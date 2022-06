PGNiG szuka startupów, które mogą zrewolucjonizować sektor energetyczny. W najlepsze zainwestuje miliony złotych

– Poszukujemy rozwiązań, które realnie przyczynią się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności firm z branży energetycznej. Zależy nam na tym, aby rozwiązania, w które zainwestujemy, mogły być stosowane przez spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG, dlatego kierujemy się tym, by odpowiadały one na potrzeby organizacji – mówi agencji Newseria Biznes Małgorzata Piasecka. – Od ponad dwóch lat funkcjonujemy w zmieniającym się dynamicznie środowisku i musimy mieć na uwadze, że potrzeby biznesowe również ewoluują. Jednocześnie dostrzegamy bardzo dynamiczny rozwój technologii, dlatego musimy być elastyczni i uwzględniać to w realizowanej strategii inwestycyjnej.





– Mamy świadomość, że istnieje wiele innowacji, ciekawych pomysłów, produktów i usług. Dlatego jako PGNiG jesteśmy otwarci na otoczenie rynkowe i partnerstwa w działalności B+R oraz innowacjach, m.in. na współpracę ze startupami i uczelniami. W 2021 roku zaangażowaliśmy ponad 330 mln zł w projekty badawczo-rozwojowe. Razem z naszymi partnerami rozwijamy również technologie na etapie prototypów czy instalacji pilotażowych – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG. – Tego typu instalację stworzyliśmy m.in. wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie z odpadów spożywczych wytwarzany jest biometan.

Jak wskazuje Arkadiusz Sekściński, biometan, jako zdekarbonizowany gaz, może się okazać ważnym elementem transformacji energetycznej w Polsce. Perspektywicznych obszarów jest jednak więcej, inny to magazynowanie energii, którego rola będzie niezbędna w związku z transformacją gospodarki i rozwojem energetyki odnawialnej.

– W magazynowaniu, jako nośnik energii, znaczącą rolę będzie odgrywał wodór. Dlatego PGNiG od 2020 roku prowadzi Program Wodorowy, w ramach którego realizujemy np. projekty związane z wielkoskalowym magazynowaniem wodoru w kawernach solnych. Obecnie są one wykorzystywane do gromadzenia gazu ziemnego. PGNiG, będąc właścicielem ponad 20 takich kawern, chce swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać właśnie w magazynowaniu wodoru. Uważamy, że np. lokalizacja kawern wodorowych na Pomorzu byłaby korzystna w kontekście możliwości współpracy z farmami wiatrowymi na Bałtyku – wyjaśnia wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG.

Grupa Kapitałowa PGNiG stawia mocny akcent na działalność B+R i innowacje, konsekwentnie przeznaczając na nią co roku setki milionów złotych. Już od kilku lat w ramach grupy działa InnVento – akcelerator dla startupów pracujących nad nowymi rozwiązaniami dla sektora naftowego i energetycznego. Jest to inicjatywa uzupełniająca się z PGNiG Ventures – funduszem inwestującym po etapie akceleracji.

– Młode firmy, które oferują rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby GK PGNiG, mogą podjąć z nami partnerską współpracę, zweryfikować swój produkt lub usługę, a w kolejnym etapie uzyskać finansowanie na dalszy rozwój – mówi Arkadiusz Sekściński. – Do tej pory fundusz PGNiG Ventures zainwestował w takie podmioty jak ICsec, producenta rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa, oraz Enelion – producenta ładowarek do samochodów elektrycznych.

Pierwsza z wymienionych spółek to polski producent systemów, które podnoszą poziom cyberbezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych, szczególnie w infrastrukturze krytycznej. Enelion oferuje z kolei kompleksowe rozwiązania dla elektromobilności, poza ładowarkami do aut jest to także system IT do zarządzania takimi ładowarkami i obsługi płatności.

– W 2023 roku spółka wprowadzi na rynek szybką ładowarkę, a w kolejnym etapie – ładowarkę umożliwiającą wymianę energii elektrycznej pomiędzy samochodami elektrycznymi, magazynami energii i lokalną siecią elektryczną użytkownika. Jeszcze w tym roku firma zaoferuje też system do zarządzania rozproszonymi źródłami energii w domu, pełna wersja tego rozwiązania pojawi się w 2023 roku – mówi Małgorzata Piasecka.

Jedną z najnowszych inwestycji w portfolio PGNiG Ventures jest również technologiczna spółka Reliability Solutions, która oferuje rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do predykcji awarii i optymalizacji procesów produkcyjnych. Jej rozwiązania są już z powodzeniem wdrażane w dużych zakładach przemysłowych.

– Zanim spółka trafiła do naszego portfela, była testowana w ramach programu pilotażowego w PGNiG Termika, oferując konkretne korzyści biznesowe, obniżając koszty i podnosząc poziom bezpieczeństwa – mówi Małgorzata Piasecka.

W należącej do spółki Elektrociepłowni Żerań wdrożono modele pozwalające przewidzieć potencjalne awarie w eksploatacji kotła gazowego.

– Jeśli chodzi o dalszy rozwój naszej technologii, będziemy m.in. rozwijać nowy produkt, który powstał właśnie we współpracy z PGNiG. Jest to RSIMS Apps, pozwalająca wdrażać predykcyjne utrzymanie ruchu w sposób łatwy i przyjemny, bez konieczności posiadania danych historycznych – wyjaśnia Piotr Lipnicki, prezes Reliability Solutions.

PGNiG Ventures inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa będące w fazie rozwoju lub ekspansji, które działają na rynku nie dłużej niż siedem lat. Maksymalna wysokość finansowania, którą może otrzymać spółka, to 15 mln zł w dwóch rundach inwestycyjnych (w pierwszej od 2 do 8 mln zł).

Rozwój startupów i wpływ innowacji na sektor energetyczny oraz najważniejsze technologie, które będą zmieniać tę branżę w perspektywie nadchodzących 10 lat, były głównymi tematami spotkania „Energia Przyszłości”, zorganizowanego przez PGNiG oraz PGNiG Ventures w ubiegłym tygodniu. Obok debat eksperckich młode, innowacyjne firmy rozwijające takie technologie miały okazję do networkingu i spotkań z ekspertami branżowymi oraz spółkami portfelowymi funduszu.