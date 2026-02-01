Rynek piwa w Polsce 2025 - sprzedaż spadła o 5,5 proc., zerówki zwalniają

W skrócie:

Wartość rynku piwa spadła do 22,5 mld zł w 2025 roku

Piwa bezalkoholowe wzrosły tylko o 3 proc. wobec 17 proc. rok wcześniej

Akcyza na piwo wzrosła o 47 proc. od 2019 roku

Spożycie alkoholu w Polsce spada trzeci rok z rzędu

Szósty rok spadków - co mówią liczby

Rynek piwa w Polsce kurczy się nieprzerwanie od 2019 roku. Według danych NielsenIQ wartość kategorii zmniejszyła się do 22,5 mld zł, mimo wzrostu cen detalicznych. Produkcja krajowa spadła z 39,7 mln hektolitrów w 2019 roku do 34,6 mln w 2024 - to 13 proc. mniej w ciągu pięciu lat.

Dane GUS za pierwsze półrocze 2025 wskazywały na spadek o 6,9 proc. rok do roku. Styczeń 2026 przyniósł kolejne 4 proc. spadku wolumenu.

"Wyniki całej branży piwnej za 2025 rok musimy jednoznacznie ocenić jako bardzo negatywne" - mówi Mieszko Musiał, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.

Warto jednak zauważyć, że ZPPP reprezentuje interesy producentów, a spadek spożycia alkoholu ma też pozytywny wymiar zdrowotny.

Dlaczego Polacy piją mniej piwa

Przyczyny spadków są złożone. Branża wskazuje na zimne lato 2025, zanikanie małych sklepów (odpowiadających za ok. 40 proc. sprzedaży) oraz rosnące ceny.

Od 2019 roku akcyza na piwo wzrosła łącznie o 47 proc., a średnia cena piwa poszła w górę o ponad 35 proc. w ciągu trzech lat.

Jednak dane Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pokazują szerszy trend - spożycie alkoholu w Polsce spada trzeci rok z rzędu. W 2024 roku wyniosło 8,8 litra czystego alkoholu na mieszkańca wobec 9,8 litra w 2019. To spadek głównie za sprawą piwa.

Trend NoLo (no alcohol, low alcohol) zyskuje popularność szczególnie wśród młodych dorosłych, którzy świadomie ograniczają spożycie alkoholu.

Piwa bezalkoholowe - wzrost wyhamował

Segment zerówek pozostaje jedynym rosnącym, ale dynamika wyraźnie spadła:

Wzrost w 2025: 3 proc. (wobec 17 proc. w 2024)

(wobec 17 proc. w 2024) Wartość segmentu: 1,82 mld zł (8,1 proc. rynku)

Wolumen: ok. 2 mln hektolitrów

Co 14. piwo w Polsce to zerówka

Polska jest trzecim największym producentem piwa bezalkoholowego w Europie - 10 proc. europejskiej produkcji pochodzi z naszego kraju. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która może objąć także piwa bezalkoholowe zakazem reklamy.

Kontrowersje wokół nowych przepisów

Projekty poselskie zakładają całkowity zakaz reklamy piwa, w tym bezalkoholowego, oraz zakaz sprzedaży produktów o opakowaniach przypominających alkohol. Branża twierdzi, że zerówki pomagają ograniczać picie - według jej badań 2/3 konsumentów deklaruje, że piwa 0,0 pomagają im pić mniej alkoholu.

Z drugiej strony krytycy wskazują, że opakowania piw bezalkoholowych identyczne z alkoholowymi mogą normalizować sięganie po piwo jako takie.

Brakuje niezależnych badań potwierdzających jednoznacznie stanowisko którejkolwiek ze stron.

Warto zapamiętać

Spadek sprzedaży piwa to część szerszego trendu ograniczania alkoholu w Polsce

Rosnące ceny i akcyza przyspieszają odpływ konsumentów

Segment zerówek rośnie, ale wolniej niż oczekiwała branża

Nowe regulacje mogą zmienić rynek - kierunek zmian pozostaje niepewny

Źródło: ZPPP Browary Polskie, NielsenIQ, GUS, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Foto: Freepik