Sztuczna inteligencja: Polska dołącza do prestiżowej sieci ELLIS Society

W skrócie

European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) powiększa swoje szeregi o 41. oddział, który rozpocznie działalność w Warszawie. Zlokalizowany w IDEAS NCBR ośrodek będzie wspierał rozwój sztucznej inteligencji, wykorzystując lokalne i międzynarodowe zasoby naukowe. Oficjalnie nowy oddział ELLIS Society w ramach IDEAS NCBR rozpoczął prace 7 listopada 2023 r.

Dlaczego to ważne

Przystąpienie Polski do ELLIS Society podkreśla jej rosnące znaczenie w europejskich badaniach nad AI, otwierając nowe możliwości dla naukowców i tworząc most pomiędzy akademią a przemysłem. Wydarzenie to stanowi ponadto potwierdzenie jakości i innowacyjności rodzimych badań nad AI.

Czym zajmie się nowa jednostka ELLIS Society w Polsce?

Działalność badawcza nowego oddziału ELLIS Society w Polsce będzie skupiona na sześciu obszarach:

Intelligent Algorithms and Learned Data Structures koncentruje się na wyjaśnialnych algorytmach, uczących się strukturach danych i narzędziach algorytmicznych dla Data Science i ML.

Efficient and Sustainable Machine Learning focused on Computer Vision pracuje nad wydajnymi algorytmami uczenia maszynowego dla widzenia komputerowego, w szczególności nad warunkowaniem obliczeń sieciowych, wykorzystywaniem częściowych informacji do szybszego wnioskowania i gromadzeniem wiedzy w modelach ciągłego uczenia się.

Machine Learning and Sequential Decision-Making rozwija metody, które można zastosować w sterowaniu, aby uzyskać modele inteligentnych agentów i wdrożyć je w rzeczywistości.

W ramach Algorithmic Game Theory in Security opracowywane są: wielopoziomowe systemy zarządzania mające chronić infrastrukturę krytyczną, a także systemy zabezpieczające kluczowe usługi publiczne.

Obszar Interpretable Artificial Intelligence koncentruje się na opracowywaniu modeli uczenia maszynowego, które gwarantują wiarygodne i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące działania złożonych modeli sztucznej inteligencji.

Autonomous Agents and Alignment of Language Models ma na celu opracowanie protokołów uczenia, które umożliwią inteligentnym systemom zbieranie najistotniejszych danych i stosowanie tych protokołów do tworzenia dopasowanych modeli językowych.

Duża część wymienionych obszarów już teraz jest rozwijana w grupach badawczych IDEAS NCBR: "Inteligentne Algorytmy i Struktury Danych", "Zero-waste Machine Learning in Computer Vision", "Bezpieczeństwo systemów i prywatność danych".

Co mówią eksperci

- W ciągu dwóch lat od powstania IDEAS NCBR zespoły naszych naukowców zdążyły już odnieść kilka międzynarodowych sukcesów. Ich prace badawcze zakwalifikowały się na najważniejsze konferencje naukowe dotyczące sztucznej inteligencji i kryptografii, takie jak ICLR, IJCAI czy Crypto 2023. Pokazuje to, że w zaawansowaniu prac nad rozwojem AI już teraz nie odstajemy od światowej czołówki, a dzięki ułatwionej integracji z zespołami naukowców z całego kontynentu możemy mieć jeszcze większe osiągnięcia - dodaje Tomasz Trzciński, który będzie kierował pracami nowego oddziału powstającego w IDEAS NCBR.

- Ostatnie miesiące wzmożonego zainteresowania sztuczną inteligencją uwidoczniły odmienne podejście co do jej wykorzystania m.in. między Ameryką a Europą, np. w kontekście prywatności i pozyskiwania danych. Dlatego warto, by Europa rozwijała własne rozwiązania z obszaru uczenia maszynowego i AI, a nie była skazana na import narzędzi, które nie są w pełni zgodne z naszym systemem prawnym czy wartościami. Dobrze, że od kilku lat prace te odbywają się pod okiem ELLIS Society, a Polska teraz może być częścią tego procesu - komentuje dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Otwarcie oddziału ELLIS Society w Warszawie to symboliczny i praktyczny krok ku umocnieniu pozycji Polski na mapie europejskiej AI. Działalność ta może przynieść wymierne korzyści zarówno polskim badaczom jak i gospodarczemu ekosystemowi.