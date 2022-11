Szafy ze schowkami – czyli jak zadbać o organizację biura?

Szafy ze schowkami a porządek w biurze

Zadaniem dobrego pracodawcy lub menadżera jest dostosowanie biura w taki sposób, aby każda rzecz miała swoje ściśle określone miejsce. Wyzwanie to znacznie ułatwią szafy ze schowkami. Planując aranżację miejsca pracy z ich zastosowaniem, warto pomyśleć o tym, jakie środki są niezbędne pracownikom, jakiego wyposażenia potrzebują oraz jak za pomocą dobrej organizacji można usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa. Podczas urządzania biura sprawdza się również metoda 5S, która wskazuje na najważniejsze kroki, o które powinno się zadbać. Są to: sprzątanie, systematyka, samodyscyplina, sortowanie i standaryzacja.

Dlaczego warto wybrać szafki ze schowkami?

Przemyślana organizacja biura znacznie ułatwia komunikacje między pracownikami, zapobiega powstawaniu chaosu, a tym samym ogranicza dostęp do poufnych informacji osobom nieupoważnionym. Inwestując w szafy marki EMPORO, można mieć pewność, że wszystkie niezbędne do funkcjonowania firmy dokumenty i asortyment będą zawsze na swoim miejscu. W ich ofercie można znaleźć m.in. szafki niskie, szatniowe, szafki z wyposażeniem elektrycznym, szafki na klucze, a nawet szafy medyczne.

Przechowywanie dokumentów

Firma, aby sprostać wymogom rozporządzenia RODO, powinna zaopatrzyć biuro w rozwiązania skutecznie ograniczające dostęp do akt, danych osobowych i ważnych informacji osobom niepożądanym. W spełnieniu tych wymagań pomogą metalowe szafki zamykane na zamek. W asortymencie wyżej wspomnianej firmy są również dostępne specjalne szafki do ładowania wyposażone w schowki z niezależnymi gniazdami ładowania. Świetnie sprawdzają się przy przechowywaniu urządzeń elektronicznych, które zawierają dane poufne. Z ich wykorzystaniem nie ma ryzyka utraty dokumentów, a dodatkowo zapewnia się sprzętom źródło ładowania.

Przechowywanie kluczy

W biurze koniecznie trzeba zadbać również o bezpieczne przechowywanie kluczy. Solidne i szczelne szafki to najlepszy wybór w tym zakresie. Dzięki nim będzie można ochronić zawartość przed kradzieżą, a tym samym zapewnić zabezpieczenie przedsiębiorstwu i znajdującym się w nim przedmiotom. Do wyboru są szafki i sejfy z haczykami, a nawet specjalne szafki na klucze awaryjne z wybijakiem. Odpowiednie przechowywanie kluczy w meblach posiadających nawet do 100 haczyków zapewni dobrą organizację i ułatwi osobom znalezienie odpowiedniego modelu.

Przechowywanie leków

Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnianie prawidłowo działającego systemu pierwszej pomocy oraz niezbędnych do tego środków. Umiejscowienie punktów pierwszej pomocy, ich ilość oraz wyposażenie najlepiej omówić z doktorem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami. Nie ulega wątpliwości, że oczywistym wymogiem jest także utrzymanie tych miejsc w czystości. Zapewnią to szafki medyczne, które są wykonane z blachy z nieorganicznego materiału, która jest łatwa w czyszczeniu. Warto również powiesić przy nich instrukcje o udzieleniu pierwszej pomocy, gdyby w firmie zdarzył się nagły incydent.

Osoby pracujące w biurze spędzają w nim średnio 8 godzin dziennie, dlatego niezwykle istotnym czynnikiem jest zadbanie o ich komfort poprzez dobrą organizację przestrzeni wokół. Pamiętajmy, aby aranżując ją wziąć pod uwagę głównie potrzeby przedsiębiorstwa i dopasować pod nie odpowiednie szafy ze schowkami.

Fot. materiały partnera

Źródło: Publikacja partnera