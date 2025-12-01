Rekordowy wzrost zgłoszeń przemocy domowej po premierze filmu 'Dom dobry'

Dzisiaj, 09:20

W listopadzie 2025 roku, po premierze filmu „Dom dobry”, liczba zgłoszeń przemocy domowej w Polsce wzrosła o 50% w poradniach i o 40% na infolinii „Niebieska Linia”. W 2024 roku Policja odnotowała 86 920 osób doświadczających przemocy domowej, a 59 174 razy uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty – A”. Kluczową barierą w zgłaszaniu przemocy pozostaje obawa przed konsekwencjami i brak specjalistycznego wsparcia.

W skrócie:

  • 59 174 formularzy „Niebieskiej Karty – A” w 2024
  • 86 920 osób doświadczyło przemocy domowej w 2024
  • 2 mln widzów obejrzało film „Dom dobry” do 30 listopada 2025
  • Wzrost maili do poradni o 50%, połączeń o 40%
  • 25,7 tys. ofiar przemocy domowej w 2024 to małoletni

Dlaczego to ważne?

Skala przemocy domowej w Polsce dotyka dziesiątek tysięcy osób rocznie, w tym ponad 25 tysięcy dzieci. Po premierze filmu „Dom dobry” liczba osób szukających pomocy znacząco wzrosła, co wskazuje na rosnącą świadomość problemu i gotowość do działania.

  • Eksperci podkreślają, że przemoc domowa nie ogranicza się do środowisk patologicznych, lecz występuje także w pozornie „dobrych” domach.

Najbardziej zaskakującym zjawiskiem jest gwałtowny wzrost zgłoszeń po emisji filmu:

  • poradnie odnotowały o 50% więcej wiadomości,
  • a infolinia „Niebieska Linia” o 40% więcej połączeń.

To rekordowy przyrost, który pokazuje, jak duży wpływ na społeczną gotowość do reagowania mogą mieć media i kultura. W 2024 roku w Polsce otwarto średnio 170 procedur „Niebieskiej Karty” dziennie.

Jak film „Dom dobry” wpłynął na zgłaszanie przemocy?

Premiera filmu „Dom dobry” 7 listopada 2025 roku stała się impulsem do wzrostu liczby zgłoszeń przemocy domowej w Polsce. Już przed premierą, po publikacji fragmentów w mediach społecznościowych, poradnie i infolinia „Niebieska Linia” odnotowały zwiększoną liczbę kontaktów.

Po emisji filmu liczba wiadomości mailowych do poradni wzrosła o 50%, a połączeń telefonicznych o 40%.

  • Dla wielu osób film był momentem rozpoznania własnej sytuacji lub sytuacji bliskich.

Według Agnieszki Gołębiewskiej ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, film stał się katalizatorem rozmów o przemocy zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

„Film ‘Dom dobry’ wzbudza mnóstwo emocji i pokazał bardzo dużo mechanizmów przemocy. Widzowie mieli okazję przyjrzeć się temu, co widzą na ekranie, i być może się dowiedzieć, na czym polegają zachowania przemocowe. Część z nich zapewne zobaczyła w nim siebie albo swoich bliskich. Film stał się impulsem do tego, żeby przestać ignorować zjawisko – zarówno dla osób doznających przemocy, jak i jej świadków.” – Agnieszka Gołębiewska, Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

Jakie są najnowsze dane o przemocy domowej w Polsce?

W 2024 roku Policja odnotowała 86 920 osób doświadczających przemocy domowej, z czego ponad 25 700 to małoletni. W tym samym okresie uruchomiono 59 174 procedury „Niebieskiej Karty – A”, z czego 51 800 to nowe przypadki, a 7 300 dotyczyło ponownych zgłoszeń.

  • Z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 79% młodych osób w wieku 11–17 lat przynajmniej raz doświadczyło przemocy lub zaniedbania.
  • Październikowy raport Experience Institute wykazał, że 26% Polaków doświadczyło przemocy domowej, a jedna trzecia zna kogoś, kto jej doznał.
  • Tylko połowa świadków reaguje, reszta pozostaje bierna lub nie chce mówić o problemie.

Jakie są bariery w zgłaszaniu przemocy domowej?

Największą barierą w korzystaniu z procedury „Niebieskiej Karty” jest obawa przed ingerencją w życie rodziny i strach przed zemstą sprawcy.

  • Osoby doświadczające przemocy często obawiają się utraty środków do życia lub dachu nad głową.

W październiku 2025 roku konsultanci „Niebieskiej Linii” przeprowadzili 1987 rozmów, z czego 1804 przez infolinię.

Według badania Fundacji Feminoteka, 47% ankietowanych zgłosiłoby się na policję po pomoc, 18% do rodziny lub przyjaciół, a 10,8% do organizacji pozarządowych.

Nadal jednak „Niebieska Karta” bywa postrzegana jako narzędzie kary, a nie wsparcia. Braki kadrowe i niedostateczne finansowanie utrudniają skuteczną pomoc.

Szerszy kontekst

Według Policji, 2024, w Polsce każdego roku otwieranych jest ponad 59 tys. procedur „Niebieskiej Karty”. Z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2023 wynika, że 79% młodzieży doświadczyło przemocy lub zaniedbania. Alternatywne formy wsparcia oferują m.in. Fundacja Feminoteka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Warto zapamiętać:

  • W 2024 roku w Polsce zgłoszono 86 920 przypadków przemocy domowej.
  • Po premierze filmu „Dom dobry” liczba zgłoszeń wzrosła o 40–50%.
  • 25,7 tys. ofiar przemocy domowej to dzieci i młodzież.
  • Najczęściej zgłaszana jest przemoc psychiczna, potem fizyczna i ekonomiczna.
  • Braki kadrowe i finansowe ograniczają skuteczność pomocy ofiarom.

Wzrost liczby zgłoszeń przemocy domowej po premierze filmu „Dom dobry” pokazuje, jak ważna jest edukacja i publiczna debata na ten temat. Statystyki Policji i organizacji pomocowych wskazują na rosnącą gotowość Polaków do szukania wsparcia, choć wiele przypadków pozostaje nadal nieujawnionych. Badania społeczne potwierdzają, że przemoc domowa dotyczy wszystkich grup społecznych i wymaga systemowych działań.

Źródło: Newseria


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. Envato Elements


Ile zarabia technik informatyk? Porównanie wynagrodzeń w 5 polskich miastach

fot. katemangostar


Jawność cen mieszkań - jak przygotować stronę WWW dewelopera do nowych wymogów prawa?



Jak chronić firmę przed atakami? Poznaj strategie ekspertów podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci 2025



Kolejna globalna awaria Cloudflare sparaliżowała tysiące stron

fot. Freepik


Ulga mieszkaniowa od 2026: co czeka inwestorów?

fot. Unsplash


Polska potrzebuje zintegrowanego systemu dronów wojskowych
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.