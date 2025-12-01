Polacy wyrzucają 61 tys. ton jedzenia w tydzień świąteczny - 1,5 kg na osobę

Okres świąteczny to rekord marnotrawstwa w polskich domach. W ciągu ośmiu dni między 23 a 30 grudnia do koszy trafia ponad 61 tys. ton żywności - to 1,5 kg na każdego Polaka. Jednocześnie 75 proc. rodaków deklaruje, że na co dzień szuka oszczędności na jedzeniu.
Skala problemu jest porównywalna z wagą sześciu wież Eiffla. Objętościowo zmarnowane jedzenie mogłoby zapełnić 49 basenów olimpijskich. W tym samym czasie niemal 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie.
W skrócie:
Problem dotyczy niemal wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Według badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie Too Good To Go w 2023 roku, 83 proc. ankietowanych przyznaje się do wyrzucania jedzenia między 23 a 30 grudnia.
Dane Banków Żywności pokazują, że ponad połowa Polaków (53,5 proc.) przygotowuje na Wigilię od sześciu do jedenastu dań. Jedna trzecia badanych (32,9 proc.) kultywuje tradycję dwunastu potraw, a 13,5 proc. wybiera bardziej kameralne menu z 1-5 potrawami.
Owoce i warzywa to najczęściej marnowana kategoria - około 10,9 tys. ton w ciągu tygodnia świątecznego. Na drugim miejscu znajdują się zupy (9,7 tys. ton), a na trzecim napoje (7,7 tys. ton).
Data ma znaczenie dla rodzaju wyrzucanego jedzenia.
Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Polsce rocznie marnuje się około 5 mln ton żywności, z czego 60 proc. (około 3 mln ton) pochodzi z gospodarstw domowych.
"Marnujemy jedzenie świąteczne, ponieważ przygotowujemy go za dużo. Jednocześnie nie wiemy, co zrobić z resztkami, które nam zostały, czyli nie wiemy, jak zarządzać pozostałościami podczas przygotowania jedzenia, ale także po świętach" - Beata Pałczyńska, PR manager Too Good To Go
Świąteczne marnowanie żywności stoi w sprzeczności z codziennymi postawami konsumentów. Badania Too Good To Go pokazują, że 75 proc. Polaków regularnie szuka oszczędności na jedzeniu - poprzez promocje czy zakup produktów z krótkim terminem przydatności.
Według danych Instytutu Ochrony Środowiska, każdy Polak marnuje średnio 123 kg żywności rocznie, z czego 69 kg na osobę przypada na gospodarstwa domowe. W skali roku przeciętne gospodarstwo domowe traci na wyrzucanym jedzeniu ponad 4 tys. zł. To kwota, która mogłaby pokryć miesięczne wydatki na żywność dla czteroosobowej rodziny.
Eksperci wskazują na kilka sposobów zagospodarowania nadwyżek świątecznych. Jednym z nich jest oddanie jedzenia osobom potrzebującym przez organizacje pomocowe.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od czterech lat prowadzi kampanię "4P - Żywność to wartość", promującą odpowiedzialne podejście do zakupów i przygotowywania posiłków.
Według raportu Banków Żywności z 2024 roku, 45 proc. Polaków przyznaje się do marnowania żywności w domach, przy czym najczęściej wyrzucane są pieczywo, wędliny, warzywa i owoce. Budowanie nawyków planowania zakupów i właściwego przechowywania żywności ma kluczowe znaczenie dla trwałego ograniczania marnotrawstwa.
Problem marnowania żywności w okresie świątecznym wymaga systemowych rozwiązań, ale każde gospodarstwo domowe może przyczynić się do jego ograniczenia. Świadome planowanie zakupów, właściwe przechowywanie i kreatywne wykorzystanie resztek to działania, które realnie zmniejszają straty - zarówno finansowe, jak i środowiskowe.
Źródło: Too Good To Go, Federacja Polskich Banków Żywności, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
