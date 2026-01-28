Powerdot uruchomił 370 punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 roku

W skrócie:

1100 punktów ładowania w 500 lokalizacjach w Polsce

94% infrastruktury Powerdot to szybkie złącza DC

26% udziału w rynku stacji DC w Polsce

Wzrost sprzedaży energii o 87% rok do roku

650 strategicznych partnerstw w całej Europie

Dominacja w segmencie szybkiego ładowania

Powerdot wyróżnia się na tle konkurencji strukturą swojej sieci. Z 1100 punktów ładowania w Polsce, aż 1055 to złącza DC o dużej mocy - to 94-procentowy udział, znacznie wyższy niż średnia krajowa wynosząca 37%. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, w pierwszych siedmiu miesiącach 2024 roku firma uruchomiła 350 z 672 nowych punktów DC w całym kraju - to 52% całej infrastruktury tego typu oddanej do użytku w tym okresie.

Model biznesowy operatora opiera się na strategii destination charging - budowie stacji w miejscach, gdzie kierowcy i tak planują postój.

Średnia sesja ładowania w sieci Powerdot trwa 44 minuty, co pokrywa się z czasem typowych zakupów.

Firma współpracuje z sieciami handlowymi jak Biedronka, Decathlon czy galeriami handlowymi.

"W Polsce nasza infrastruktura składa się już z ponad 1100 punktów ładowania dostępnych w przeszło 500 lokalizacjach w całym kraju" - mówi Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Jak Powerdot wypada na tle konkurencji?

Rynek stacji ładowania w Polsce rozwija się dynamicznie - pod koniec grudnia 2025 roku funkcjonowało 11 762 ogólnodostępne punkty, z czego 4 399 to szybkie złącza DC. Powerdot z 1055 punktami DC kontroluje około 24% tego segmentu.

Dla porównania, GreenWay dysponuje 1844 punktami (w tym 182 ultraszybkimi), a Elocity - 2546 punktami (72 ultraszybkie).

Różnice widać też w cenach. Według rankingu EV Klub Polska, ładowanie DC w sieci Powerdot kosztuje 2,28 zł/kWh, podczas gdy GreenWay oferuje 3,15 zł/kWh, a Orlen Charge - od 2,69 do 3,19 zł/kWh w zależności od mocy.

Najtańsze opcje zapewniają Tesla Supercharger (1,40-1,90 zł/kWh) oraz Elocity (1,80 zł/kWh), ale ich sieci są mniej rozbudowane.

Kontekst rynkowy jest obiecujący - na koniec grudnia 2025 roku w Polsce zarejestrowanych było 132 358 pojazdów elektrycznych, o 118% więcej niż rok wcześniej. Udział elektryków w sprzedaży nowych aut osobowych osiągnął rekordowe 11,3% w grudniu 2025 roku.

Plany ekspansji i nowe technologie

Powerdot zapowiada uruchomienie co najmniej 300 nowych punktów ładowania w ciągu najbliższych dwóch lat. W realizacji są projekty z Decathlon (28 hubów o łącznej mocy ponad 10 MW) oraz Essendi (12 stacji przy hotelach w centrach miast). Firma planuje też rozbudowę istniejących lokalizacji i dywersyfikację źródeł energii - obecnie wszystkie stacje na własnych przyłączach oferują certyfikowaną zieloną energię.

Operator testuje rozwiązania automatyzujące proces ładowania. W Portugalii uruchomiono usługę Autocharge, a w innych krajach - Plug&Charge, eliminujące potrzebę korzystania z aplikacji czy kodów QR. W całej Europie Powerdot zarządza już 11 500 punktami w 2250 lokalizacjach, po potrojeniu sieci w ciągu ostatnich dwóch lat.

Warto zapamiętać

Powerdot ma najwyższy udział szybkich ładowarek DC (94%) wśród głównych operatorów w Polsce

Firma kontroluje około jedną czwartą rynku publicznych stacji szybkiego ładowania

Ceny ładowania DC w sieci Powerdot są konkurencyjne, choć nie najniższe na rynku

Strategia destination charging sprawdza się - średnia sesja 44 minuty pokrywa czas zakupów

Źródło: Power Dot Poland, Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, EV Klub Polska, F5A