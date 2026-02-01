Prawo do bycia zapomnianym - 24 tys. wniosków Polaków do Google w 2025 r., połowa odrzucona

W skrócie:

24 200 wniosków Polaków do Google w 2025 r. - wzrost o 75 proc. rok do roku

Polska na 7. miejscu w UE pod względem liczby zgłoszeń

Połowa wniosków rozpatrzona negatywnie

Skąd tak duży wzrost liczby wniosków o usunięcie danych

W ciągu ostatniego roku Polacy złożyli 24 200 wniosków o usunięcie swoich danych z wyników wyszukiwania Google. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2024 r., gdy takich zgłoszeń było 13 800.

Dla porównania - w 2023 r. wpłynęło 12 800 wniosków.

Mimo dynamicznego wzrostu Polska pozostaje daleko za liderami. Wielka Brytania odnotowała 103 000 wniosków, Francja 86 500, a Niemcy 71 000. Polska zajmuje 7. miejsce wśród państw UE.

Jak wynika z danych Google, 50 proc. wniosków dotyczy nieprawdziwych informacji w mediach i serwisach społecznościowych. Osoby prywatne składają blisko 91 proc. wszystkich zgłoszeń od 2016 r.

Dlaczego połowa wniosków jest odrzucana

Google nie publikuje szczegółowych danych o powodach odmów dla poszczególnych krajów. Prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru bezwzględnego - wnioskodawca musi wykazać uzasadniony interes, a operator wyszukiwarki waży go z prawem dostępu do informacji.

Według Rzeczpospolitej, NSA w wyroku z marca 2025 r. (sygn. III OSK 3446/23) potwierdził, że prawo do bycia zapomnianym obejmuje także cyfrowe archiwa prasowe. Sąd wskazał, że nawet jeśli w momencie publikacji istniała podstawa do przetwarzania danych, sytuacja może się z czasem zmienić.

"Jeżeli osoba przedstawi istotne i wystarczające dowody wykazujące oczywistą nieprawdziwość informacji, operator wyszukiwarki jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku" - orzekł TSUE w 2023 r. w sprawie dotyczącej niemieckiej firmy.

Co oznacza weto prezydenckie wobec ustawy o DSA

9 stycznia 2026 r. Prezydent RP zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Decyzja ta opóźnia implementację unijnych przepisów chroniących użytkowników internetu w Polsce.

Konsekwencje dla obywateli:

Brak krajowych mechanizmów odwoławczych od decyzji platform cyfrowych

Ograniczona ochrona przed nielegalnymi treściami

Prezes UKE pełni funkcję tymczasowego koordynatora ds. usług cyfrowych, ale bez pełnych uprawnień

W maju 2025 r. Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE za niewdrożenie regulacji. Planowany termin przyjęcia nowego projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2026 r.

Jak skutecznie złożyć wniosek o usunięcie danych

Procedura składania wniosku wymaga przygotowania:

Zidentyfikuj konkretne adresy URL do usunięcia Przygotuj uzasadnienie - wykaż, dlaczego dane są nieaktualne lub nieprawdziwe Wypełnij formularz Google "Search removal request under European Data Protection law" W przypadku odmowy - odwołaj się do krajowego organu ochrony danych (UODO)

Warto pamiętać, że usunięcie z wyników Google nie oznacza usunięcia treści ze źródłowej strony. W przypadku mediów konieczny może być osobny wniosek do administratora danych.

Warto zapamiętać

Prawo do bycia zapomnianym działa - ale wymaga solidnego uzasadnienia i cierpliwości

Brak implementacji DSA w Polsce oznacza słabszą ochronę niż w innych krajach UE

NSA potwierdził, że można żądać usunięcia danych także z archiwów prasowych

W przypadku odmowy Google przysługuje odwołanie do UODO lub sądu administracyjnego

Źródło: Google Transparency Report 2025, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzeczpospolita

Foto: Freepik