Polacy mylą AI z prawdziwymi treściami i częściej padają ofiarą oszustw

W skrócie:

63% Polaków mylących treści AI z autentycznymi pada ofiarą oszustw, wobec 14% nieomylnych.

Średnia strata finansowa jednej ofiary w Polsce wynosi ponad 615 zł.

Roczna szkoda gospodarcza Polski z tytułu oszustw internetowych to około 1,6 mld zł.

43% ofiar traci ponad dobę na próby rozwiązania oszustw.

Visa inwestuje w narzędzia oparte na AI, aby przeciwdziałać oszustwom i edukować konsumentów.

Badanie firmy Visa wskazuje, że rosnące zaawansowanie fałszywych reklam i oszustw generowanych przez sztuczną inteligencję utrudnia użytkownikom mediów społecznościowych w Polsce rozpoznanie prawdziwych treści.

Najważniejszą kwestią jest znaczny wzrost ryzyka oszustw wśród osób, które nie potrafią odróżnić materiałów AI od autentycznych, co prowadzi do dużych strat finansowych i czasowych.

Jak AI wpływa na ryzyko oszustw finansowych w Polsce?

Fałszywe treści generowane przez AI w mediach społecznościowych tworzą sprzyjające warunki dla oszustów, którzy wykorzystują niewiedzę lub nieuwagę użytkowników.

W efekcie osoby mylące takie treści z autentycznymi zapadają się w ponad czterokrotnie większe ryzyko utraty pieniędzy.

Jakie są skutki oszustw dla ofiar?

Ofiary oszustw tracą średnio ponad 615 zł przy jednym zdarzeniu, a całkowite koszty roczne dla polskiej gospodarki sięgają około 1,6 mld zł.

Poza stratami materialnymi, ponad 40% osób poświęca więcej niż 24 godziny na wyjaśnianie sytuacji, co wpływa negatywnie na ich samopoczucie i produktywność.

Kluczowe dane:

63% – odsetek osób mylących treści AI, które padły ofiarą oszustwa

14% – odsetek osób odróżniających treści AI, które doświadczyły oszustwa

615 zł – średnia strata finansowa jednej ofiary w Polsce

1,6 mld zł – roczny koszt oszustw internetowych dla polskiej gospodarki

43% – odsetek ofiar tracących ponad 24 godziny na rozwiązanie problemu

Podsumowując: rosnąca obecność fałszywych treści generowanych przez AI zwiększa ryzyko oszustw finansowych w Polsce, powodując znaczne straty i obciążenia dla konsumentów.