Polska inwestuje najmniej od 20 lat - raport WEI 2025 ujawnia rekordowy spadek

Najważniejszym wnioskiem raportu jest wyczerpanie dotychczasowego modelu wzrostu. Polska zbliża się do pułapki średniego dochodu, a tempo doganiania najbogatszych krajów Europy wyraźnie słabnie. Eksperci ostrzegają, że bez skoku produktywności i innowacji Polska nie osiągnie poziomu Niemiec przed 2037 rokiem.

Ograniczenia inwestycyjne oraz rosnące obciążenia demograficzne mogą trwale zahamować dalszy rozwój kraju.

W skrócie:

Inwestycje prywatne spadły do 17 proc. PKB

Inwestycje przedsiębiorstw: 9,3 proc. PKB (2020–2024)

Stopa oszczędności: 7,4 proc. dochodu rozporządzalnego

Dług publiczny: 52,6 proc. PKB

Obciążenie demograficzne wzrośnie do 55 proc. w 2050 r.

Polska zależna od niemieckiego modelu gospodarczego

Dlaczego to ważne?

Raport WEI dotyczy wszystkich uczestników polskiej gospodarki: przedsiębiorców, pracowników oraz decydentów politycznych. Spadek inwestycji prywatnych do 17 proc. PKB i przedsiębiorstw do 9,3 proc. PKB oznacza, że kraj traci zdolność do dalszego szybkiego rozwoju oraz finansowania inwestycji.

Oszczędności gospodarstw domowych na poziomie 7,4 proc. dochodu rozporządzalnego są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.

Najbardziej niepokojący jest fakt, że Polska zbliża się do pułapki średniego dochodu jako scenariusza bazowego, a nie tylko ryzyka. Bez zmiany modelu rozwoju, kraj może na stałe utknąć na poziomie 70–80 proc. zamożności rdzenia UE.

To oznacza, że dystans do Niemiec, które odpowiadają za 27 proc. polskiego eksportu i 23 proc. importu, może utrzymywać się jeszcze przez wiele lat.

Jakie są główne bariery wzrostu w Polsce?

Najważniejszą barierą rozwoju jest zapaść inwestycyjna. Stopa inwestycji korporacyjnych w Polsce spadła z 12 proc. PKB (2000–2004) do 9,3 proc. PKB w latach 2020–2024.

Dla porównania, w Czechach wynosi 15–18 proc. PKB, na Słowacji powyżej 12 proc., a w Niemczech stabilnie 11–12 proc. PKB. Polska wypada więc znacznie gorzej niż sąsiedzi.

Kolejnym problemem jest niska krajowa baza kapitałowa. Stopa oszczędności gospodarstw domowych spadła do 7,4 proc. w latach 2020–2024, mimo krótkotrwałego wzrostu w czasie pandemii. To poziom zbliżony do Bułgarii czy Rumunii, a znacznie niższy niż w Czechach i na Węgrzech.

Finanse publiczne również zbliżają się do granic bezpieczeństwa. Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wzrosła do 52,6 proc., a koszty obsługi długu sięgają 1,4 proc. PKB – tyle, ile roczne wydatki na naukę czy szkolnictwo wyższe.

Jak demografia i energia wpływają na polski rynek?

Koniec dywidendy demograficznej oznacza, że Polska będzie musiała zmierzyć się z szybkim starzeniem się społeczeństwa. Współczynnik obciążenia demograficznego (osoby 65+ do 15–64) wzrośnie z 29 proc. obecnie do ponad 55 proc. w 2050 roku.

To jeden z najwyższych wzrostów w Unii Europejskiej.

Rosnące płace coraz częściej wynikają z braku pracowników, a nie wzrostu produktywności.

Koszty energii dla przemysłu należą do najwyższych w UE. Modernizacja infrastruktury energetycznej jest opóźniona, a niepewność regulacyjna i silna rola państwa w sektorze energetycznym zniechęcają do inwestycji długoterminowych.

Tempo zielonych inwestycji jest zbyt niskie, by przekształcić transformację energetyczno-klimatyczną w przewagę konkurencyjną.

„Bez jakościowego skoku w produktywności, inwestycjach i innowacjach Polska zatrzyma się na 70–80 proc. zamożności rdzenia UE. Potrzebujemy nowego modelu rozwoju, bo dotychczasowe źródła wzrostu zostały wyczerpane” – tłumaczy prof. Krzysztof Piech, z Uczelni Łazarskiego, autor raportu WEI.

Jak innowacje i zależność od Niemiec wpływają na rozwój?

Polska pozostaje silnie powiązana z gospodarką niemiecką – 35–40 proc. wartości dodanej wytwarzanej w Polsce jest związane z niemieckimi łańcuchami dostaw. W sytuacji spowolnienia gospodarczego w Niemczech ten model staje się ryzykowny, bo może przenosić stagnację na polski rynek.

Wydatki na badania i rozwój w Polsce wzrosły z 0,6 proc. PKB na początku XXI wieku do 1,4–1,5 proc. PKB obecnie.

To jednak wciąż dwa razy mniej niż w Niemczech i znacznie poniżej krajów nordyckich. Innowacje i kapitał niematerialny pozostają najsłabszym ogniwem polskiego modelu rozwoju.

Warto zapamiętać:

Polska wchodzi w pułapkę średniego dochodu jako scenariusz bazowy.

Stopa inwestycji przedsiębiorstw spadła do 9,3 proc. PKB.

Oszczędności gospodarstw domowych to 7,4 proc. dochodu.

Dług publiczny osiągnął 52,6 proc. PKB.

Obciążenie demograficzne wzrośnie do 55 proc. w 2050 r.

Polska jest zależna od niemieckich łańcuchów dostaw.

Raport WEI „Bilans Otwarcia 2025” (PDF) pokazuje, że Polska stoi przed koniecznością zmiany modelu rozwoju gospodarczego. Dane wskazują na wyczerpanie dotychczasowych źródeł wzrostu i potrzebę inwestycji w produktywność oraz innowacje. Analiza opiera się na wskaźnikach gospodarczych i danych z lat 2020–2024, a jej autorem jest prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego.

Źródło: Warsaw Enterprise Institute