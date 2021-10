Suknie ślubne na jesień 2021

Prostota i minimalizm

Jesienią projektanci stawiają na prostote i minimalizm, kierując się zasadą „mniej znaczy więcej”. Najmodniejszymi fasonami na ten sezon są suknie ślubne w stylu boho, minimalistycznym lub princess wykonane z delikatnymi kwiatowymi wzorami.

Boho — fenomenalna kreacja dla Panny Młodej

Suknie ślubne DAMA Couture w stylu boho to najpopularniejszy model wybierany przez Panny Młode. Co w niej takiej wyjątkowego, że cieszy się taką popularnością? Na ten wybór wpływa jej swobodny fason, przy czym jest zarówno nonszalancki jak i elegancki zarazem — co pozwala poczuć Pannie Młodej odrobinę luzu podczas tak ważnej dla niej ceremonii. Coraz więcej ślubów odbywa się w plenerze, a ta suknia idealnie pasuje do sielskiego charakteru ślubu i wesela.

Najczęściej suknie ślubne w stylu boho wykończone są koronką, która jest ponadczasowa i idealnie oddaje romantyzm i zwiewność kreacji. Klasyczne suknie boho nie posiadają wszytego usztywnianego gorsetu, dzięki temu kreacja jest bardziej romantyczna i lekka. Jeśli chodzi o rękaw — można wybrać ramiączka lub długi rękaw wykończony kwiatowym wzorem. Dla odważnych Panien Młodych projektanci polecają modele z wszytymi frędzlami.

Najlepiej sprawdza się tutaj suknia o długości maxi. Suknia nie musi być całkowicie zabudowana, możesz wybrać model z rozcięciem, by pokazać nogi lub z wyciętymi plecami.

W modelach boho najważniejsza jest lekkość i zwiewność, przy czym ukazując naturalne piękno Panny Młodej.

Minimalistyczna suknia ślubna

Minimalistyczna suknia ślubna to trend tego sezonu. Kreacje te nie posiadają zbędnych ozdób takich jak: falbany, perły, cekiny czy bogatych zdobień. Pamiętaj, prostota nie oznacza braku elegancji — suknie te posiadają delikatne detale, np. bardzo długi tren, wycięcie na plecach lub głęboki dekolt.

Suknia ślubna wykonana jest z gładkiego materiału, stawiając na fason — to właśnie on ma przyciągnąć uwagę gości. Ważną rolę odgrywają tutaj dodatki, które dopełnią stylizacji. Postaw na duże kolczyki lub ozdoby do włosów (opaski, spinki).

Suknia minimalistyczna to nie tylko suknia o prostym kroju opływającym ciało. Projektanci stosują minimalizm w innych fasonach, np. syrena, szytych w literę „A”, a nawet w księżniczce, ograniczając do minimum ilość zdobień. Ten typ sukni sprawdzi się równie dobrze na przyjęciu w plenerze, jak i na sali weselnej dla większej ilości gości.

Księżniczka — idealny fason

Suknia ślubna w stylu księżniczki (princess) to niezastąpiona od lat kreacja, na którą decyduje się bardzo duża ilość Panien Młodych. Suknia ta składa się z usztywnianego gorsetu i rozkloszowanego dołu.

Specjaliści od mody ślubnej polecają na ten sezon, by suknię w tym stylu wybierać w mniej bogatej wersji — bez perełek i cekinów. Jeśli chcesz, by Twoja kreacja lśniła, możesz zdecydować się na kreację ozdobioną brokatem lub wszytymi ozdobnymi nićmi. Najmodniejsze w tym roku są wzory kwiatowe i delikatne zdobienia, a długość kreacji wybierz midi lub maxi, a może wybierzesz model z asymetryczną długością?