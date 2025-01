Rekrutacja IT 2025: Freelancer czy etat - co wybrać w obecnej sytuacji rynkowej?

Według najnowszego raportu LinkedIn "Global Talent Trends 2024", aż 80% menedżerów planuje przeprowadzić rekrutację w 2025 roku. Jednocześnie firmy coraz częściej sięgają po alternatywne modele zatrudnienia, w tym współpracę z freelancerami. Analiza 12,688 projektów IT pokazuje, że pozyskanie specjalisty-freelancera może zająć mniej niż dobę. Czy to oznacza rewolucję w podejściu do rekrutacji w branży IT?