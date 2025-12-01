System kaucyjny w Polsce: 36,5 proc. Polaków zna zasady

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to jedno z największych przedsięwzięć środowiskowych ostatnich lat. Według raportu „Indeks Gotowości Kaucja.pl 2025”, 36,5% Polaków deklaruje dobrą znajomość systemu, ale szczegóły, takie jak zwrot opakowań czy odzyskanie kaucji bez paragonu, pozostają mniej zrozumiałe. Wskaźnik akceptacji emocjonalnej systemu wynosi 61,9 punktu na 100.
System kaucyjny w Polsce ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu. Chociaż 96% Polaków deklaruje segregację odpadów, tylko 16% śmieci trafia do recyklingu.
Raport wskazuje, że najwyższy poziom wiedzy o systemie jest w regionach świętokrzyskim, podlaskim i śląskim. Jednak ogólna świadomość w wielu województwach jest powierzchowna. Kluczowe jest, aby system był prosty i zrozumiały, co zachęci więcej osób do jego stosowania.
Wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce napotyka na wyzwania związane z brakiem pełnego zrozumienia zasad przez społeczeństwo.
Kluczowe jest zapewnienie prostych procesów i jasnych zasad działania, aby przekonać pragmatyków, którzy uważają system za potrzebny, ale obawiają się jego złożoności. To oni mogą decydować o sukcesie wdrożenia.
Emocje odgrywają istotną rolę w akceptacji systemu kaucyjnego. Wskaźnik akceptacji emocjonalnej wynosi 61,9 punktu na 100. Dominują uczucia takie jak nadzieja, spokój i duma, ale obecne są także obawa i obojętność.
Budowanie pozytywnego kapitału społecznego wokół systemu, opartego na poczuciu sensu i odpowiedzialności, może przekształcić deklaracje w codzienne działania.
Podsumowując, wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce wymaga zrozumienia i akceptacji społecznej. Kluczowe jest zapewnienie prostych procesów i jasnych zasad działania, aby przekonać społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa.
Źródło: COMP S.A.
