OpenAI wprowadza przewidywanie wieku w ChatGPT i może przypadkiem cię odmłodzić

Nowa funkcja jest już wdrażana na świecie, a w Unii Europejskiej - jak informuje OpenAI - pojawi się w najbliższych tygodniach ze względu na lokalne wymogi regulacyjne. W praktyce oznacza to, że system analizujący aktywność konta może zdecydować o przełączeniu użytkownika w tryb „under-18”, nawet jeśli przy rejestracji podał on inną datę urodzenia.

OpenAI i przewidywanie wieku w ChatGPT - jak to działa?

System przewidywania wieku w ChatGPT opiera się na analizie sygnałów powiązanych z kontem. OpenAI wskazuje, że mogą to być m.in. ogólne tematy rozmów czy pory dnia, w których użytkownik korzysta z usługi.

Algorytm nie jest nieomylny - firma przyznaje wprost, że może się pomylić.

Jeśli system uzna, że konto należy do osoby poniżej 18 lat, ChatGPT automatycznie włącza dodatkowe ustawienia bezpieczeństwa. Obejmują one m.in. ostrożniejsze traktowanie treści dotyczących przemocy, wyzwań viralowych promujących ryzykowne zachowania czy seksualnego role play. Jednocześnie OpenAI deklaruje, że na takich kontach nie będą wyświetlane reklamy - ot, taki uboczny, choć pozytywny efekt odmłodzenia, który może niektórym przypaść do gustu.

Osoby pełnoletnie, które trafią do trybu „under-18” przez pomyłkę, mogą przejść weryfikację wieku. W tym celu OpenAI współpracuje z firmą Persona - zewnętrznym dostawcą usług weryfikacyjnych. W zależności od kraju użytkownik może zostać poproszony o selfie na żywo lub przesłanie zdjęcia dokumentu tożsamości.

Weryfikacja wieku: selfie, dowód i 60 dni w Italii

Procedura weryfikacji rozpoczyna się w ustawieniach konta ChatGPT (sekcja Account > Verify age). We Włoszech użytkownicy mają 60 dni od momentu wezwania do weryfikacji - w przeciwnym razie część funkcji może zostać wyłączona. To efekt lokalnych wymogów regulacyjnych, które od kilku lat zaostrzają kontrolę nad przetwarzaniem danych nieletnich.

W zależności od kraju Persona może wymagać:

zdjęcia twarzy w czasie rzeczywistym (kamera lub smartfon),

skanu dokumentu wydanego przez administrację publiczną (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy).

Co istotne, OpenAI podkreśla, że nie otrzymuje kopii dokumentów ani selfie. Do firmy ma trafiać jedynie informacja o dacie urodzenia lub potwierdzenie pełnoletności. Persona deklaruje usunięcie przesłanych materiałów w ciągu 7 dni od zakończenia weryfikacji.

Proces weryfikacji w pytaniach i odpowiedziach:

Pytania Odpowiedzi Kto przetwarza dokument? Persona (firma zewnętrzna) Czy OpenAI widzi dowód? Nie - otrzymuje tylko datę urodzenia / status 18+ Czas przechowywania danych Do 7 dni po weryfikacji Specjalne zasady We Włoszech 60 dni na weryfikację

Regulacje, prywatność i presja na platformy

Wprowadzenie przewidywania wieku wpisuje się w szerszy trend regulacyjny. Unia Europejska od czasu wejścia w życie RODO oraz aktu o usługach cyfrowych (DSA) wywiera presję na platformy, by skuteczniej chroniły nieletnich. Podobne rozwiązania testują także inne firmy technologiczne - od mediów społecznościowych po serwisy gamingowe.

Jednocześnie temat budzi pytania o prywatność. Analiza tematów rozmów czy godzin aktywności to wrażliwy obszar - nawet jeśli odbywa się automatycznie.

OpenAI daje jednak alternatywę: użytkownik może dobrowolnie przejść weryfikację, a wtedy system nie będzie już stosował predykcji wieku wobec jego konta.

To balansowanie między bezpieczeństwem a prywatnością nie jest łatwe. Firmy technologiczne, zwłaszcza te rozwijające modele generatywne, znajdują się dziś pod lupą regulatorów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej.

Co możesz zrobić jako użytkownik ChatGPT?

Zaloguj się i sprawdź status konta w ustawieniach. Zweryfikuj wiek, jeśli masz 18+ i włączono tryb under-18. Zakryj numer dokumentu przed wysłaniem zdjęcia. Sprawdź ustawienie „Improve the model for everyone”. W razie wątpliwości napisz na privacy@openai.com.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie musisz podejmować żadnych działań. Konto pozostanie aktywne, a ChatGPT będzie działał z dodatkowymi zabezpieczeniami.

Warto zapamiętać

OpenAI przewiduje wiek na podstawie sygnałów z konta.

Pełnoletni mogą wyłączyć tryb under-18 przez weryfikację.

OpenAI zapewnia, że nie przechowuje kopii dokumentów tożsamości.

Najczęstsze pytania

Dlaczego ChatGPT uznał, że mam mniej niż 18 lat?

ChatGPT analizuje sygnały powiązane z kontem, takie jak tematy rozmów, historia aktywności czy czas istnienia konta. Na tej podstawie system przewiduje, czy użytkownik może być niepełnoletni. Algorytm może się pomylić, dlatego przewidziano możliwość weryfikacji.

Czy muszę weryfikować wiek, aby korzystać z ChatGPT?

Nie. Możesz nadal korzystać z ChatGPT w trybie z dodatkowymi zabezpieczeniami. Weryfikacja jest potrzebna tylko wtedy, gdy masz 18 lat lub więcej i chcesz wyłączyć ograniczenia. Wyjątkiem są Włochy – tam brak weryfikacji w ciągu 60 dni może skutkować ograniczeniem funkcji.

Jakie dokumenty akceptuje Persona?

Persona akceptuje dokumenty wydane przez administrację publiczną, takie jak paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy. Dokument musi zawierać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz wyraźne zdjęcie twarzy. Numery identyfikacyjne można zasłonić przed wysłaniem.

Czy OpenAI zobaczy moje selfie lub dowód?

Nie. OpenAI otrzymuje jedynie informację o dacie urodzenia lub potwierdzenie pełnoletności. Kopie dokumentów i zdjęcia selfie są obsługiwane przez Persona i – zgodnie z deklaracją – usuwane w ciągu 7 dni od weryfikacji.

Foto: Freepik