W skrócie:

59 174 formularzy „Niebieskiej Karty – A” w 2024

86 920 osób doświadczyło przemocy domowej w 2024

2 mln widzów obejrzało film „Dom dobry” do 30 listopada 2025

Wzrost maili do poradni o 50%, połączeń o 40%

25,7 tys. ofiar przemocy domowej w 2024 to małoletni

Dlaczego to ważne?

Skala przemocy domowej w Polsce dotyka dziesiątek tysięcy osób rocznie, w tym ponad 25 tysięcy dzieci. Po premierze filmu „Dom dobry” liczba osób szukających pomocy znacząco wzrosła, co wskazuje na rosnącą świadomość problemu i gotowość do działania.

Eksperci podkreślają, że przemoc domowa nie ogranicza się do środowisk patologicznych, lecz występuje także w pozornie „dobrych” domach.

Najbardziej zaskakującym zjawiskiem jest gwałtowny wzrost zgłoszeń po emisji filmu:

poradnie odnotowały o 50% więcej wiadomości,

a infolinia „Niebieska Linia” o 40% więcej połączeń.

To rekordowy przyrost, który pokazuje, jak duży wpływ na społeczną gotowość do reagowania mogą mieć media i kultura. W 2024 roku w Polsce otwarto średnio 170 procedur „Niebieskiej Karty” dziennie.

Jak film „Dom dobry” wpłynął na zgłaszanie przemocy?

Premiera filmu „Dom dobry” 7 listopada 2025 roku stała się impulsem do wzrostu liczby zgłoszeń przemocy domowej w Polsce. Już przed premierą, po publikacji fragmentów w mediach społecznościowych, poradnie i infolinia „Niebieska Linia” odnotowały zwiększoną liczbę kontaktów.

Po emisji filmu liczba wiadomości mailowych do poradni wzrosła o 50%, a połączeń telefonicznych o 40%.

Dla wielu osób film był momentem rozpoznania własnej sytuacji lub sytuacji bliskich.

Według Agnieszki Gołębiewskiej ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, film stał się katalizatorem rozmów o przemocy zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

„Film ‘Dom dobry’ wzbudza mnóstwo emocji i pokazał bardzo dużo mechanizmów przemocy. Widzowie mieli okazję przyjrzeć się temu, co widzą na ekranie, i być może się dowiedzieć, na czym polegają zachowania przemocowe. Część z nich zapewne zobaczyła w nim siebie albo swoich bliskich. Film stał się impulsem do tego, żeby przestać ignorować zjawisko – zarówno dla osób doznających przemocy, jak i jej świadków.” – Agnieszka Gołębiewska, Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

Jakie są najnowsze dane o przemocy domowej w Polsce?

W 2024 roku Policja odnotowała 86 920 osób doświadczających przemocy domowej, z czego ponad 25 700 to małoletni. W tym samym okresie uruchomiono 59 174 procedury „Niebieskiej Karty – A”, z czego 51 800 to nowe przypadki, a 7 300 dotyczyło ponownych zgłoszeń.

Z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 79% młodych osób w wieku 11–17 lat przynajmniej raz doświadczyło przemocy lub zaniedbania.

Październikowy raport Experience Institute wykazał, że 26% Polaków doświadczyło przemocy domowej, a jedna trzecia zna kogoś, kto jej doznał.

Tylko połowa świadków reaguje, reszta pozostaje bierna lub nie chce mówić o problemie.

Jakie są bariery w zgłaszaniu przemocy domowej?

Największą barierą w korzystaniu z procedury „Niebieskiej Karty” jest obawa przed ingerencją w życie rodziny i strach przed zemstą sprawcy.

Osoby doświadczające przemocy często obawiają się utraty środków do życia lub dachu nad głową.

W październiku 2025 roku konsultanci „Niebieskiej Linii” przeprowadzili 1987 rozmów, z czego 1804 przez infolinię.

Według badania Fundacji Feminoteka, 47% ankietowanych zgłosiłoby się na policję po pomoc, 18% do rodziny lub przyjaciół, a 10,8% do organizacji pozarządowych.

Nadal jednak „Niebieska Karta” bywa postrzegana jako narzędzie kary, a nie wsparcia. Braki kadrowe i niedostateczne finansowanie utrudniają skuteczną pomoc.

Szerszy kontekst

Według Policji, 2024, w Polsce każdego roku otwieranych jest ponad 59 tys. procedur „Niebieskiej Karty”. Z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2023 wynika, że 79% młodzieży doświadczyło przemocy lub zaniedbania. Alternatywne formy wsparcia oferują m.in. Fundacja Feminoteka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Warto zapamiętać:

W 2024 roku w Polsce zgłoszono 86 920 przypadków przemocy domowej.

Po premierze filmu „Dom dobry” liczba zgłoszeń wzrosła o 40–50%.

25,7 tys. ofiar przemocy domowej to dzieci i młodzież.

Najczęściej zgłaszana jest przemoc psychiczna, potem fizyczna i ekonomiczna.

Braki kadrowe i finansowe ograniczają skuteczność pomocy ofiarom.

Wzrost liczby zgłoszeń przemocy domowej po premierze filmu „Dom dobry” pokazuje, jak ważna jest edukacja i publiczna debata na ten temat. Statystyki Policji i organizacji pomocowych wskazują na rosnącą gotowość Polaków do szukania wsparcia, choć wiele przypadków pozostaje nadal nieujawnionych. Badania społeczne potwierdzają, że przemoc domowa dotyczy wszystkich grup społecznych i wymaga systemowych działań.

Źródło: Newseria