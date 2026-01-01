Revolut wykryje oszusta dzwoniącego z banku - nowa funkcja w Polsce od stycznia 2026

Revolut uruchomił w Polsce funkcję "To nie Revolut dzwoni", która w czasie rzeczywistym informuje klienta, czy rozmawia z prawdziwym konsultantem banku, czy z oszustem. System wykrywa połączenie w momencie otwarcia aplikacji i wyświetla ostrzeżenie na górze ekranu. Funkcja działa już dla wszystkich 5 milionów polskich użytkowników z iOS, użytkownicy Androida muszą ją aktywować ręcznie.
W skrócie:
System uruchamia baner informacyjny na górze ekranu w momencie, gdy klient prowadzący rozmowę telefoniczną otwiera aplikację Revolut.
Funkcja stanowi odpowiedź na rosnącą skalę oszustw typu APP (Authorised Push Payment), gdy ofiara sama przelewa środki przestępcy. Według Edgar Dunn & Company, straty z tytułu APP fraud w Europie mogą sięgać 2,4 mld euro rocznie, rosnąc o 20-25 proc. każdego roku.
"Ponieważ oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję i wyrafinowane narzędzia socjotechniczne, musimy równie szybko wprowadzać kolejne innowacje" - tłumaczy Rami Kalai, Product Owner w Revolut.
Przestępcy generują obraz i głos z pomocą AI, podrabiając intonację osób bliskich lub przedstawicieli banku. Badania naukowe pokazują, że zaledwie 25 proc. osób potrafi odróżnić deepfake od głosu realnej osoby. Większość badanych wierzy jednak w swoje możliwości rozpoznania podstępu - ta nadmierna pewność siebie zwiększa ryzyko oszustwa.
W Polsce skala zagrożenia rośnie dynamicznie. Według NBP, w III kwartale 2025 roku odnotowano 28 844 oszukańcze przelewy o wartości 176,6 mln zł - wzrost o 2,2 proc. kwartalnie.
CERT Polska zidentyfikował w 2024 roku 175 domen podszywających się pod instytucje finansowe oraz 4030 domen z fałszywymi ankietami.
Nowa funkcja to element szerszej strategii bezpieczeństwa. W 2024 roku Revolut zapobiegł utracie przez klientów ponad 600 mln funtów (3 mld zł). Bank udostępnił wcześniej:
Funkcja "To nie Revolut dzwoni" jest już aktywna dla wszystkich klientów w krajach EOG i Wielkiej Brytanii (poza Hiszpanią).
Revolut zastrzega, że funkcja nie gwarantuje całkowitej ochrony przed atakami oszustów. Stanowi jednak dodatkowy poziom zabezpieczenia w momencie, gdy klient jest najbardziej podatny na manipulację - podczas rozmowy z rzekomym konsultantem banku.
Źródło: Revolut, NBP, CERT Polska, Edgar Dunn & Company
