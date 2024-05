Polacy wybierają coraz większe działki pod budowę

Najpopularniejsze działki między 1001 a 2000 m²

W 2022 roku najczęściej inwestowano w duże działki budowlane. Największym zainteresowaniem cieszyły się te o powierzchni od 1001 do 2000 m², które stanowiły 36% wszystkich zakupów – wynika z danych Oferteo.pl. Na działki o powierzchni od 501 do 1000 m² zdecydowało się 35% badanych.

Rzadziej wybierano parcele między 2001 a 3000 m² (10%), do 250 m² (5%) oraz od 251 do 500 m² (4%). 10% respondentów wybrało działki większe niż 3001 m².

W poprzedniej edycji badania odnotowano podobne wyniki. Największą różnicą jest wzrost o 6 p.p. zainteresowania działkami o powierzchni od 1001 do 2000 m² oraz spadek o 4 p.p udziału parceli mierzących od 500 do 1000 m². Zaobserwowano, że z roku na rok udział parceli o większej powierzchni umiarkowanie rośnie.

Wyprowadzamy się z miasta na wieś

Większość ankietowanych (68%) decydowała się na budowę domów na terenach wiejskich. 7% nowych domów powstało w miastach o liczbie mieszkańców do 10 tys., a 11% – w miastach o liczbie mieszkańców od 11 do 50 tys..

Zaobserwowano, że zdecydowanie rzadziej kupowano działki w większych miejscowościach. W miastach od 51 do 100 tys. mieszkańców oraz od 101 do 250 tys. mieszkańców udziały wynosiły odpowiednio 3% i 4%. Podobną sytuację odnotowano w przypadku domów w miastach o liczbie mieszkańców od 251 do 500 tys. oraz powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie również stanowiły one odpowiednio 3% i 4%.

Dane te wpisują się w obserwowany w Polsce trend wyprowadzania się z większych miast do okolicznych wsi lub mniejszych miejscowości. Zapytani o motywacje do budowy domu 27% respondentów odpowiedziało, że jedną z nich była chęć właśnie takiej przeprowadzki.

Cena działki

21% osób otrzymało działkę w formie darowizny lub spadku. Pozostali decydowali się na działki o wartości od 5 do 10 tys. zł za ar, które wybrało 22% budujących oraz te o wartości od 10 do 25 tys. zł za ar – 20%.

W przypadku parceli o wartości do 5 tys. zł za ar, odsetek ten wyniósł 18%.

Tereny budowlane o wyższych cenach były mniej poszukiwane.

Odsetek osób, które wybrały działki droższe niż 25 tys. zł, stanowił 19%.

Źródło danych

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego techniką CAWI, w ramach Raportu o budowie domów w Polsce, przez serwis Oferteo.pl w styczniu 2023 roku. Próba badawcza wyniosła 465 osób, które w 2022 roku budowały dom.