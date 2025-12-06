Polacy mylą AI z prawdziwymi treściami i częściej padają ofiarą oszustw

Polscy konsumenci, którzy nie potrafią odróżnić treści generowanych przez AI od prawdziwych, są ponad cztery razy bardziej narażeni na oszustwa finansowe w mediach społecznościowych. Ile tracą ofiary i jakie działania podejmuje Visa, by im pomóc?
W skrócie:
Badanie firmy Visa wskazuje, że rosnące zaawansowanie fałszywych reklam i oszustw generowanych przez sztuczną inteligencję utrudnia użytkownikom mediów społecznościowych w Polsce rozpoznanie prawdziwych treści.
Najważniejszą kwestią jest znaczny wzrost ryzyka oszustw wśród osób, które nie potrafią odróżnić materiałów AI od autentycznych, co prowadzi do dużych strat finansowych i czasowych.
Fałszywe treści generowane przez AI w mediach społecznościowych tworzą sprzyjające warunki dla oszustów, którzy wykorzystują niewiedzę lub nieuwagę użytkowników.
W efekcie osoby mylące takie treści z autentycznymi zapadają się w ponad czterokrotnie większe ryzyko utraty pieniędzy.
Ofiary oszustw tracą średnio ponad 615 zł przy jednym zdarzeniu, a całkowite koszty roczne dla polskiej gospodarki sięgają około 1,6 mld zł.
Poza stratami materialnymi, ponad 40% osób poświęca więcej niż 24 godziny na wyjaśnianie sytuacji, co wpływa negatywnie na ich samopoczucie i produktywność.
Podsumowując: rosnąca obecność fałszywych treści generowanych przez AI zwiększa ryzyko oszustw finansowych w Polsce, powodując znaczne straty i obciążenia dla konsumentów.
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
