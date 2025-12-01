Misja Mani ma zmapować Księżyc z rekordową rozdzielczością przestrzenną - wyższą niż dotychczasowe teleskopy optyczne. Według dokumentacji ESA, projekt wykorzysta wielokątowe mapowanie fotometryczne do uzyskania informacji o mikrostrukturze powierzchni w skali mikrometrów.

W skrócie:

ESA zakwalifikowała Mani do fazy A/B1

Scanway dostarczy instrumenty do dwóch misji

Mapowanie w rekordowej rozdzielczości przestrzennej

Dlaczego dokładne mapy Księżyca są kluczowe dla przyszłych misji

Precyzyjne mapowanie powierzchni Księżyca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przyszłych lądowań - zarówno bezzałogowych, jak i załogowych. Dane z misji Mani mają wspierać program Artemis oraz planowanie lokalizacji stałej bazy księżycowej.

Projekt realizują Uniwersytet Kopenhaski, Space Inventor i Scanway we współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN.

Mapowanie w najwyższej dotąd rozdzielczości pozwoli dostrzec duże skały i klify mogące zagrozić lądującym statkom. Wielokątowe mapowanie fotometryczne umożliwi pozyskanie subpikselowych informacji o mikrostrukturze oraz znacząco poprawi jakość map wysokościowych.

Ile kosztują kontrakty ESA dla Scanway

Scanway nie ujawniło wartości kontraktów z ESA na misję Mani ani na instrument dla Intuitive Machines. Dla porównania - Thales Alenia Space otrzymało od ESA 862 mln euro na Lunar Descent Element dla misji Argonaut. Scanway podpisało rok temu pierwszy kontrakt z Intuitive Machines na instrument do programu Lunar Data Network współfinansowanego przez NASA - również bez ujawnienia kwoty.

Spółka realizuje obecnie projekty konstelacyjne o łącznej wartości 14,9 mln euro z klientami z Korei Południowej (Nara Space - 2,7 mln euro), Niemiec (Marble Imaging - 3,2 mln euro) i Azji (9,0 mln euro). Według danych finansowych za 9 miesięcy 2025, przychody spółki wyniosły 4,9 mln USD przy stracie netto 196 tys. USD.

Jak Scanway konkuruje z europejskimi gigantami

Scanway pozycjonuje się jako dostawca instrumentów optycznych dla satelitów klasy 100+ kg, konkurując z takimi firmami jak Thales Alenia Space, OHB System czy Airbus Defence and Space. Spółka dostarczyła teleskop do polskiego satelity EagleEye oraz system kamer do rakiety Ariane 6. Współpracuje również z fińską ICEYE przy systemach optycznych o rozdzielczości 50 cm dla satelitów 150-200 kg.

"Współpraca z Intuitive Machines jest dla nas kluczowa - traktujemy ją priorytetowo i pozostajemy w stałym kontakcie z naszym Partnerem. Perspektywa jej rozszerzenia oraz realizacji kolejnego instrumentu optycznego potwierdza, że nasze kompetencje są oceniane bardzo pozytywnie" - Jędrzej Kowalewski, CEO Scanway

Intuitive Machines rozwija konstelację co najmniej pięciu satelitów przekaźnikowych na orbicie księżycowej dla NASA Near Space Network. Firma współpracuje z Telespazio przy zapewnieniu interoperacyjności z europejskim programem Moonlight ESA.

Obecność Scanway w prestiżowych misjach to kolejny sygnał, że polskie technologie są cenione przez największe agencje – niedawno informowano przecież, że inna polska firma dostarcza detektory dla NASA, co umacnia nasz wizerunek jako hubu innowacji kosmicznych.

Najbliższe plany Scanway - przejście na GPW i nowa strategia

Spółka przygotowuje się do przejścia z NewConnect na Rynek Główny GPW. Kapitalizacja wynosi obecnie około 178 mln zł przy cenie akcji 160,50 zł (dane z grudnia 2025). Eksploracja Księżyca i przestrzeni Deep Space to kluczowy kierunek strategii Scanway na lata 2026-2028.

Celem strategicznym jest pozycja jednego z największych integratorów ładunków optycznych w Europie.

"Tworzenie instrumentów przeznaczonych do pracy na orbicie lub powierzchni Księżyca to wyjątkowo ambitne wyzwanie technologiczne. Środowisko księżycowe charakteryzuje się skrajnymi warunkami termicznymi, podwyższonym poziomem promieniowania oraz dużą odległością od Ziemi, co wymaga najwyższej niezawodności rozwiązań" - Mikołaj Podgórski, COO Scanway

Warto zapamiętać:

Misja Mani wspiera program Artemis i planowanie bazy księżycowej

Polski teleskop Scanway trafi na pokład pierwszego satelity Lunar Data Network w 2026 roku

Scanway konkuruje w segmencie instrumentów optycznych z europejskimi liderami, ale jego wyniki finansowe (4,9 mln USD przychodów za 9M 2025) są wielokrotnie niższe niż u gigantów branży. Spółka stawia na projekty księżycowe jako element walidacji technologii i budowania pozycji rynkowej przed planowanym wejściem na główny parkiet GPW.

Źródło: Scanway, European Space Agency, Intuitive Machines

Foto: rawpixel, Freepik