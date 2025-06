Oszuści podszywają się pod kurierów. Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?

Fałszywy SMS od “kuriera”

Oszuści coraz śmielej podszywają się pod uznane firmy kurierskie, takie jak InPost, DPD czy Poczta Polska. Wiadomości są pozornie profesjonalne i zawierają link do rzekomej aktualizacji danych lub dopłaty za przesyłkę. Cechą wspólną takich komunikatów jest pośpieszny ton i groźba zwrotu paczki, co ma skłonić odbiorcę do działania bez namysłu.

Po kliknięciu w link, użytkownik trafia na stronę łudząco podobną do witryny prawdziwego przewoźnika. Znajdują się tam formularze do wypełnienia, które wymagają podania:

imienia i nazwiska

danych adresowych i kontaktowych

informacji o karcie płatniczej

czasem także loginów do bankowości

W rzeczywistości to strony kontrolowane przez cyberprzestępców. Po przesłaniu danych dochodzi do natychmiastowego przechwycenia informacji, co może skutkować utratą pieniędzy oraz dalszymi próbami kontaktu ze strony oszustów.

“Podanie danych kontaktowych może skutkować natrętnymi telefonami i wiadomościami od oszustów!” – ostrzega Adrianna Czarnocka, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmy CyberRescue.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?

Aby nie dać się nabrać na podobne oszustwa, warto znać kilka podstawowych zasad:

Zawsze sprawdzaj adres nadawcy wiadomości

Zweryfikuj, czy link prowadzi do oficjalnej domeny firmy kurierskiej

Nigdy nie podawaj danych karty płatniczej na stronach, do których trafiłeś z SMS-a

Zablokuj i usuń podejrzane wiadomości, oznacz je jako spam

Jeśli nie masz pewności co do autentyczności wiadomości, skontaktuj się bezpośrednio z przewoźnikiem przez oficjalną stronę internetową lub infolinię.

Co zrobić, gdy podałeś dane?

W przypadku, gdy podejrzewasz, że wprowadziłeś dane na fałszywej stronie:

Natychmiast zastrzeż kartę płatniczą i ustaw zerowe limity transakcyjne

Skontaktuj się z bankiem i poproś o wydanie nowej karty

Monitoruj swoje konto i historię transakcji

Uważaj na dalsze próby kontaktu telefonicznego lub SMS-owego z nieznanych numerów

Gdzie może zawodzić czujność?

Choć ostrzeżenia są coraz częstsze, wielu użytkowników nadal nie ma świadomości, jak rozpoznać fałszywą wiadomość. Dużym problemem pozostaje też brak jednolitych systemów weryfikacji przesyłek kurierskich. Również kampanie edukacyjne mogłyby być szerzej promowane przez samych przewoźników, którzy obecnie nie zawsze informują swoich klientów o typowych formach oszustw.

Dodatkowo, nowe metody ataków są coraz trudniejsze do odróżnienia od autentycznych wiadomości. Oszuści wykorzystują realne dane przewoźników, logotypy oraz układy graficzne stron, co utrudnia łatwą identyfikację zagrożenia.

Na co warto zwrócić uwagę?

Wzrost liczby zakupów online to niestety również wzrost aktywności cyberprzestępców. Oszustwa z udziałem fałszywych SMS-ów kurierskich są coraz bardziej wyrafinowane, ale znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwala się przed nimi skutecznie bronić. Zachowuj ostrożność, nie podawaj danych osobowych i finansowych na nieznanych stronach i zawsze weryfikuj wiarygodność otrzymywanych wiadomości.

