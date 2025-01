Rynek suplementów diety w Polsce - trendy 2024 r. i perspektywy na 2025 r.

Rynek suplementów diety w Polsce pozostaje jednym z najbardziej dynamicznych sektorów branży farmaceutycznej. Według raportu "Poland and Supplements" autorstwa Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jego wartość w 2024 roku przekroczyła 7 mld zł, co oznacza dalszy wzrost w stosunku do poprzednich lat. Wpływ na tę sytuację miało wiele czynników, od zmieniających się nawyków konsumentów, przez nowe technologie produkcji, aż po rosnące wymagania regulacyjne i zmiany demograficzne. Jakie trendy dominowały w 2024 roku? Jakie wyzwania stoją przed branżą w najbliższej przyszłości?