W 2022 roku firmy i organizacje zrzeszone w EL zapewniły społeczeństwu łącznie ponad 22 mld euro, bezpośrednio wspierając projekty związane ze sportem, dziedzictwem kulturowym, sztuką, opieką zdrowotną, osobami niepełnosprawnymi, edukacją czy nauką.

W opinii prof. Aleksandry Przegalińskiej, prorektorki ds. współpracy międzynarodowej i ESR na Akademii Leona Koźmińskiego, ostatnie dwa lata charakteryzują się skokowym rozwojem sztucznej inteligencji i organizacje, które nie zdecydują się na stosowanie AI, można porównać do takich, które 20 lat temu postanowiły nie korzystać z internetu.

Prof. Przegalińska wskazała, że za 5–6 lat nikt nie będzie zastanawiał się nad tym, czy warto zainwestować w rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i z niej korzystać, tylko wszyscy będą poruszać się w nowej technologicznej rzeczywistości. Zaznaczyła jednak, że to wymaga zarówno od państwa, jak i biznesu, odpowiedzialności w nadawaniu kierunków rozwoju AI.

To nie jest tak, że technologia ma się swobodnie rozwijać w dowolną stronę, tylko człowiek powinien przykładać do jej wykorzystania wartość i budować takie sposoby korzystania z AI, które będą bezpieczne i zgodne z tym, co najlepsze dla społeczeństwa. Teraz jest taki czas regulacji i ustawiania tych kierunków, a biznes ma w tym dużą rolę - powiedziała ekspertka.

Zdaniem przedstawiciela European Lotteries rozwój sztucznej inteligencji w sektorze gier hazardowych może wspierać politykę odpowiedzialnej gry i pomagać w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Wymaga jednak, podobnie jak sam hazard, regulacji na poziomie krajowym.

Polska różni się od Holandii czy Francji pod względem nawyków kulturowych. Mówimy, że rządy krajowe powinny monetyzować i regulować hazard, a co za tym idzie również dbać o to, aby gracze byli chronieni, a nielegalny hazard zwalczany. My jesteśmy od tego, by znaleźć zrozumiałe standardy oraz najlepsze praktyki i móc powiedzieć: >>hej, zrobiliśmy to w Polsce w taki sposób i to zadziałało<<, żeby to rozwiązanie stało się przykładem dla innych krajów - podkreślił Arjan van’t Veer.