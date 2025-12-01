System kaucyjny w Polsce: 36,5 proc. Polaków zna zasady

Dzisiaj, 08:17

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to jedno z największych przedsięwzięć środowiskowych ostatnich lat. Według raportu „Indeks Gotowości Kaucja.pl 2025”, 36,5% Polaków deklaruje dobrą znajomość systemu, ale szczegóły, takie jak zwrot opakowań czy odzyskanie kaucji bez paragonu, pozostają mniej zrozumiałe. Wskaźnik akceptacji emocjonalnej systemu wynosi 61,9 punktu na 100.

W skrócie:

  • 36,5% Polaków zna system kaucyjny
  • Wskaźnik akceptacji emocjonalnej: 61,9/100
  • 96% Polaków twierdzi, że segreguje odpady
  • Tylko 16% odpadów trafia do recyklingu

Dlaczego to ważne?

System kaucyjny w Polsce ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu. Chociaż 96% Polaków deklaruje segregację odpadów, tylko 16% śmieci trafia do recyklingu.

  • Wprowadzenie systemu kaucyjnego może poprawić te statystyki, ale wymaga zrozumienia i akceptacji społecznej.

Raport wskazuje, że najwyższy poziom wiedzy o systemie jest w regionach świętokrzyskim, podlaskim i śląskim. Jednak ogólna świadomość w wielu województwach jest powierzchowna. Kluczowe jest, aby system był prosty i zrozumiały, co zachęci więcej osób do jego stosowania.

Jakie są wyzwania wdrożenia systemu kaucyjnego?

Wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce napotyka na wyzwania związane z brakiem pełnego zrozumienia zasad przez społeczeństwo.

  • Chociaż 36,5% Polaków deklaruje znajomość systemu, szczegóły dotyczące zwrotu opakowań i odzyskiwania kaucji są mniej znane.

Kluczowe jest zapewnienie prostych procesów i jasnych zasad działania, aby przekonać pragmatyków, którzy uważają system za potrzebny, ale obawiają się jego złożoności. To oni mogą decydować o sukcesie wdrożenia.

Jakie emocje towarzyszą Polakom wobec systemu?

Emocje odgrywają istotną rolę w akceptacji systemu kaucyjnego. Wskaźnik akceptacji emocjonalnej wynosi 61,9 punktu na 100. Dominują uczucia takie jak nadzieja, spokój i duma, ale obecne są także obawa i obojętność.

Budowanie pozytywnego kapitału społecznego wokół systemu, opartego na poczuciu sensu i odpowiedzialności, może przekształcić deklaracje w codzienne działania.

Warto zapamiętać:

  • System kaucyjny ma zmniejszyć ilość odpadów
  • Wiedza o systemie jest nierówna w Polsce
  • Emocje wpływają na akceptację systemu
  • Prostota i jasność zasad są kluczowe

Podsumowując, wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce wymaga zrozumienia i akceptacji społecznej. Kluczowe jest zapewnienie prostych procesów i jasnych zasad działania, aby przekonać społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa.

Źródło: COMP S.A.


