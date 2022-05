Ponad miliard złotych w ramach Laboratoriów Przyszłości rozwija kompetencje cyfrowe najmłodszych (wideo)

Laboratoria Przyszłości – to nazwa projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i biznesem. Celem inicjatywy, obejmującej szkoły podstawowe w całym kraju, jest zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do nowoczesnych urządzeń i programów, pozwalających rozwijać ich pasje oraz talenty.