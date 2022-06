Sprzedaż rowerów elektrycznych wzrośnie czterokrotnie w tym roku szacuje KROSS

Tuż przed Światowym Dniem Roweru wyraźnie widać rosnące zainteresowanie Polaków e-bike’ami. Badania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego potwierdzają, że rośnie grupa Polaków, którzy dostrzegają zalety rowerów elektrycznych. Połowa ankietowanych przyznała, że z uwagi na rosnące ceny paliw, chętnie skorzystałaby z e-bike’a. 60% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że posiadanie e-bike’a pozwoliłoby obniżyć domowe wydatki na transport i mobilność.

Biorąc pod uwagę koszt zakupu i eksploatacji, dla większości ankietowanych (70%) zakup roweru elektrycznego jest bardziej ekonomiczny od samochodu. Przy rekordowych cenach paliw i niskiej dostępności nowych samochodów, zainteresowanie rowerami elektrycznymi szybko rośnie.

Dane prezentowane przez KROSS pokazują, że tegoroczny – czterokrotny wzrost sprzedaży rowerów elektrycznych będzie równie dynamiczny w 2023 roku. Sprzedaż w tym segmencie rowerów KROSS może być dwuipółkrotnie wyższa niż w 2022.

- W KROSS już od kilku lat wiemy, że rowery elektryczne zawojują rynek. To kolejna rewolucja na rynku jednośladów. Polacy podążają za trendami obserowanymi w krajach Europy zachodniej. Popularność e-bike’ów to szansa na dynamiczny rozwój polskiej elektromobilności. Przy historycznie wysokich cenach paliw, Polacy dostrzegają zalety rowerów elektrycznych. W odróżnieniu do niskiej dostępności nowych samochodów, polski KROSS tak zaplanował swoje procesy produkcyjne, by każdy z zainteresowanych klientów, znalazł odpowiedni dla siebie model roweru elektrycznego. A teraz dzięki atrakcyjnej ofercie sprzedaży ratalnej w KROSS, łatwiej można cieszyć się rowerem elektrycznym – mówi Jacek Bugaj z zarządu KROSS, odpowiedzialny za sprzedaż.

Praktyczny i komfortowy e-bike coraz częściej zastępuje samochód. W wielu europejskich miastach e-rowery stały się bardzo ważnym elementem transportu miejskiego, odciążając zatłoczone ulice i sprawiając okolicę bardziej dostępną i przyjazną pieszym. Rower elektryczny to także idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy przykładają dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Zeroemisyjny i przyjazny środowisku rower elektryczny, może się stać kluczowym środkiem transportu w niedalekiej przyszłości.

Coraz częściej e-rowery w wersji cargo wybierają także firmy dostawcze, kierując się zarówno względami logistycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi. „Elektryki” są dla branży kurierskiej idealnym rozwiązaniem na realizację dostaw tzw. „ostatniej mili”. Elektrycznym rowerem cargo można dojechać bardzo blisko miejsca docelowego, co przy dzisiejszych ograniczeniach komunikacyjnych w centrach miast jest szczególnie istotne. E-bike to także dobra propozycja dla wszystkich, którzy przykładają dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Zeroemisyjny i przyjazny środowisku jednoślad ze wspomaganiem może się stać kluczowym środkiem transportu w niedalekiej przyszłości.