Stacje ładowania elektryków w Polsce 2026 - Powerdot prognozuje wolniejszy wzrost

Wczoraj, 21:31

Czy era dynamicznej rozbudowy infrastruktury ładowania dobiega końca? Powerdot przewiduje, że w 2026 roku liczba ogólnodostępnych punktów wzrośnie o 15-20 proc. - znacznie wolniej niż rekordowe 36 proc. w 2025 roku. Dla kierowców elektryków oznacza to stabilizację rynku, ale też pytania o przyszłość inwestycji.

W skrócie:

  • Prognoza na koniec 2026: 13,5-14 tys. punktów ładowania
  • Inwestycje w tym roku pochłoną 150-190 mln zł
  • Na jeden punkt w Polsce przypada 10 aut - poniżej średniej UE

Ile punktów ładowania powstanie w Polsce w 2026 roku?

Stacje ładowania w Polsce 2026 - Powerdot prognozuje 14 tys. punktów i wolniejszy wzrost

Według prognoz Powerdot, na koniec 2026 roku w Polsce będzie działać 13,5-14 tysięcy ogólnodostępnych punktów ładowania. To wzrost o 15-20 proc. wobec 11 762 punktów odnotowanych przez PSNM na koniec 2025 roku.

"Pojęcie tzw. nerwicy zasięgowej traci w Polsce sens. Infrastruktura z nawiązką zabezpiecza potrzeby istniejącej floty pojazdów elektrycznych" - mówi Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Szacowane koszty budowy nowej infrastruktury w 2026 roku wyniosą 150-190 mln zł. Powerdot przyjmuje średni koszt stacji AC na poziomie 40 tys. zł, a DC - 250 tys. zł, choć firma nie ujawnia źródła tych kalkulacji.

Jak Polska wypada na tle innych krajów UE?

Obecnie na jeden punkt ładowania przypada w Polsce około 10 aut elektrycznych. Dla porównania, według danych Elektro.info.pl, trzy kraje - Holandia, Niemcy i Francja - posiadają 61 proc. wszystkich unijnych punktów ładowania.

Rynek operatorów w Polsce jest skoncentrowany. Jak wynika z raportu PSNM, GreenWay Polska prowadzi z niemal 22 proc. udziałem w segmencie DC, wyprzedzając Lidl i Powerdot. Trzej najwięksi operatorzy zarządzają ponad połową wszystkich punktów.

Gdzie powstaną nowe stacje ładowania?

Powerdot wskazuje na kilka kierunków rozwoju infrastruktury:

  • Trasy szybkiego ruchu - odblokowanie inwestycji dzięki rozbudowie sieci elektroenergetycznej i dotacjom AFiR
  • Parkingi marketów - stacje przy sklepach stają się standardem rynkowym
  • Centra logistyczne - ponad 10 tys. elektrycznych aut kurierskich wymaga infrastruktury nocnego ładowania
  • Biurowce i osiedla - rosnące zainteresowanie deweloperów i korporacji

Warto jednak pamiętać, że Polska wciąż nie spełnia wymogów rozporządzenia AFiR. Według danych gov.pl, wymagana jest moc co najmniej 400 kW co 60 km wzdłuż sieci TEN-T, a do 2027 roku - 600 kW. Realizacja tych celów pozostaje wyzwaniem.

Na co uważać przy wyborze operatora?

Ceny ładowania różnią się znacząco między operatorami:

  • ORLEN Charge oferuje promocyjne stawki AC od 1,46 zł/kWh
  • Powerdot pobiera 2,28-2,48 zł/kWh za ładowanie DC
  • GreenWay - nawet 3,15 zł/kWh

Ekspert Powerdot przewiduje, że technologie Plug&Charge i Auto Charge zmienią rynek - to samochód będzie automatycznie wybierał stację i negocjował cenę na podstawie umów producenta z operatorami.

Rentowność stacji pozostaje jednak wyzwaniem - według Electrip, próg opłacalności osiągany jest średnio w ósmym roku działalności.

Warto zapamiętać

  • Tempo rozbudowy infrastruktury wyraźnie zwalnia po rekordowych latach 2022-2025
  • Procedury przyłączeniowe (nawet 18+ miesięcy) pozostają główną barierą inwestycji
  • Rynek konsoliduje się wokół trzech największych operatorów kontrolujących ponad 55 proc. mocy
  • Ceny ładowania mogą spaść, gdy wzrośnie wykorzystanie stacji i pojawią się niezależne źródła energii

Źródło: Powerdot Poland, PSNM, Ewidencja Paliw Alternatywnych

 

 

