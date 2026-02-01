Rynek nieruchomości w 2026: elastyczne mieszkania i cyfryzacja sprzedaży zamiast rewolucji technologicznej

Zamiast przełomowych innowacji polscy deweloperzy stawiają na optymalizację i dostosowanie do trudnego rynku. Przy rekordowej podaży mieszkań gotowych - ponad 14 tys. lokali czeka na nabywców - firmy koncentrują się na elastycznych układach, cyfryzacji sprzedaży i efektywności energetycznej. Dla kupujących oznacza to więcej możliwości personalizacji, ale też konieczność samodzielnej weryfikacji obietnic marketingowych.

W skrócie:

  • Mieszkania wariantowe z dodatkowymi pionami instalacyjnymi wchodzą do ofert
  • Sprzedaż mieszkań w IV kw. 2025 wzrosła o 15 proc. rok do roku

Mieszkania wariantowe - co faktycznie oferują deweloperzy

Deweloperzy 2026 - elastyczne mieszkania i cyfryzacja zamiast rewolucji technologicznej

Develia wprowadza do oferty mieszkania z dodatkowymi pionami instalacyjnymi w projektach Bemowo Vita, Królowej Jadwigi w Poznaniu i Orawskiej Vita we Wrocławiu. Rozwiązanie ma umożliwiać zmianę układu pomieszczeń zarówno przy zakupie, jak i w przyszłości. Podobne podejście deklaruje CK Development w projektach Nova Wola Park oraz planowanych inwestycjach w Wiązownej i Falentach.

Trend elastycznych przestrzeni potwierdza także BiA Studio - dom zaprojektowany z myślą o rearanżacji staje się inwestycją na całe życie.

  • Warto jednak pamiętać, że dodatkowe piony instalacyjne podnoszą koszt budowy, a deweloperzy nie ujawniają, o ile droższe są takie mieszkania.

Cyfryzacja sprzedaży mieszkań a decyzje kupujących

Według danych JLL, IV kwartał 2025 przyniósł wzrost sprzedaży o prawie 15 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Roczna sprzedaż w siedmiu największych miastach wyniosła niemal 43 tys. lokali. Jak pisaliśmy niedawno, nowe przepisy o jawności cen wymuszają na deweloperach pełną dojrzałość cyfrową.

Na co uważać przy wyborze mieszkania z innowacjami

Przed zakupem warto sprawdzić:

  • Konkretny zakres standardu Smart House - co dokładnie obejmuje
  • Dodatkowy koszt mieszkania wariantowego vs standardowego
  • Rzeczywiste oszczędności z paneli fotowoltaicznych - instalacja 5 kW kosztuje 20-35 tys. zł
  • Czy deklarowane rozwiązania ESG są certyfikowane

Warto zapamiętać

  • Elastyczne układy mieszkań to realny trend, ale wymaga weryfikacji kosztów
  • Cyfryzacja dotyczy głównie sprzedaży, nie samego produktu
  • Przy rekordowej podaży kupujący mają silniejszą pozycję negocjacyjną
  • Deklaracje o ESG i smart home wymagają sprawdzenia w dokumentacji technicznej

Źródło: dompress.pl, JLL, RynekPierwotny.pl, Rzeczpospolita

 

 

