Polska inwestuje najmniej od 20 lat - raport WEI 2025 ujawnia rekordowy spadek

Nowy raport Warsaw Enterprise Institute pokazuje, że Polska znalazła się w punkcie zwrotnym rozwoju gospodarczego. W latach 2020–2024 stopa inwestycji prywatnych spadła do 17 proc. PKB, a inwestycje przedsiębiorstw osiągnęły najniższy poziom od dwóch dekad – 9,3 proc. PKB. Według autorów raportu, bez radykalnych zmian Polska zatrzyma się na 70–80 proc. zamożności rdzenia Unii Europejskiej.
Najważniejszym wnioskiem raportu jest wyczerpanie dotychczasowego modelu wzrostu. Polska zbliża się do pułapki średniego dochodu, a tempo doganiania najbogatszych krajów Europy wyraźnie słabnie. Eksperci ostrzegają, że bez skoku produktywności i innowacji Polska nie osiągnie poziomu Niemiec przed 2037 rokiem.
Ograniczenia inwestycyjne oraz rosnące obciążenia demograficzne mogą trwale zahamować dalszy rozwój kraju.
W skrócie:
Raport WEI dotyczy wszystkich uczestników polskiej gospodarki: przedsiębiorców, pracowników oraz decydentów politycznych. Spadek inwestycji prywatnych do 17 proc. PKB i przedsiębiorstw do 9,3 proc. PKB oznacza, że kraj traci zdolność do dalszego szybkiego rozwoju oraz finansowania inwestycji.
Oszczędności gospodarstw domowych na poziomie 7,4 proc. dochodu rozporządzalnego są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.
Najbardziej niepokojący jest fakt, że Polska zbliża się do pułapki średniego dochodu jako scenariusza bazowego, a nie tylko ryzyka. Bez zmiany modelu rozwoju, kraj może na stałe utknąć na poziomie 70–80 proc. zamożności rdzenia UE.
Najważniejszą barierą rozwoju jest zapaść inwestycyjna. Stopa inwestycji korporacyjnych w Polsce spadła z 12 proc. PKB (2000–2004) do 9,3 proc. PKB w latach 2020–2024.
Kolejnym problemem jest niska krajowa baza kapitałowa. Stopa oszczędności gospodarstw domowych spadła do 7,4 proc. w latach 2020–2024, mimo krótkotrwałego wzrostu w czasie pandemii. To poziom zbliżony do Bułgarii czy Rumunii, a znacznie niższy niż w Czechach i na Węgrzech.
Finanse publiczne również zbliżają się do granic bezpieczeństwa. Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wzrosła do 52,6 proc., a koszty obsługi długu sięgają 1,4 proc. PKB – tyle, ile roczne wydatki na naukę czy szkolnictwo wyższe.
Koniec dywidendy demograficznej oznacza, że Polska będzie musiała zmierzyć się z szybkim starzeniem się społeczeństwa. Współczynnik obciążenia demograficznego (osoby 65+ do 15–64) wzrośnie z 29 proc. obecnie do ponad 55 proc. w 2050 roku.
Koszty energii dla przemysłu należą do najwyższych w UE. Modernizacja infrastruktury energetycznej jest opóźniona, a niepewność regulacyjna i silna rola państwa w sektorze energetycznym zniechęcają do inwestycji długoterminowych.
„Bez jakościowego skoku w produktywności, inwestycjach i innowacjach Polska zatrzyma się na 70–80 proc. zamożności rdzenia UE. Potrzebujemy nowego modelu rozwoju, bo dotychczasowe źródła wzrostu zostały wyczerpane” – tłumaczy prof. Krzysztof Piech, z Uczelni Łazarskiego, autor raportu WEI.
Polska pozostaje silnie powiązana z gospodarką niemiecką – 35–40 proc. wartości dodanej wytwarzanej w Polsce jest związane z niemieckimi łańcuchami dostaw. W sytuacji spowolnienia gospodarczego w Niemczech ten model staje się ryzykowny, bo może przenosić stagnację na polski rynek.
Wydatki na badania i rozwój w Polsce wzrosły z 0,6 proc. PKB na początku XXI wieku do 1,4–1,5 proc. PKB obecnie.
Raport WEI „Bilans Otwarcia 2025” (PDF) pokazuje, że Polska stoi przed koniecznością zmiany modelu rozwoju gospodarczego. Dane wskazują na wyczerpanie dotychczasowych źródeł wzrostu i potrzebę inwestycji w produktywność oraz innowacje. Analiza opiera się na wskaźnikach gospodarczych i danych z lat 2020–2024, a jej autorem jest prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego.
Źródło: Warsaw Enterprise Institute
