Prowadzenie firmy za granicą z Polski. Jak to działa?

Na czym polega prowadzenie firmy za granicą z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Prowadzenie firmy za granicą nie zawsze oznacza, że trzeba założyć firmę za granicą. Opcji jest tu kilka.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (lub świadczenie usług) – to po prostu działalność na rzecz klientów z zagranicy, zakładanie firmy jest niewymagane w innych krajach. W ten sposób najczęściej działają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Zarejestrowanie oddziału lub przedstawicielstwa. To rozwiązanie stosowane przez większe firmy, które chcą mieć większą swobodę działalności. Wtedy zarząd danego przedsiębiorstwa funkcjonuje w Polsce, a oddział ma własną strukturę. Jego tworzenie regulują lokalne przepisy.

Utworzenie drugiej firmy. Opcją jest założenie firmy bezpośrednio za granicą bez powiązania z firmą w Polsce. To pozwala uporządkować działalność, natomiast polskie organy podatkowe na pewno będą uważnie śledziły dochody z takiej działalności.

Przeniesienie całej działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Formalnie jest to procedura niekiedy dość skomplikowana i raczej rzadko spotykana, niemniej dopuszczalna i wykonalna.

Wybór odpowiedniej formy nie zawsze jest łatwy, a każda z tych decyzji będzie niosła spore konsekwencje, więc musi ona zostać dobrze przemyślana.

Czym jest rezydencja podatkowa i rejestracja firmy za granicą

Rejestracja firmy za granicą to po prostu otwarcie działalności gospodarczej zgodnie z lokalnymi przepisami poza terytorium polski. Wymogi, jakie stawiane są przed przedsiębiorcą, wynikają z przepisów i praktyki w danym kraju, natomiast zawsze wiąże się z tym kwestia ustalenia rezydencji podatkowej.

Jest to wymóg wynikający z przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że przedsiębiorca mający firmę za granicą podlega obowiązkowi podatkowemu niezależnie od siedziby firmy, ale ze względu na tzw. "ośrodek interesów życiowych". Nieograniczony obowiązek podatkowy to rozwiązanie, w którym polscy przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jeśli tu znajduje się ich centrum interesów osobistych i zawodowych bez względu na to, w jakim kraju założona jest firma. Jeśli więc przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania na terytorium rzeczypospolitej polskiej dłużej niż pół roku, domyślnie będzie tu rezydentem. Sprawa jest oczywiście nieco bardziej zniuansowana, bo podmiot gospodarczy rozliczany jest ze względu na miejsce wykonywania działalności, a nie miejsce położenia źródeł przychodów, ale zakładając firmę za granicą, trzeba tę kwestię rozstrzygnąć.

Jakie trzeba spełnić wymogi, żeby założyć firmę za granicą?

Na terenie Unii Europejskiej przepisy są mniej więcej zbliżone, szczególnie w odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych, ale i w przypadku spółek jest podobnie. Nie jest to oczywiście przeniesienie jeden do jednego, natomiast różnice dotyczą raczej szczególnych przypadków i należałoby zweryfikować je wspólnie z doświadczonymi doradcami. Listy krajów, w których najlepiej założyć firmę za granicą, też dobrze by było traktować raczej pomocniczo – będzie się to zmieniało w zależności od branży, wielkości obrotów i innych czynników. Warto tylko podkreślić, że samo założenie firmy nie sprawia od razu, że zagranicznych przedsiębiorców nie obowiązują już polskie przepisy.

Firma wszędzie tam, gdzie chcesz

W JB Solutions od lat obsługujemy klientów, z których wielu prowadzi firmę poza granicami Polski. Pomagamy w formalnościach, doradzamy w celu optymalizacji podatkowej, prowadzimy księgowość i służymy wsparciem merytorycznym na każdym etapie działalności gospodarczej. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz znaleźć najlepsze miejsce dla swojej firmy albo zabezpieczyć swoją działalność od strony formalnej.