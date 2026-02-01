Stacje ładowania elektryków w Polsce 2026 - Powerdot prognozuje wolniejszy wzrost

Czy era dynamicznej rozbudowy infrastruktury ładowania dobiega końca? Powerdot przewiduje, że w 2026 roku liczba ogólnodostępnych punktów wzrośnie o 15-20 proc. - znacznie wolniej niż rekordowe 36 proc. w 2025 roku. Dla kierowców elektryków oznacza to stabilizację rynku, ale też pytania o przyszłość inwestycji.
Według prognoz Powerdot, na koniec 2026 roku w Polsce będzie działać 13,5-14 tysięcy ogólnodostępnych punktów ładowania. To wzrost o 15-20 proc. wobec 11 762 punktów odnotowanych przez PSNM na koniec 2025 roku.
"Pojęcie tzw. nerwicy zasięgowej traci w Polsce sens. Infrastruktura z nawiązką zabezpiecza potrzeby istniejącej floty pojazdów elektrycznych" - mówi Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.
Szacowane koszty budowy nowej infrastruktury w 2026 roku wyniosą 150-190 mln zł. Powerdot przyjmuje średni koszt stacji AC na poziomie 40 tys. zł, a DC - 250 tys. zł, choć firma nie ujawnia źródła tych kalkulacji.
Obecnie na jeden punkt ładowania przypada w Polsce około 10 aut elektrycznych. Dla porównania, według danych Elektro.info.pl, trzy kraje - Holandia, Niemcy i Francja - posiadają 61 proc. wszystkich unijnych punktów ładowania.
Rynek operatorów w Polsce jest skoncentrowany. Jak wynika z raportu PSNM, GreenWay Polska prowadzi z niemal 22 proc. udziałem w segmencie DC, wyprzedzając Lidl i Powerdot. Trzej najwięksi operatorzy zarządzają ponad połową wszystkich punktów.
Powerdot wskazuje na kilka kierunków rozwoju infrastruktury:
Warto jednak pamiętać, że Polska wciąż nie spełnia wymogów rozporządzenia AFiR. Według danych gov.pl, wymagana jest moc co najmniej 400 kW co 60 km wzdłuż sieci TEN-T, a do 2027 roku - 600 kW. Realizacja tych celów pozostaje wyzwaniem.
Ceny ładowania różnią się znacząco między operatorami:
Ekspert Powerdot przewiduje, że technologie Plug&Charge i Auto Charge zmienią rynek - to samochód będzie automatycznie wybierał stację i negocjował cenę na podstawie umów producenta z operatorami.
Rentowność stacji pozostaje jednak wyzwaniem - według Electrip, próg opłacalności osiągany jest średnio w ósmym roku działalności.
