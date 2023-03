Od jakich ryzyk warto ubezpieczyć dom?

Czym jest polisa majątkowa?

Ubezpieczenie majątkowe to umowa, w ramach której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli na majątki klienta dojdzie do szkody. Kluczowymi elementami polisy na dom jest przedmiot oraz zakres ubezpieczenia. Przez przedmiot ubezpieczenia majątkowego rozumie się przede wszystkim elementy stałe, czyli mury budynku, stałe zabudowy, armaturę, okna, drzwi czy dach, a także ogrodzenie, małą architekturę, garaż i tym podobne. Do mienia ruchomego natomiast zaliczamy elementy wyposażenia, takie jak meble, sprzęt RTV, AGD, biżuteria, ubrania i tym podobne.

Od jakich ryzyk warto się ubezpieczyć?

W przypadku ubezpieczenia domu, ryzyk, które powinny być uwzględnione w umowie, jest wiele. Należą do nich m.in. zalanie domu w wyniku powodzi lub usterek kanalizacji, pożar, kradzież, dewastacja, zniszczenia spowodowane przez wiatr czy grad, a także uszkodzenia mechaniczne, które mogą wynikać z działania wiatru, np. upadek drzewa czy słupów. Każdy ubezpieczyciel oferuje pakiety z różnymi poziomami ochrony. Warto dokładnie przeanalizować, jakie ryzyka są włączone do umowy ubezpieczenia, aby wybrać odpowiednią ochronę dla naszego domu. Rozwiązaniem jest też wizyta w multiagencji takiej jak Eurofinance, gdzie pomagamy w wyborze najlepszej polisy majątkowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu?

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej? Istnieje wiele czynników, które wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej dla domu. Wartością przedmiotu, czyli naszego domu, jest jednym z kluczowych czynników. Wartość przedmiotu określa się na podstawie ceny budowy i wykończenia domu. Im wyższa wartość przedmiotu, tym wyższa będzie składka ubezpieczeniowa.

Innym ważnym czynnikiem jest zakres ochrony. Im szerszy zakres ochrony, tym wyższa składka. Warto więc dokładnie przeanalizować, jakie ryzyka chcemy uwzględnić w polisie ubezpieczeniowej, aby wybrać najlepszą ofertę, która będzie odpowiadała naszym potrzebom.

Na jaką sumę warto się ubezpieczyć?

Jak wyznacza się sumę ubezpieczenia w przypadku polisy na dom? Suma ubezpieczenia powinna pokrywać wartość całkowitą mienia, które znajduje się w naszym domu. Należy wziąć pod uwagę nie tylko wartość samego budynku, ale także koszty wyposażenia, takie jak meble, sprzęty czy inne elementy. W przypadku ubezpieczenia domu wartość przedmiotu jest zazwyczaj wyznaczana przez ubezpieczyciela na podstawie kosztów budowy i wykończenia domu. Warto jednak samodzielnie dokładnie oszacować wartość posiadanych rzeczy i zabezpieczyć je odpowiednią sumą ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu jest ważne dla ochrony naszego majątku przed różnymi ryzykami, takimi jak pożar, kradzież czy zalanie. Przy wyborze polisy na dom, warto dokładnie przeanalizować, jakie ryzyka powinny być objęte ochroną i jakie są koszty składki ubezpieczeniowej. Należy także uwzględnić wartość posiadanych rzeczy i wyznaczyć odpowiednią sumę ubezpieczenia, która pokryje koszty ewentualnych szkód. Warto porównać różne oferty ubezpieczycieli, aby znaleźć najlepszą ofertę, która będzie dopasowana do naszych potrzeb i budżetu.

Foto i treść: materiał partnera