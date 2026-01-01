Revolut wykryje oszusta dzwoniącego z banku - nowa funkcja w Polsce od stycznia 2026

W skrócie:

Baner w aplikacji weryfikuje tożsamość dzwoniącego w czasie rzeczywistym

Tylko 25 proc. ludzi rozpoznaje deepfake głosowy

Funkcja działa podczas rozmów telefonicznych i w komunikatorach

Jak działa ochrona przed fałszywymi telefonami z banku

System uruchamia baner informacyjny na górze ekranu w momencie, gdy klient prowadzący rozmowę telefoniczną otwiera aplikację Revolut.

Mechanizm rozpoznaje, czy rozmówcą jest przedstawiciel banku, czy inna osoba.

Jeśli dzwoni prawdziwy konsultant, baner to potwierdzi.

W przeciwnym wypadku klient otrzyma ostrzeżenie i zostanie przekierowany do sekcji bezpieczeństwa z instrukcjami zabezpieczającymi.

Funkcja stanowi odpowiedź na rosnącą skalę oszustw typu APP (Authorised Push Payment), gdy ofiara sama przelewa środki przestępcy. Według Edgar Dunn & Company, straty z tytułu APP fraud w Europie mogą sięgać 2,4 mld euro rocznie, rosnąc o 20-25 proc. każdego roku.

"Ponieważ oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję i wyrafinowane narzędzia socjotechniczne, musimy równie szybko wprowadzać kolejne innowacje" - tłumaczy Rami Kalai, Product Owner w Revolut.

Deepfake i AI w rękach oszustów - dlaczego tradycyjna czujność nie wystarcza

Przestępcy generują obraz i głos z pomocą AI, podrabiając intonację osób bliskich lub przedstawicieli banku. Badania naukowe pokazują, że zaledwie 25 proc. osób potrafi odróżnić deepfake od głosu realnej osoby. Większość badanych wierzy jednak w swoje możliwości rozpoznania podstępu - ta nadmierna pewność siebie zwiększa ryzyko oszustwa.

W Polsce skala zagrożenia rośnie dynamicznie. Według NBP, w III kwartale 2025 roku odnotowano 28 844 oszukańcze przelewy o wartości 176,6 mln zł - wzrost o 2,2 proc. kwartalnie.

Średnia kwota pojedynczego oszukańczego przelewu wyniosła prawie 8 tys. zł.

CERT Polska zidentyfikował w 2024 roku 175 domen podszywających się pod instytucje finansowe oraz 4030 domen z fałszywymi ankietami.

Revolut buduje ekosystem ochrony - nie tylko wykrywanie oszustów

Nowa funkcja to element szerszej strategii bezpieczeństwa. W 2024 roku Revolut zapobiegł utracie przez klientów ponad 600 mln funtów (3 mld zł). Bank udostępnił wcześniej:

In-App Calls - bezpieczne rozmowy głosowe wewnątrz aplikacji z supportem

Ochronę Majątku i Street Mode - dodatkową weryfikację biometryczną i geolokalizację

Systemy machine-learning monitorujące transakcje w czasie rzeczywistym

Funkcja "To nie Revolut dzwoni" jest już aktywna dla wszystkich klientów w krajach EOG i Wielkiej Brytanii (poza Hiszpanią).

Użytkownicy iOS mają ją włączoną automatycznie,

posiadacze Androida muszą autoryzować ją w Centrum Bezpieczeństwa aplikacji.

Revolut zastrzega, że funkcja nie gwarantuje całkowitej ochrony przed atakami oszustów. Stanowi jednak dodatkowy poziom zabezpieczenia w momencie, gdy klient jest najbardziej podatny na manipulację - podczas rozmowy z rzekomym konsultantem banku.

Warto zapamiętać

Funkcja działa kontekstowo - wykrywa połączenie tylko gdy otwierasz aplikację podczas rozmowy

Revolut nigdy nie prosi o dane logowania, PIN ani przelewy na "bezpieczne konto" przez telefon

W razie wątpliwości przerwij rozmowę i skontaktuj się z bankiem przez oficjalne kanały

Źródło: Revolut, NBP, CERT Polska, Edgar Dunn & Company