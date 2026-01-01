PKO BP otwiera konta przez mObywatela - jak działa nowy proces w IKO

Od stycznia 2026 roku klienci PKO Banku Polskiego mogą założyć konto osobiste bez wychodzenia z domu - wystarczy aplikacja IKO i mObywatel. To kolejny bank w Polsce oferujący weryfikację tożsamości przez rządową aplikację, choć nie pierwszy na rynku.
PKO BP dołącza do grona instytucji wykorzystujących mObywatela w procesie onboardingu. Wcześniej podobne rozwiązanie wdrożyły Bank Millennium, Pekao, Santander, Alior Bank i Nest Bank. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z lipca 2025 roku z mObywatela korzysta już 10 mln Polaków - to jedna trzecia dorosłych obywateli.
W skrócie:
Proces składa się z kilku kroków.
Alternatywna metoda to weryfikacja przez selfie - wymaga zrobienia dwóch zdjęć dowodu osobistego i wykonania trzech losowych gestów. W tym przypadku pełna funkcjonalność IKO jest dostępna dopiero po weryfikacji tożsamości przez bank, co może potrwać dłużej. Różnica jest kluczowa dla osób, które chcą od razu korzystać z przelewów, BLIK-a czy limitów karty bez dodatkowych kroków. W praktyce selfie wydłuża proces o kilka dni roboczych.
"Nowy wniosek o otwarcie konta w aplikacji IKO z wykorzystaniem mObywatela to w pełni cyfrowy proces, wykorzystujący zalety i bezpieczeństwo e-państwa" - mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim
Bank podkreśla swoją pozycję rynkową - 12,4 mln klientów, ponad 8 mln aktywnych aplikacji IKO (dane z 2024 roku) i obecność w 314 powiatach. Według danych z III kwartału 2025 roku udział PKO BP w rynku kredytowym wzrósł do 26,37 proc. w kredytach hipotecznych i 20,62 proc. w kredytach konsumpcyjnych. Aplikacja IKO ma średnią ocenę 4,7 w Google Play i 4,8 w App Store.
Konkurencja nie śpi - Bank Millennium ogłosił w grudniu 2025 roku, że co drugie konto otwierane jest online, a bank celuje w 3,7 mln klientów detalicznych do 2028 roku. Radosław Maćkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) komentował wówczas:
"Dzięki weryfikacji opartej na wiarygodnych, pochodzących z państwowych rejestrów i odpowiednio zabezpieczonych danych, możliwe jest wygodne i szybkie potwierdzenie tożsamości".
Millennium miało wtedy blisko 3 mln klientów aktywnie korzystających z kanałów cyfrowych.
Santander i Pekao również oferują weryfikację przez mObywatela od 2025 roku.
Warto zauważyć, że mObywatel notuje około 1 mln logowań dziennie, a w użytku jest 10 mln mDowodów i 5,5 mln mPraw jazdy. To pokazuje skalę adopcji cyfrowych dokumentów w Polsce - i potencjał dla banków stawiających na zdalne procesy.
Choć proces jest wygodny, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Po otwarciu Konta za Zero można je bezpłatnie zmienić na inne z oferty PKO BP, np. Konto Aurum - w aplikacji IKO lub serwisie iPKO.
Źródło: PKO Bank Polski, Ministerstwo Cyfryzacji
