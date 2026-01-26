Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego na wybór formy opodatkowania w 2026 r.

W skrócie:

Termin wyboru formy opodatkowania mija 20 lutego 2026

Minimalna składka zdrowotna wzrosła do 432,54 zł miesięcznie

Limit dla kasowego PIT podwyższono do 2 mln zł

Odliczenie kosztów leasingu aut spalinowych spadło do 100 tys. zł

Brak działania oznacza automatyczne rozliczenie jak w 2025 r.

Trzy formy opodatkowania do wyboru - która najlepsza

Przedsiębiorcy mogą wybrać między:

skalą podatkową ze stawkami 12 i 32 proc.,

ze stawkami 12 i 32 proc., podatkiem liniowym 19 proc.

19 proc. oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych o stawkach od 2 do 17 proc. w zależności od branży.

Termin na zmianę upływa 20. dnia miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszego przychodu - dla większości firm to właśnie 20 lutego.

Kluczowa zasada: kto nie złoży oświadczenia, zostanie automatycznie rozliczony na takich samych zasadach jak w 2025 r.

Zmiana wymaga aktualizacji formularza CEIDG-1 w systemie biznes.gov.pl.

"W 2026 r. weszły w życie zmiany w podatkach dochodowych dotyczące m.in. odliczenia kosztów leasingu samochodów osobowych oraz podwyżka minimalnej składki zdrowotnej. Moim zdaniem zmiany te nie będą jednak na tyle istotne, by sprawić, że któraś z trzech form opodatkowania stanie się szczególnie atrakcyjna" - mówi Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Składka zdrowotna uderzy w przedsiębiorców z niskimi dochodami

Od lutego 2026 r. minimalna składka zdrowotna wzrasta do 432,54 zł miesięcznie - to wzrost o 117,58 zł (37 proc.) w porównaniu do 2025 r.

Podstawą wymiaru jest teraz pełne minimalne wynagrodzenie (4806 zł), a nie 75 proc. jak dotychczas.

Przedsiębiorcy na skali podatkowej i podatku liniowym zapłacą tę kwotę nawet przy stracie lub zerowym dochodzie.

Ryczałtowcy mają nieco lepszą sytuację - mogą odliczyć połowę składki zdrowotnej od przychodu, co przy stawkach od 8,5 do 17 proc. daje realną korzyść.

Więcej o zmianach przeczytasz w artykule o wzroście składki zdrowotnej w 2026 roku.

Kasowy PIT dostępny dla większej grupy firm

Limit przychodów uprawniający do kasowego PIT wzrósł z 1 mln zł do 2 mln zł.

Ta forma rozliczenia pozwala płacić podatek dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta, co pomaga firmom borykającym się z zatorami płatniczymi.

Według Business Insider, mimo podwyższenia limitu rozwiązanie to nie cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

Warunki kasowego PIT: prowadzenie samodzielnej działalności, brak ksiąg rachunkowych oraz nieprzekroczenie limitu 2 mln zł przychodów w poprzednim roku.

Wybór tej formy wymaga złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego.

Niższe odliczenia za leasing aut spalinowych

Od stycznia 2026 r. limit odliczania kosztów leasingu dla samochodów spalinowych spadł ze 150 tys. zł do 100 tys. zł.

Zmiana dotyczy pojazdów o emisji CO₂ powyżej 50 g/km i obowiązuje również w umowach zawartych przed 2026 r. - ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych.

W praktyce: przy aucie spalinowym wartym 150 tys. zł do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko 2/3 raty kapitałowej. Dla pojazdów elektrycznych i wodorowych limit pozostaje na poziomie 225 tys. zł, a dla hybryd - 150 tys. zł.

Warto zapamiętać

Wyższa składka zdrowotna najbardziej uderzy w przedsiębiorców z niskimi dochodami lub stratami

Kasowy PIT może pomóc firmom z problemami z płynnością finansową

Nowe limity leasingu premiują pojazdy niskoemisyjne i elektryczne

Źródło: Prawo.pl, PAP MediaRoom, Business Insider, biznes.gov.pl