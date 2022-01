Szybka pożyczka bez BIK - kiedy można rozważyć ten pomysł?

Pożyczki pozabankowe - z weryfikacją czy bez?

Biura informacji kredytowej to bezcenne źródło informacji, tak pozytywnych, jak i negatywnych. To z nich przede wszystkim banki i firmy pozabankowe czerpią informacje o historii zadłużenia wnioskodawców. Obok zdolności kredytowej to drugie absolutnie podstawowe kryterium wpływające na to, czy kredyt lub pożyczka zostaną przyznane czy nie. Nic więc dziwnego, że informacje w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze informacji gospodarczej czy Krajowym Rejestrze Długów są tak cenne.

Jeśli masz pozytywną historię kredytową, koniecznie korzystaj z oferty z weryfikacją. Szybka pożyczka bez BIK to rozwiązanie dla osób, które taką pozytywną historią pochwalić się nie mogą. Za możliwość wzięcia pożyczki w takiej sytuacji muszą oni jednak nieco więcej zapłacić. Firmy pożyczkowe często oferują pożyczki bez BIK i weryfikacji dochodów, natomiast są one zawsze albo wyżej oprocentowane albo mają opłaty dodatkowe. Punktem wyjścia do porównania ofert z BIK i bez BIK powinna być więc Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Bez historii kredytowej i zaświadczeń?

Pożyczki ratalne, jak i chwilówki niektóre firmy pozabankowe oferują w wersji bez weryfikacji w bazach dłużników, BIK czy BIG. Pojawiają się także pożyczki online bez weryfikacji dochodów. Dzisiaj właściwie przy mniejszych kwotach zaświadczenia już w ogóle nie są potrzebne, natomiast uzyskanie pozytywnej decyzji pożyczkowej w normalnym trybie wymaga jednak weryfikacji dochodów i historii kredytowej. Rezygnacja ze sprawdzani dłużnika w bazie BIK to dla udzielającego pożyczki dodatkowy czynnik ryzyka. Nic więc dziwnego, że tego typu pożyczki są droższe. Czasami jednak możliwość zaciągnięcia szybkiej pożyczki ratalnej bez BIK ratuje w kryzysowej sytuacji.

Szybka pożyczka bez BIK - kiedy to się opłaca?

Szybka pożyczka bez BIK i zaświadczeń o dochodach online to rozwiązanie, które z pewnością jest droższe od innych rozwiązań finansowych na rynku. W przypadku posiadania negatywnej historii kredytowej są one jednak niedostępne. Jeśli więc potrzebujesz środków natychmiast, a twoja historia nie przedstawia się dobrze, pożyczka bez BIK zdaje się nie tylko opłacalnym, ale jedynym wyjściem. W każdej innej sytuacji lepiej poddać się weryfikacji, ponieważ obniża to całkowity koszt pożyczki.

