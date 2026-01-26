Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego na wybór formy opodatkowania w 2026 r.

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić sposób rozliczania podatków. Wybór między skalą podatkową, podatkiem liniowym a ryczałtem wpłynie na wysokość zobowiązań wobec fiskusa przez cały rok. W 2026 r. weszły zmiany dotyczące składki zdrowotnej i odliczeń leasingu, które mogą wpłynąć na decyzję.
W skrócie:
Przedsiębiorcy mogą wybrać między:
Termin na zmianę upływa 20. dnia miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszego przychodu - dla większości firm to właśnie 20 lutego.
Kluczowa zasada: kto nie złoży oświadczenia, zostanie automatycznie rozliczony na takich samych zasadach jak w 2025 r.
Zmiana wymaga aktualizacji formularza CEIDG-1 w systemie biznes.gov.pl.
"W 2026 r. weszły w życie zmiany w podatkach dochodowych dotyczące m.in. odliczenia kosztów leasingu samochodów osobowych oraz podwyżka minimalnej składki zdrowotnej. Moim zdaniem zmiany te nie będą jednak na tyle istotne, by sprawić, że któraś z trzech form opodatkowania stanie się szczególnie atrakcyjna" - mówi Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP.
Od lutego 2026 r. minimalna składka zdrowotna wzrasta do 432,54 zł miesięcznie - to wzrost o 117,58 zł (37 proc.) w porównaniu do 2025 r.
Przedsiębiorcy na skali podatkowej i podatku liniowym zapłacą tę kwotę nawet przy stracie lub zerowym dochodzie.
Ryczałtowcy mają nieco lepszą sytuację - mogą odliczyć połowę składki zdrowotnej od przychodu, co przy stawkach od 8,5 do 17 proc. daje realną korzyść.
Limit przychodów uprawniający do kasowego PIT wzrósł z 1 mln zł do 2 mln zł.
Według Business Insider, mimo podwyższenia limitu rozwiązanie to nie cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.
Warunki kasowego PIT: prowadzenie samodzielnej działalności, brak ksiąg rachunkowych oraz nieprzekroczenie limitu 2 mln zł przychodów w poprzednim roku.
Od stycznia 2026 r. limit odliczania kosztów leasingu dla samochodów spalinowych spadł ze 150 tys. zł do 100 tys. zł.
W praktyce: przy aucie spalinowym wartym 150 tys. zł do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko 2/3 raty kapitałowej. Dla pojazdów elektrycznych i wodorowych limit pozostaje na poziomie 225 tys. zł, a dla hybryd - 150 tys. zł.
Źródło: Prawo.pl, PAP MediaRoom, Business Insider, biznes.gov.pl
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Sejm pracuje nad zakazem reklamy piwa - branża obawia się zamknięcia browarów
|
|
fot. benzoix
|
fot. DCStudio
|
fot. stockcking
|
|
fot. wirestock
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.