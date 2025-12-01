W listopadzie 2025 roku, po premierze filmu „Dom dobry”, liczba zgłoszeń przemocy domowej w Polsce wzrosła o 50% w poradniach i o 40% na infolinii „Niebieska Linia”. W 2024 roku Policja odnotowała 86 920 osób doświadczających przemocy domowej, a 59 174 razy uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty – A”. Kluczową barierą w zgłaszaniu przemocy pozostaje obawa przed konsekwencjami i brak specjalistycznego wsparcia.
W skrócie:
Skala przemocy domowej w Polsce dotyka dziesiątek tysięcy osób rocznie, w tym ponad 25 tysięcy dzieci. Po premierze filmu „Dom dobry” liczba osób szukających pomocy znacząco wzrosła, co wskazuje na rosnącą świadomość problemu i gotowość do działania.
Najbardziej zaskakującym zjawiskiem jest gwałtowny wzrost zgłoszeń po emisji filmu:
To rekordowy przyrost, który pokazuje, jak duży wpływ na społeczną gotowość do reagowania mogą mieć media i kultura. W 2024 roku w Polsce otwarto średnio 170 procedur „Niebieskiej Karty” dziennie.
Premiera filmu „Dom dobry” 7 listopada 2025 roku stała się impulsem do wzrostu liczby zgłoszeń przemocy domowej w Polsce. Już przed premierą, po publikacji fragmentów w mediach społecznościowych, poradnie i infolinia „Niebieska Linia” odnotowały zwiększoną liczbę kontaktów.
Po emisji filmu liczba wiadomości mailowych do poradni wzrosła o 50%, a połączeń telefonicznych o 40%.
Według Agnieszki Gołębiewskiej ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, film stał się katalizatorem rozmów o przemocy zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.
„Film ‘Dom dobry’ wzbudza mnóstwo emocji i pokazał bardzo dużo mechanizmów przemocy. Widzowie mieli okazję przyjrzeć się temu, co widzą na ekranie, i być może się dowiedzieć, na czym polegają zachowania przemocowe. Część z nich zapewne zobaczyła w nim siebie albo swoich bliskich. Film stał się impulsem do tego, żeby przestać ignorować zjawisko – zarówno dla osób doznających przemocy, jak i jej świadków.” – Agnieszka Gołębiewska, Stowarzyszenie „Niebieska Linia”
W 2024 roku Policja odnotowała 86 920 osób doświadczających przemocy domowej, z czego ponad 25 700 to małoletni. W tym samym okresie uruchomiono 59 174 procedury „Niebieskiej Karty – A”, z czego 51 800 to nowe przypadki, a 7 300 dotyczyło ponownych zgłoszeń.
Największą barierą w korzystaniu z procedury „Niebieskiej Karty” jest obawa przed ingerencją w życie rodziny i strach przed zemstą sprawcy.
W październiku 2025 roku konsultanci „Niebieskiej Linii” przeprowadzili 1987 rozmów, z czego 1804 przez infolinię.
Według badania Fundacji Feminoteka, 47% ankietowanych zgłosiłoby się na policję po pomoc, 18% do rodziny lub przyjaciół, a 10,8% do organizacji pozarządowych.
Nadal jednak „Niebieska Karta” bywa postrzegana jako narzędzie kary, a nie wsparcia. Braki kadrowe i niedostateczne finansowanie utrudniają skuteczną pomoc.
Według Policji, 2024, w Polsce każdego roku otwieranych jest ponad 59 tys. procedur „Niebieskiej Karty”. Z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2023 wynika, że 79% młodzieży doświadczyło przemocy lub zaniedbania. Alternatywne formy wsparcia oferują m.in. Fundacja Feminoteka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Wzrost liczby zgłoszeń przemocy domowej po premierze filmu „Dom dobry” pokazuje, jak ważna jest edukacja i publiczna debata na ten temat. Statystyki Policji i organizacji pomocowych wskazują na rosnącą gotowość Polaków do szukania wsparcia, choć wiele przypadków pozostaje nadal nieujawnionych. Badania społeczne potwierdzają, że przemoc domowa dotyczy wszystkich grup społecznych i wymaga systemowych działań.
Źródło: Newseria
