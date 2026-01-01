PKO BP otwiera konta przez mObywatela - jak działa nowy proces w IKO

PKO BP dołącza do grona instytucji wykorzystujących mObywatela w procesie onboardingu. Wcześniej podobne rozwiązanie wdrożyły Bank Millennium, Pekao, Santander, Alior Bank i Nest Bank. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z lipca 2025 roku z mObywatela korzysta już 10 mln Polaków - to jedna trzecia dorosłych obywateli.

W skrócie:

Otwarcie PKO Konta za Zero przez IKO z weryfikacją mObywatelem

Proces w pełni cyfrowy - podpis umowy kodem SMS

Natychmiastowy dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji

Alternatywa: weryfikacja przez selfie z dowodem osobistym

PKO BP ma 12,4 mln klientów i 8 mln aktywnych użytkowników IKO

Jak otworzyć konto w IKO przez mObywatela

Proces składa się z kilku kroków.

Klient pobiera aplikację IKO, wybiera opcję "Nie jestem klientem banku" i przechodzi do wniosku o Konto za Zero. W kroku weryfikacji tożsamości może wybrać mObywatela - aplikacja bankowa przekierowuje wtedy do rządowej apki, gdzie trzeba zalogować się i potwierdzić przekazanie danych do banku. Po powrocie do IKO klient uzupełnia dane adresowe, wyraża zgody i sprawdza podsumowanie wniosku. Umowę podpisuje się kodem SMS - bez oczekiwania na dodatkową weryfikację. Cały proces zajmuje kilka minut, a konto jest aktywne od razu.

Alternatywna metoda to weryfikacja przez selfie - wymaga zrobienia dwóch zdjęć dowodu osobistego i wykonania trzech losowych gestów. W tym przypadku pełna funkcjonalność IKO jest dostępna dopiero po weryfikacji tożsamości przez bank, co może potrwać dłużej. Różnica jest kluczowa dla osób, które chcą od razu korzystać z przelewów, BLIK-a czy limitów karty bez dodatkowych kroków. W praktyce selfie wydłuża proces o kilka dni roboczych.

"Nowy wniosek o otwarcie konta w aplikacji IKO z wykorzystaniem mObywatela to w pełni cyfrowy proces, wykorzystujący zalety i bezpieczeństwo e-państwa" - mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim

Czy PKO BP jest liderem cyfrowej bankowości w Polsce

Bank podkreśla swoją pozycję rynkową - 12,4 mln klientów, ponad 8 mln aktywnych aplikacji IKO (dane z 2024 roku) i obecność w 314 powiatach. Według danych z III kwartału 2025 roku udział PKO BP w rynku kredytowym wzrósł do 26,37 proc. w kredytach hipotecznych i 20,62 proc. w kredytach konsumpcyjnych. Aplikacja IKO ma średnią ocenę 4,7 w Google Play i 4,8 w App Store.

Konkurencja nie śpi - Bank Millennium ogłosił w grudniu 2025 roku, że co drugie konto otwierane jest online, a bank celuje w 3,7 mln klientów detalicznych do 2028 roku. Radosław Maćkiewicz z Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) komentował wówczas:

"Dzięki weryfikacji opartej na wiarygodnych, pochodzących z państwowych rejestrów i odpowiednio zabezpieczonych danych, możliwe jest wygodne i szybkie potwierdzenie tożsamości".

Millennium miało wtedy blisko 3 mln klientów aktywnie korzystających z kanałów cyfrowych.

Santander i Pekao również oferują weryfikację przez mObywatela od 2025 roku.

Warto zauważyć, że mObywatel notuje około 1 mln logowań dziennie, a w użytku jest 10 mln mDowodów i 5,5 mln mPraw jazdy. To pokazuje skalę adopcji cyfrowych dokumentów w Polsce - i potencjał dla banków stawiających na zdalne procesy.

Na co uważać przy zdalnym otwieraniu konta

Choć proces jest wygodny, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Aplikację IKO należy pobierać wyłącznie z oficjalnych sklepów - Google Play lub App Store.

Eksperci ostrzegają przed phishingiem: w 2024 roku CERT Polska odnotował około 40 tys. przypadków podszywania się pod banki. Czytaj także: Oszuści podszywają się pod mBank

Jeśli klient przerwie wypełnianie wniosku, ma 24 godziny na kontynuację od miejsca, w którym się zatrzymał.

Po otwarciu Konta za Zero można je bezpłatnie zmienić na inne z oferty PKO BP, np. Konto Aurum - w aplikacji IKO lub serwisie iPKO.

Warto zapamiętać

Weryfikacja przez mObywatela daje natychmiastowy pełny dostęp do IKO, selfie wymaga oczekiwania

10 mln Polaków ma już mDowód - to jedna trzecia dorosłych obywateli

Zawsze sprawdzaj, czy pobierasz aplikację z oficjalnego sklepu - phishing bankowy to rosnący problem

Źródło: PKO Bank Polski, Ministerstwo Cyfryzacji