Rorschach szyfruje dyski w niecałe 5 minut

Nazwa Rorschach pochodzi od projekcyjnego testu psychologicznego, podczas którego każdy badany widzi inny obraz. Podobnie – zdaniem ekspertów bezpieczeństwa – jest z tym oprogramowaniem hakerskim.

- Ma on technicznie odrębne cechy zaczerpnięte z różnych rodzin oprogramowania ransomware, co czyni go wyjątkowym i różnym od innych rodzin oprogramowania ransomware — podkreśla Sergey Shykevich, kierownik grupy analizy zagrożeń w Check Point Research. - Rorschach jest najszybszym i jednym z najbardziej wyrafinowanych programów ransomware, jakie widzieliśmy do tej pory – ostrzega ekspert.