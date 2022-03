Telefon Apple w serwisie

Przygotuj urządzenie

Zanim oddasz telefon do serwisu dokonaj backupu urządzenia z systemem iOS. Możesz to zrobić w usłudze iCloud, na komputerze PC lub Mac. Dzięki temu nie stracisz danych. To rozwiązanie sprawdzi się w przypadku awarii systemu czy problemów z interfejsem. Warto cyklicznie robić kopię zapasową systemu. Po naprawie można w kilka chwil przywrócić wszystkie dane. Warto również mieć pod ręką hasło do konta Apple ID. Bateria powinna być naładowana na minimum 30%, dzięki temu serwisant po dokonaniu naprawy będzie mógł sprawdzić, czy urządzenie poprawnie funkcjonuje. Jeżeli Twoje urządzenie nie działa to zanim oddasz je do serwisu, możesz skontaktować się z miejscem i dopytać o szczegóły – co zabrać ze sobą lub jak możesz ułatwić pracę specjaliście.

Naprawa i komponenty

Wiele osób obawia się o jakość nowych podzespołów. Obecnie na rynku można znaleźć części oryginalne oraz zamienne do starszych i najnowszych modeli produktów marki Apple. Niektóre serwisy oferują również gwarancję na wymieniony komponent. Wysokiej jakości wyświetlacze do iPhone 11 oferuje hurtownia GSM. Dzięki nim każde miejsce może dokonać sprawnej naprawy telefonu marki Apple. Wymieniony komponent, pozbawiony wad fabrycznych czy uszkodzeń posłuży przez kolejne lata. Wiele osób podejmuje się samodzielnej wymiany wyświetlacza. Warto jednak zrezygnować z takiego rozwiązania, jeżeli nie masz doświadczenia lub fachowej wiedzy. Niezbędne będą również odpowiednie narzędzia, które umożliwią otwarcie klapki, usunięcie kleju oraz rozkręcenie poszczególnych elementów. Te zabiegi wymagają precyzji oraz dokładności. Łatwo uszkodzić delikatny element, dlatego lepiej powierzyć to zadanie fachowcowi. Po zamontowaniu wyświetlacza telefon zostanie sprawdzony pod kątem sprawności działania i funkcjonowania digitizera. Dzięki temu użytkownik otrzymuje w pełni sprawny sprzęt, gotowy do działania.

Zmieniony wyświetlacz powoli zapomnieć o plamach, paskach, czarnych punktach czy innych elementach, a także rozwiąże problemy z niedziałającym panelem dotykowym. Nowa bateria sprawi, że urządzenie ponownie pozostanie w gotowości do działania przez cały dzień. Wybierz usługi zaufanych serwisantów, którzy dbają o jakość części zamiennych, jednocześnie oferując atrakcyjnie cenowo usługi.