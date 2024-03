Odzyskaj płynność finansową z faktoringiem online

1. Faktury z odroczonym terminem płatności zmorą drobnych przedsiębiorców

Drobni przedsiębiorcy z reguły nie mogą pozwolić sobie na odłożenie sporej poduszki finansowej, która pozwalałaby im na pokrycie wszystkich kosztów prowadzenia działalności w okresie oczekiwania na płatność faktury. Finansowanie faktur w ramach faktoringu pomaga odzyskać płynność finansową i stworzyć sobie lepsze warunki do prowadzenia działalności w kolejnych miesiącach. Dowiedz się więcej o usługach faktoringu online i sprawdź, dlaczego warto z niego korzystać.

Faktury z odroczonymi terminami płatności często są wymagane przez ważnych kontrahentów, przez co niewielkie firmy borykają się z koniecznością ich wystawiania i odwlekania terminy zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone towary. Opóźnienie płatności dla większych firm z wieloma klientami i wysokimi obrotami nie stanowi większego problemu, jednak jest szczególnie dotkliwe dla małych przedsiębiorstw. Niewielka firma rzadko dysponuje na tyle dużym zapleczem finansowym, by przez kilka miesięcy uiszczać terminowo składki na ubezpieczenie oraz podatki. Brak oszczędności może doprowadzić do powstania zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego, które negatywnie wpływają na wiarygodność firmy i jej przyszłość.

Jeśli wystawiasz fakturę z długim terminem płatności, nie musisz martwić się, że utracisz płynność finansową. Faktoring online to usługa, dzięki której możesz ją odzyskać. Usługi faktoringowe są kierowane do przedsiębiorców z różnych branż, zarówno do spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych z niewielką liczbą klientów. Proces finansowania faktur umożliwia szybsze uzyskanie płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi, co sprzyja terminowemu regulowaniu wszystkich zobowiązań. Co ważne, odzyskanie płynności finansowej w ramach faktoringu nie wymaga sprawdzania zdolności kredytowej, czy też długiego oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Dzięki temu wszystkie formalności przebiegają płynnie, a przedsiębiorca wkrótce uzyskuje przelew na konto. Nie ma to negatywnych konsekwencji również dla płatnika faktury, który nadal ma do zapłacenia tyle samo i w tym samym terminie co wcześniej.

Usługi faktoringu polegają na wykonaniu płatności za fakturę przez faktora, czyli firmę, która oferuje faktoring. Przedsiębiorca może dzięki temu otrzymać zapłatę za fakturę po kilku dniach od jej wystawienia, nawet gdy termin płatności za usługę przypada za 30-60 dni. Firma, która otrzymają fakturę sprzedażową, nie musi wcześniej wykonywać przelewu. Wszystkie terminy obowiązują ją zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, lecz płatność trafia na inne konto. Płatność za fakturę objętą faktoringiem trafia do faktora, który wcześniej zrealizował usługę. W ten sposób oferta faktoringu przynosi korzyści wystawcy faktury bez zwiększania obciążeń finansowych w stosunku do płatnika. Co więcej, korzystanie z faktoringu nie wpływa na zdolność kredytową w przyszłości i nie utrudnia uzyskania leasingu. Jedyne koszty związane z faktoringiem ponosi firma, która decyduje się na korzystanie z faktoringu. Na jej konto wpływa nieco niższa kwota niż ta, która widnieje na fakturze, gdyż jej pozostała część stanowi zysk dla faktora.

Zalety faktoringu to szybkie płatności za usługi lub zakupy i nieskomplikowany system finansowania faktury. Proces wnioskowania w całości odbywa się online, dlatego przedsiębiorca nie musi udawać się do wskazanego punktu w wolnym czasie, ani wypełniać długich, papierowych formularzy. Zainteresowani faktoringiem online mogą zapoznać się ze wszystkimi warunkami umowy bez wychodzenia z domu. Umowa jest jasna i przejrzysta, dlatego jej zrozumienie nie wymaga szerokiej wiedzy z zakresu finansów lub prawa - każdy przedsiębiorca ma zatem pewność, że usługa faktoringu przebiegnie w sposób bezpieczny.

Z faktoringu można skorzystać w każdym przypadku bez względu na termin płatności faktury, jednak usługa opłaca się tym bardziej, im dłużej trzeba czekać na przelew od klienta. Na faktoring warto zdecydować się głównie w przypadku terminów odroczonych o co najmniej 30 dni zarówno w przypadku czynnych płatników VAT, jak i przedsiębiorców, którzy do nich nie należą. Jednocześnie przedsiębiorca może sfinansować dowolną liczbę faktur w zależności od jego indywidualnych potrzeb.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera