Teksty pisane pod SEO - 4 zasady, o których musisz pamiętać, by napisać dobry tekst

Najważniejsze zasady copywritingu SEO

Pojawiające się nowe algorytmy Google zdecydowanie działają na korzyść copywriterów SEO, których tworzona treść niosła realną pomoc internautom. Choć copywriting SEO jest potężną bronią dla firm działających w internecie, nieodpowiednio wykorzystana może być po prostu strzałem w kolano. Wówczas potencjalni klienci, zamiast utożsamiać Twoją markę z profesjonalizmem, raczej będą kojarzyć ją z mało rzetelną i spamującą niczym niewnoszącym do ich życia treścią. Jak w takim razie tworzyć? Po tym przydługawym jednak jakże istotnym wstępie, w końcu możemy przejść do 4 najważniejszych zasad SEO copywritingu!

1. Merytoryczna treść

Zanim zaczniesz tworzyć tekst SEO, postaw się w roli osoby, która będzie tę treść konsumować. Czy jeśli nie znajdziesz w nim odpowiedzi, której szukałeś będziesz zadowolony? Odpowiedź jest prosta - nikt nie lubi marnować swojego czasu na czytanie tekstu, z którego nie można wynieść żadnej wiedzy. Zanim więc zaczniesz zastanawiać się nad frazami kluczowymi czy linkami wewnętrznymi, skup się na samej treści. Dziś nie tylko internauci rozpoznają słabej jakości teksty. Także Google może zdecydować, że stworzona treść nie wnosi nic nowego, a jej jakość pozostawia wiele do życzenia.

2. Przemyślany link building

Link building to jedno z najważniejszych narzędzi do tworzenia skutecznego copywritingu SEO. W tworzonym tekście zamieść odnośniki do innych artykułów czy podstron istniejących na Twojej stronie. Działanie takie zapewnia większy ruch na stronie, co zdecydowanie podoba się algorytmom Google. Pamiętaj przy tym, że linki - zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne - muszą zostać w naturalnym sposób osadzone w tekście. Umieszczanie ich w losowym miejscu i nagła zmiana kontekstu nie zadziała dobrze na pozycjonowanie.

3. Tekst przyjemny dla oczu

Wyobraź sobie sytuację: wpisujesz w wyszukiwarkę konkretne zapytanie, klikasz w jeden z wyników, a Twoim oczom ukazuje się ogromny blok tekstu - bez podziału na akapity, bez zdjęć. Chyba tylko masochista lub osoba zdesperowana zostanie na takiej stronie, poświęcając mnóstwo czasu na przebrnięcie przez cały blok tekstu. Całe szczęście Google dba o to, by nikt nie musiał w ten sposób cierpieć. Jeśli nie chcesz, aby stworzony artykuł został zepchnięty na najniższe miejsce w wynikach wyszukiwania, poświęć czas na jego formatowanie. Dodaj nagłówki, podziel tekst na akapity, jeśli to możliwe wstaw wypunktowanie lub numerację.

4. Frazy kluczowe

Choć dziś merytoryczność tekstu jest ponad słowami kluczowymi zawartymi w tekście, nie oznacza to, że SEO copywriter powinien z nich zrezygnować. Algorytmy nadal cenią sobie słowa kluczowe, dzięki którymi internauci mogą trafić do interesujących ich treści. Dziś jednak Google nie ma problemu z odmianą fraz kluczowych i synonimami wyrazów. Możesz więc unikać zbyt częstego używania fraz kluczowych w mianowniku.

