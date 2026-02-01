Rynek nieruchomości w 2026: elastyczne mieszkania i cyfryzacja sprzedaży zamiast rewolucji technologicznej

W skrócie:

Mieszkania wariantowe z dodatkowymi pionami instalacyjnymi wchodzą do ofert

Sprzedaż mieszkań w IV kw. 2025 wzrosła o 15 proc. rok do roku

Mieszkania wariantowe - co faktycznie oferują deweloperzy

Develia wprowadza do oferty mieszkania z dodatkowymi pionami instalacyjnymi w projektach Bemowo Vita, Królowej Jadwigi w Poznaniu i Orawskiej Vita we Wrocławiu. Rozwiązanie ma umożliwiać zmianę układu pomieszczeń zarówno przy zakupie, jak i w przyszłości. Podobne podejście deklaruje CK Development w projektach Nova Wola Park oraz planowanych inwestycjach w Wiązownej i Falentach.

Trend elastycznych przestrzeni potwierdza także BiA Studio - dom zaprojektowany z myślą o rearanżacji staje się inwestycją na całe życie.

Warto jednak pamiętać, że dodatkowe piony instalacyjne podnoszą koszt budowy, a deweloperzy nie ujawniają, o ile droższe są takie mieszkania.

Cyfryzacja sprzedaży mieszkań a decyzje kupujących

Według danych JLL, IV kwartał 2025 przyniósł wzrost sprzedaży o prawie 15 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Roczna sprzedaż w siedmiu największych miastach wyniosła niemal 43 tys. lokali. Jak pisaliśmy niedawno, nowe przepisy o jawności cen wymuszają na deweloperach pełną dojrzałość cyfrową.

Na co uważać przy wyborze mieszkania z innowacjami

Przed zakupem warto sprawdzić:

Konkretny zakres standardu Smart House - co dokładnie obejmuje

Dodatkowy koszt mieszkania wariantowego vs standardowego

Rzeczywiste oszczędności z paneli fotowoltaicznych - instalacja 5 kW kosztuje 20-35 tys. zł

Czy deklarowane rozwiązania ESG są certyfikowane

Warto zapamiętać

Elastyczne układy mieszkań to realny trend, ale wymaga weryfikacji kosztów

Cyfryzacja dotyczy głównie sprzedaży, nie samego produktu

Przy rekordowej podaży kupujący mają silniejszą pozycję negocjacyjną

Deklaracje o ESG i smart home wymagają sprawdzenia w dokumentacji technicznej

Źródło: dompress.pl, JLL, RynekPierwotny.pl, Rzeczpospolita

Foto: Freepik