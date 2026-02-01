Prawo do bycia zapomnianym - 24 tys. wniosków Polaków do Google w 2025 r., połowa odrzucona

Czy Polacy masowo chcą zniknąć z internetu? Dane z Google Transparency Report pokazują niemal podwojenie liczby wniosków o usunięcie danych osobowych w ciągu roku. Tylko co drugi wniosek kończy się sukcesem, co rodzi pytania o skuteczność tego mechanizmu ochrony prywatności.
W skrócie:
W ciągu ostatniego roku Polacy złożyli 24 200 wniosków o usunięcie swoich danych z wyników wyszukiwania Google. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2024 r., gdy takich zgłoszeń było 13 800.
Mimo dynamicznego wzrostu Polska pozostaje daleko za liderami. Wielka Brytania odnotowała 103 000 wniosków, Francja 86 500, a Niemcy 71 000. Polska zajmuje 7. miejsce wśród państw UE.
Jak wynika z danych Google, 50 proc. wniosków dotyczy nieprawdziwych informacji w mediach i serwisach społecznościowych. Osoby prywatne składają blisko 91 proc. wszystkich zgłoszeń od 2016 r.
Google nie publikuje szczegółowych danych o powodach odmów dla poszczególnych krajów. Prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru bezwzględnego - wnioskodawca musi wykazać uzasadniony interes, a operator wyszukiwarki waży go z prawem dostępu do informacji.
Według Rzeczpospolitej, NSA w wyroku z marca 2025 r. (sygn. III OSK 3446/23) potwierdził, że prawo do bycia zapomnianym obejmuje także cyfrowe archiwa prasowe. Sąd wskazał, że nawet jeśli w momencie publikacji istniała podstawa do przetwarzania danych, sytuacja może się z czasem zmienić.
"Jeżeli osoba przedstawi istotne i wystarczające dowody wykazujące oczywistą nieprawdziwość informacji, operator wyszukiwarki jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku" - orzekł TSUE w 2023 r. w sprawie dotyczącej niemieckiej firmy.
9 stycznia 2026 r. Prezydent RP zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Decyzja ta opóźnia implementację unijnych przepisów chroniących użytkowników internetu w Polsce.
Konsekwencje dla obywateli:
W maju 2025 r. Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE za niewdrożenie regulacji. Planowany termin przyjęcia nowego projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2026 r.
Procedura składania wniosku wymaga przygotowania:
Warto pamiętać, że usunięcie z wyników Google nie oznacza usunięcia treści ze źródłowej strony. W przypadku mediów konieczny może być osobny wniosek do administratora danych.
Źródło: Google Transparency Report 2025, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzeczpospolita
Foto: Freepik
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Rynek nieruchomości w 2026: elastyczne mieszkania i cyfryzacja sprzedaży zamiast rewolucji technologicznej
|
|
|
|
|
|
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.