Sektor IT czekają rotacje obejmujące nawet jedną czwartą pracowników i podwyżki sięgające 4 tys. zł

Obecnie niemal 9 na 10 specjalistów z branży IT deklaruje, że ich wymogi finansowe w ostatnich miesiącach wzrosły. Jako przyczynę podają przede wszystkim wysoką inflację. Eksperci Antal wskazują, że aby zatrzymać najlepszych kluczowe jest podwyższanie wynagrodzeń, elastyczność dotycząca trybu pracy, wsparcie w rozwoju umiejętności, a nawet przekwalifikowaniu.

– Niepewność panująca jeszcze niedawno na rynku pracy ustąpiła miejsca potrzebie wyższych zarobków i rozwoju zawodowego. Widać to szczególnie w najszybciej rozwijających się branżach, takich jak IT, gdzie niedobór specjalistów stał się już normą. W IT niemal wszyscy pracownicy zwiększyli swoje oczekiwania finansowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a prawie 7 na 10 zdążyło już porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą. Niewielka część spotkała się z odmową co pokazuje, że potrzeba wyższych płac będzie postępować. Jednak nie tylko pieniądze są ważne dla specjalistów. Wybierają firmy, które nie tylko więcej płacą, ale stwarzają im możliwości rozwoju zawodowego i lepszego dopasowania do rynku. Jeśli nie znajdą tego w obecnej firmie, z łatwością zmienią pracę na inną. Dziś nie tylko najlepsi mogą przebierać w ofertach jak w ulęgałkach – mówi Artur Skiba, prezes Antal.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 88% wszystkich pracowników IT zwiększyło swoje oczekiwania finansowe. Wzrosły średnio o 2,9 tys. zł. Co niepokojące, specjalistki IT oczekują niższego wzrostu pensji niż specjaliści. Kobiety chcą teraz zarabiać przeciętnie 2,2 tys. zł więcej, a mężczyźni oczekują 3 tys. zł podwyżki. Na największy wzrost płacy czekają osoby z najdłuższym doświadczeniem, z których część pyta o nawet 4 tys. zł dodatkowych pieniędzy miesięcznie.

Inflacja motywuje do rozmowy o podwyżce

Wśród motywacji do wyższych zarobków dominuje postępująca inflacja. Tak swoje oczekiwania finansowe uzasadnia 65% pracowników IT. Niemal połowa wiąże je ze zmianą stanowiska lub firmy, 42% ze zwiększeniem zakresu obowiązków, a równo 4 na 10 ze zmianami w podatkach. Większość (69%) pracowników już rozmawiało o tych oczekiwaniach ze swoimi pracodawcami, z czego jedynie 10% spotkało się z odmową, a 15% z odroczeniem realizacji tej prośby. Wśród osób, które dostały już podwyżkę, 29% deklaruje, że była to kwota wyższa niż 4 tys. netto. Warto dodać, że obecne zarobki specjalistów w IT w Polsce wahają się od 9 tys. zł do nawet 25 tys. zł netto miesięcznie.

– Sektor IT, podobnie jak BPO/SSC, jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych. Duża liczba ofert pracy, konkurencja o pracownika i coraz wyższe oczekiwania płacowe powodują, że w 2022 roku rotacja specjalistów pomiędzy firmami może sięgnąć nawet 25%. Przedsiębiorstwa, które mogą stracić nawet co czwartego pracownika, muszą wyrównać pensje chociaż o inflację. Szanse na zatrzymanie specjalistów dodatkowo zwiększy elastyczne podejście do pracy zdalnej i stwarzanie szans na zdobywanie nowych kompetencji. Można wdrożyć tzw. reskilling, czyli przekwalifikowanie obecnych pracowników nie z IT w ramach obecnej organizacji. To coraz bardziej popularne rozwiązanie w sektorze IT. Pozwala pracodawcom zapełnić luki w firmie, a pracownikom zapewnia szanse na rozwój i naukę – mówi Fabian Pietras, Business Unit Director IT Services, Antal.

Rekruterzy Antal przyznają, że elastyczność i umiejętność nauki nowych rzeczy będzie najważniejszą kompetencją menedżerów w przyszłości. Uznało tak 23% z zapytanych specjalistów HR. Na drugim miejscu wskazali skuteczną komunikację. Opublikowany niedawno raport Antal Najbardziej Pożądani Pracodawcy potwierdza, że menedżerowie i specjaliści już doskonale to wiedzą. Wśród cech najlepszych organizacji w pierwszej trójce wskazują możliwość rozwoju zawodowego (68% wskazań). Prym wiedzie stabilność biznesowa firmy (71%), a podium domyka przyjazne środowisko pracy (63%). Oferowane wynagrodzenie znajduje się dopiero na czwartym miejscu.

Sytuacja na rynku pracy w branży IT to jeden z tematów poruszanych przez Antal podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 25-27 kwietnia 2022.

O badaniach

Raport Antal: Wzrost oczekiwań finansowych specjalistów i menedżerów IT

Badanie zostało przeprowadzone przez Antal Market Research metodą CAWI na próbie 878 respondentów obecnie pracujących w obszarze IT w dniach 22-26 listopada 2021.

Raport Antal: Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021

Badanie Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021 przeprowadzone w drugiej połowie 2021 r. złożone było z trzech modułów: ankiety wśród przedstawicieli działów HR które zgłosiły się do badania, opinii pracowników oraz pozyskania odpowiedzi od aktywnych na rynku specjalistów i menedżerów niezatrudnionych w firmie. W badaniu wzięło udział 1864 specjalistów i 855 menedżerów z całego kraju, oraz 69 firm (przedstawiciele HR oraz pracownicy) reprezentujący 10 branż.

Ankieta Antal: Kompetencje menedżerskie. Czy pracodawcy je sprawdzają?

Ankieta została przeprowadzona w dniach 5-7 kwietnia 2022 roku metodą CAWI na grupie 43 rekruterów, wyspecjalizowanych w rekrutacji specjalistów i menedżerów.

Raporty dostępne na stronie antal.pl