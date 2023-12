Pomimo niewielkiego doświadczenia z robotami, Polacy już mają o nich wyrobione zdanie

Raport, będący efektem badań przeprowadzonych przez IDEAS NCBR i Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS, łączy technologiczne spojrzenie naukowców z psychologicznym podejściem.

Polacy a roboty: Ostrożność i nadzór kluczowe

Badanie z jesieni 2023 roku pokazuje, że Polacy mają mieszane uczucia wobec robotów. 14% respondentów uważa, że rozwój robotów powinien być nieograniczony. Tymczasem aż 75% badanych wskazuje na potrzebę ostrożnego i nadzorowanego rozwoju robotyki. Polska, mimo że wciąż daleko jej do światowych liderów w dziedzinie robotyzacji (na 10 tys. pracowników przypada u nas 71 robotów, a na świecie średnia to 151), przeżywa wzrost zainteresowania tematem. W 2020 roku mieliśmy zaledwie 42 roboty na 10 tys. pracowników. Zdaniem autorów raportu, brak bezpośredniego kontaktu większości Polaków z robotami sprawia, że ich opinie kształtowane są głównie przez media i popkulturę.

Jak tworzyć roboty? Nauka spotyka się z psychologią

Autorzy raportu podkreślają wagę połączenia naukowego podejścia do robotyki z psychologią. IDEAS NCBR skupia się na tworzeniu autonomicznych maszyn, które mogą skutecznie współpracować z ludźmi. Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS wnosi do projektu perspektywę psychologiczną, co pozwala lepiej zrozumieć wpływ robotyzacji na społeczeństwo. Jak mówi dr inż. Krzysztof Walas, lider zespołu Robotyka Interakcji Fizycznej w IDEAS NCBR, celem jest stworzenie narzędzi dostosowanych do ludzkich potrzeb.

Robo-zwierzęta czy robo-ludzie? Przedstawiciele dwóch światów

Roboty coraz częściej przypominają ludzi lub zwierzęta. Co trzecia osoba badana wskazuje na obawy związane z kontaktem z humanoidalnym robotem, przy czym częściej obawiają się tego kobiety. Jednocześnie połowa respondentów czuje ciekawość w takich sytuacjach. Roboty przypominające zwierzęta wywołują uśmiech u 16% badanych i rzadziej budzą obawy (22%). Konrad Maj z Uniwersytetu SWPS zauważa, że młode pokolenie, bardziej niż starsze, obawia się robotów humanoidalnych, co może być efektem wpływu filmów i seriali science-fiction.

Emocjonalne relacje z robotami: Czy jesteśmy gotowi?

Polacy wydają się mieć ograniczone emocjonalne więzi z robotami. Co trzecia osoba nie potrafi wyobrazić sobie emocjonalnej relacji z robotem. Tymczasem połowa badanych przyznaje, że mogłaby polubić robota, a 18% nawet zaprzyjaźnić się z nim. Zaledwie 5% respondentów uważa, że mogliby się pokłócić z robotem. Wyniki te wskazują na stosunkowo konserwatywne podejście Polaków do inteligentnych maszyn.

Roboty a rynek pracy: Co nas czeka?

68% respondentów uważa, że zwiększenie liczby robotów współpracujących z ludźmi zmniejszy liczbę dostępnych miejsc pracy. Tylko 5% badanych ma odmienne zdanie. Dr Krzysztof Walas z IDEAS NCBR podkreśla, że roboty nie zawsze mogą zastąpić ludzi w niektórych zadaniach, zwłaszcza tych wymagających precyzji czy adaptacji do zmiennych warunków.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w panelu Ariadna, na próbie 1052 osób (552 kobiety i 500 mężczyzn).

