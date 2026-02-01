Rynek nieruchomości w 2026: elastyczne mieszkania i cyfryzacja sprzedaży zamiast rewolucji technologicznej

Zamiast przełomowych innowacji polscy deweloperzy stawiają na optymalizację i dostosowanie do trudnego rynku. Przy rekordowej podaży mieszkań gotowych - ponad 14 tys. lokali czeka na nabywców - firmy koncentrują się na elastycznych układach, cyfryzacji sprzedaży i efektywności energetycznej. Dla kupujących oznacza to więcej możliwości personalizacji, ale też konieczność samodzielnej weryfikacji obietnic marketingowych.
W skrócie:
Develia wprowadza do oferty mieszkania z dodatkowymi pionami instalacyjnymi w projektach Bemowo Vita, Królowej Jadwigi w Poznaniu i Orawskiej Vita we Wrocławiu. Rozwiązanie ma umożliwiać zmianę układu pomieszczeń zarówno przy zakupie, jak i w przyszłości. Podobne podejście deklaruje CK Development w projektach Nova Wola Park oraz planowanych inwestycjach w Wiązownej i Falentach.
Trend elastycznych przestrzeni potwierdza także BiA Studio - dom zaprojektowany z myślą o rearanżacji staje się inwestycją na całe życie.
Według danych JLL, IV kwartał 2025 przyniósł wzrost sprzedaży o prawie 15 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.
Roczna sprzedaż w siedmiu największych miastach wyniosła niemal 43 tys. lokali. Jak pisaliśmy niedawno, nowe przepisy o jawności cen wymuszają na deweloperach pełną dojrzałość cyfrową.
Przed zakupem warto sprawdzić:
Źródło: dompress.pl, JLL, RynekPierwotny.pl, Rzeczpospolita
Foto: Freepik
